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- سبوتنيك عربي, 1920
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
بدأ قصف العراق جوا في 19 مارس2003، وغزوه برا في 20 مارس. واستمرت الحملة لأكثر من شهر، بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى، التي قامت بها قوة مشتركة من القوات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والبولندية. وفي 1 مايو2003، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) نهاية العمليات القتالية الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20230320/رئيس-الوزراء-العراقي-يعلق-على-الوضع-في-بلاده-إبان-الغزو-الأمريكي-1074941283.html
رئيس الوزراء العراقي يعلق على الوضع في بلاده إبان الغزو الأمريكي
رئيس الوزراء العراقي يعلق على الوضع في بلاده إبان الغزو الأمريكي
علق رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على مرور 20 عاما على الغزو الأمريكي للعراق 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T10:37+0000
2023-03-20T10:37+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
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وقال في كلمة له، في افتتاح مؤتمر حوار بغداد الدولي، أمس الأحد، إنه "على أعتاب الذكرى الـ20 لسقوط النظام الديكتاتوري، نستذكرآلام شعبِنا ومعاناته، في تلك السنين التي سادتها الحروب العبثية والتخريب الممنهج، حتى جاءت لحظة التغيير في عام 2003، وصار شعب العراق صاحب القرار، فتقاطرت جموع العراقيين في سنة 2005 نحو صناديق الاقتراع بانتخابات تتحدى القذائف والهجمات الإرهابية الانتحارية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع: "بدأَ التحدي الأهم عبر اختيار دستورٍ دائم، ينهي الحالة الشاذة التي سار عليها النظام الديكتاتوري، الذي صاغ دستورا مؤقتا يوافق مزاجه، من دون أي اعتبار أو مراعاة للحقوق الأساسية لجميع العراقيين".وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "لقد اختار العراقيون، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2005، دستورا دائما يؤسس للمواطنة، ويضمن كل الحريات، وصار السقف الآمن الذي يستظل به العراقيون، بعد أن عاشوا تحت ظلال الخوف والقهر".وأكد أن "النظام الذي قضى وانتهى بشخوصه وتشكيلاته، لا يزال مقيما في الكثير من المرافق، وما زلنا نعاني من منظومة قانونية بالية وبعقلية مركزية متخشّبة، ما يتطلب الحزم في الإصلاح والإسراع في وضع الأمور بنصابها الصحيح".في 17 مارس/ آذار عام 2003، أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، إنذارا نهائيا بأن بلاده ستتخذ عملا عسكريا، إذا لم يغادر الرئيس العراقي آنذاك، صدام حسين، العراق في غضون 48 ساعة، وفي 19 من الشهر نفسه، بدأت القنابل تتساقط على بغداد، وفي اليوم التالي، بدأت القوات الأمريكية غزو العراق بريا.
https://sputnikarabic.ae/20230319/غالبية-الأمريكيين-يرون-أن-غزو-العراق-قرار-خاطئ-بعد-20-عاما-1074903958.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس الوزراء العراقي يعلق على الوضع في بلاده إبان الغزو الأمريكي

10:37 GMT 20.03.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني
 رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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علق رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على مرور 20 عاما على الغزو الأمريكي للعراق
وقال في كلمة له، في افتتاح مؤتمر حوار بغداد الدولي، أمس الأحد، إنه "على أعتاب الذكرى الـ20 لسقوط النظام الديكتاتوري، نستذكرآلام شعبِنا ومعاناته، في تلك السنين التي سادتها الحروب العبثية والتخريب الممنهج، حتى جاءت لحظة التغيير في عام 2003، وصار شعب العراق صاحب القرار، فتقاطرت جموع العراقيين في سنة 2005 نحو صناديق الاقتراع بانتخابات تتحدى القذائف والهجمات الإرهابية الانتحارية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وتابع: "بدأَ التحدي الأهم عبر اختيار دستورٍ دائم، ينهي الحالة الشاذة التي سار عليها النظام الديكتاتوري، الذي صاغ دستورا مؤقتا يوافق مزاجه، من دون أي اعتبار أو مراعاة للحقوق الأساسية لجميع العراقيين".
وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "لقد اختار العراقيون، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2005، دستورا دائما يؤسس للمواطنة، ويضمن كل الحريات، وصار السقف الآمن الذي يستظل به العراقيون، بعد أن عاشوا تحت ظلال الخوف والقهر".
وأكد أن "النظام الذي قضى وانتهى بشخوصه وتشكيلاته، لا يزال مقيما في الكثير من المرافق، وما زلنا نعاني من منظومة قانونية بالية وبعقلية مركزية متخشّبة، ما يتطلب الحزم في الإصلاح والإسراع في وضع الأمور بنصابها الصحيح".
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش خلال زيارة لمعسكر السيلية في قطر عام 2003 خلال حرب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
غالبية الأمريكيين يرون أن غزو العراق "قرار خاطئ" بعد 20 عاما
أمس, 06:40 GMT
في 17 مارس/ آذار عام 2003، أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، إنذارا نهائيا بأن بلاده ستتخذ عملا عسكريا، إذا لم يغادر الرئيس العراقي آنذاك، صدام حسين، العراق في غضون 48 ساعة، وفي 19 من الشهر نفسه، بدأت القنابل تتساقط على بغداد، وفي اليوم التالي، بدأت القوات الأمريكية غزو العراق بريا.
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