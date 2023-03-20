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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230320/رئيس-حزب-روسي-يدعو-لمنح-الشركات-العسكرية-الخاصة-صفة-رسمية-في-البلاد-1074933188.html
رئيس حزب روسي يدعو لمنح الشركات العسكرية الخاصة صفة رسمية في البلاد
رئيس حزب روسي يدعو لمنح الشركات العسكرية الخاصة صفة رسمية في البلاد
أعلن رئيس رئيس حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة"، سيرغي ميرونوف، أن الشركات العسكرية الخاصة في روسيا يجب أن يكون لها وضع رسمي، ومن الضروري الاعتراف بوجودها... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T05:45+0000
2023-03-20T05:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميرونوف في مقال كتبه لمجلة "الدفاع الوطني": "لقد كنا مقتنعين دائمًا بأن الشركات العسكرية الخاصة يجب أن يكون لها وضع رسمي. ومسألة التبعية، ثانوية. أولاً، من الضروري الاعتراف بوجودها وتكريسه في القانون".وكان حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" قد أرسل في مارس/آذار 2022 نسخة من مشروع قانون إلى الحكومة الروسية بشأن إضفاء الشرعية على الشركات العسكرية الخاصة.وأعرب رئيس حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة "عن اقتناعه بأنه في حال التوصل إلى تسوية تشريعية لوضع الشركات العسكرية الخاصة، فإن مقاتلي الوحدات سيكونون قادرين على القيام بدور أكثر فاعلية في حماية حقوق وحريات المواطنين الروس في الخارج، وكذلك الدفاع عن المصالح الوطنية لروسيا في منطقة العمليات الخاصة.وأضاف ميرونوف، "اقترحنا تكليف وزارة الدفاع الروسية بمهام الرقابة".وأشار إلى أن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، وهو مشارك نشط في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أعلن مؤخرًا عن وجود خطط لديه لإنشاء شركة عسكرية خاصة.وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 18 مارس/ آذار قانونا بمعاقبة كل من يعمل على تشويه سمعة المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، من العسكريين أو المتطوعين، بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وغرامات مالية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدى 8 سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20230316/القوات-الروسية-تنفذ-هجوما-منظما-على-مدينة-أفدييفكا-من-عدة-محاور---1074805330.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, وزارة الدفاع الروسية

رئيس حزب روسي يدعو لمنح الشركات العسكرية الخاصة صفة رسمية في البلاد

05:45 GMT 20.03.2023
© RIA Novosti . Evgeni Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورسيرغي ميرونوف
سيرغي ميرونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© RIA Novosti . Evgeni Biyatov
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أعلن رئيس رئيس حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة"، سيرغي ميرونوف، أن الشركات العسكرية الخاصة في روسيا يجب أن يكون لها وضع رسمي، ومن الضروري الاعتراف بوجودها وتكريسه قانونيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميرونوف في مقال كتبه لمجلة "الدفاع الوطني": "لقد كنا مقتنعين دائمًا بأن الشركات العسكرية الخاصة يجب أن يكون لها وضع رسمي. ومسألة التبعية، ثانوية. أولاً، من الضروري الاعتراف بوجودها وتكريسه في القانون".
وكان حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" قد أرسل في مارس/آذار 2022 نسخة من مشروع قانون إلى الحكومة الروسية بشأن إضفاء الشرعية على الشركات العسكرية الخاصة.
وخلافًا لذلك، وفقًا لميرونوف، سينتج وضعا غريبا عمليا، الجميع يعرف الأهداف والدور الحقيقي للشركات العسكرية الخاصة، لكنها غير موجودة من الناحية القانونية.
وأعرب رئيس حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة "عن اقتناعه بأنه في حال التوصل إلى تسوية تشريعية لوضع الشركات العسكرية الخاصة، فإن مقاتلي الوحدات سيكونون قادرين على القيام بدور أكثر فاعلية في حماية حقوق وحريات المواطنين الروس في الخارج، وكذلك الدفاع عن المصالح الوطنية لروسيا في منطقة العمليات الخاصة.
وأضاف ميرونوف، "اقترحنا تكليف وزارة الدفاع الروسية بمهام الرقابة".
وأشار إلى أن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، وهو مشارك نشط في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أعلن مؤخرًا عن وجود خطط لديه لإنشاء شركة عسكرية خاصة.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 18 مارس/ آذار قانونا بمعاقبة كل من يعمل على تشويه سمعة المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، من العسكريين أو المتطوعين، بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وغرامات مالية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدى 8 سنوات".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:12 GMT
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