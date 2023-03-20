https://sputnikarabic.ae/20230320/حراك-25-يوليو-يطالب-فرنسا-بالاعتذار-للتونسيين-1074942826.html
"حراك 25 يوليو" يطالب فرنسا بالاعتذار للتونسيين
"حراك 25 يوليو" يطالب فرنسا بالاعتذار للتونسيين
طالبت حركة 25 جويلية (يوليو) التونسية، اليوم الاثنين، فرنسا "بتقديم اعتذار رسمي للشعب التونسي، والشهداء الذين ناضلوا من أجل تحرير بلدهم". 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T11:08+0000
2023-03-20T11:08+0000
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وقال المتحدث باسم الحركة، محمود بن مبروك، خلال تجمع شعبي ومسيرة نظمها أنصار الرئيس التونسي، قيس سعيد، احتفاءً بالذكرى 67 للاستقلال: "سندعو إلى إلغاء الاتفاقيات الفرنسية والتركية التي أنهكت الاقتصاد التونسي"، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.وفي إشارة منه إلى لوائح الاقتراح لبرلمان الاتحاد الأوروبي، المطالبة بوقف الدعم لوزارتي العدل والداخلية التونسيتين، قال: "نتمسك بالسيادة الوطنية ونرفض التدخل الأجنبي".وتابع: "نرفض تضييق الخناق على تونس، وعلى الرئيس التونسي مجددًا مساندة الحراك المطلقة للمسار".وأوضح المتحدث باسم حراك 25 جويلية (يوليو)، محمود بن مبروك، أنه "مع تركيز البرلمان انتهت سلطة الفرد الواحد التي انطلقت في 25 يوليو/ تموز 2021، وتحولنا من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة العادية".وتحتفل تونس، اليوم الاثنين 20 مارس/ آذار، بذكرى استقلالها الوطني ورحيل الاستعمار الفرنسي عنها.
https://sputnikarabic.ae/20220320/بلينكن-يهنئ-الشعب-التونسي-بذكرى-الاستقلال-1060128027.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
"حراك 25 يوليو" يطالب فرنسا بالاعتذار للتونسيين
11:08 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 11:12 GMT 20.03.2023) تابعنا عبر
طالبت حركة 25 جويلية (يوليو) التونسية، اليوم الاثنين، فرنسا "بتقديم اعتذار رسمي للشعب التونسي، والشهداء الذين ناضلوا من أجل تحرير بلدهم".
وقال المتحدث باسم الحركة، محمود بن مبروك، خلال تجمع شعبي ومسيرة نظمها أنصار الرئيس التونسي، قيس سعيد، احتفاءً بالذكرى 67 للاستقلال: "سندعو إلى إلغاء الاتفاقيات الفرنسية والتركية التي أنهكت الاقتصاد التونسي"، وفقا لإذاعة
"موزاييك" التونسية.
وفي إشارة منه إلى لوائح الاقتراح لبرلمان الاتحاد الأوروبي، المطالبة بوقف الدعم لوزارتي العدل والداخلية التونسيتين، قال: "نتمسك بالسيادة الوطنية ونرفض التدخل الأجنبي".
وتابع: "نرفض تضييق الخناق على تونس، وعلى الرئيس التونسي مجددًا مساندة الحراك المطلقة للمسار".
وأوضح المتحدث باسم حراك 25 جويلية
(يوليو)، محمود بن مبروك، أنه "مع تركيز البرلمان انتهت سلطة الفرد الواحد التي انطلقت في 25 يوليو/ تموز 2021، وتحولنا من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة العادية".
وتحتفل تونس، اليوم الاثنين 20 مارس/ آذار، بذكرى استقلالها الوطني ورحيل الاستعمار الفرنسي عنها.