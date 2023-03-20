https://sputnikarabic.ae/20230320/رئيس-حزب-روسي-يدعو-لمنح-الشركات-العسكرية-الخاصة-صفة-رسمية-في-البلاد-1074933188.html

رئيس حزب روسي يدعو لمنح الشركات العسكرية الخاصة صفة رسمية في البلاد

رئيس حزب روسي يدعو لمنح الشركات العسكرية الخاصة صفة رسمية في البلاد

أعلن رئيس رئيس حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة"، سيرغي ميرونوف، أن الشركات العسكرية الخاصة في روسيا يجب أن يكون لها وضع رسمي، ومن الضروري الاعتراف بوجودها... 20.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-20T05:45+0000

2023-03-20T05:45+0000

2023-03-20T05:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميرونوف في مقال كتبه لمجلة "الدفاع الوطني": "لقد كنا مقتنعين دائمًا بأن الشركات العسكرية الخاصة يجب أن يكون لها وضع رسمي. ومسألة التبعية، ثانوية. أولاً، من الضروري الاعتراف بوجودها وتكريسه في القانون".وكان حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" قد أرسل في مارس/آذار 2022 نسخة من مشروع قانون إلى الحكومة الروسية بشأن إضفاء الشرعية على الشركات العسكرية الخاصة.وأعرب رئيس حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة "عن اقتناعه بأنه في حال التوصل إلى تسوية تشريعية لوضع الشركات العسكرية الخاصة، فإن مقاتلي الوحدات سيكونون قادرين على القيام بدور أكثر فاعلية في حماية حقوق وحريات المواطنين الروس في الخارج، وكذلك الدفاع عن المصالح الوطنية لروسيا في منطقة العمليات الخاصة.وأضاف ميرونوف، "اقترحنا تكليف وزارة الدفاع الروسية بمهام الرقابة".وأشار إلى أن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، وهو مشارك نشط في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أعلن مؤخرًا عن وجود خطط لديه لإنشاء شركة عسكرية خاصة.وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 18 مارس/ آذار قانونا بمعاقبة كل من يعمل على تشويه سمعة المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، من العسكريين أو المتطوعين، بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وغرامات مالية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدى 8 سنوات".

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, وزارة الدفاع الروسية