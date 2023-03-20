https://sputnikarabic.ae/20230320/سوريا-تستهجن-انعقاد-مؤتمر-لدعم-متضرري-الزلزال-المدمر-من-دون-تنسيق-معها--1074951542.html
سوريا تستهجن انعقاد مؤتمر لدعم متضرري الزلزال المدمر من دون تنسيق معها
سوريا تستهجن انعقاد مؤتمر لدعم متضرري الزلزال المدمر من دون تنسيق معها
استهجنت وزارة الخارجية السورية عقد مؤتمر بروكسل للمانحين لدعم متضرري الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء من شمالي البلاد الشهر الماضي، من دون تنسيق مع دمشق أو توجيه... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T15:10+0000
2023-03-20T15:10+0000
2023-03-20T15:10+0000
العالم العربي
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بروكسل
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دمشق - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية والمغتربين السورية: "سوريا تستهجن عقد ما يسمى "مؤتمر بروكسل للمانحين" لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا دون التنسيق مع الحكومة السورية الممثلة للبلد الذي حلت به هذه الكارثة أو دعوتها للمشاركة في أعماله لا بل إن القائمين على المؤتمر استبعدوا أيضاً مشاركة أبرز الفاعلين الإنسانيين الوطنيين من المنظمات غير الحكومية السورية".وتابع البيان: "القوات الأميركية المتواجدة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية تواصل سرقة الآلاف من براميل النفط السوري وتهريبه إلى خارج سوريا دون أن تكترث بحاجة المتضررين من الزلزال الماسة لموارد الطاقة لتشغيل مراكز الإيواء ومنظومات الإسعاف والمرافق الصحية والخدمية والنقل".وأضاف البيان: "رسالة السوريين للقائمين على هذا المؤتمر والمشاركين فيه هي أن الحد الأدنى من الارتقاء بالأوضاع الإنسانية والمعيشية للمتضررين من كارثة الزلزال تستلزم، أولاً وقبل كل شيء توفر الإرادة السياسية الصادقة، والرفع الفوري وغير المشروط لسياسات العقاب الجماعي المفروضة على الشعب السوري".في قت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة دعم لسوريا وتركيا بأكثر من مليار يورو لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب مناطق في شمالي سوريا وجنوبي تركيا في فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230320/أنقرة-موسكو-اقترحت-تأجيل-الاجتماع-المرتقب-بين-وفود-روسيا-وتركيا-وسوريا-وإيران--1074943519.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, بروكسل
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, بروكسل
سوريا تستهجن انعقاد مؤتمر لدعم متضرري الزلزال المدمر من دون تنسيق معها
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استهجنت وزارة الخارجية السورية عقد مؤتمر بروكسل للمانحين لدعم متضرري الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء من شمالي البلاد الشهر الماضي، من دون تنسيق مع دمشق أو توجيه دعوة للمشاركة فيه.
دمشق - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية والمغتربين السورية: "سوريا تستهجن عقد ما يسمى "مؤتمر بروكسل للمانحين" لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا دون التنسيق مع الحكومة السورية الممثلة للبلد الذي حلت به هذه الكارثة أو دعوتها للمشاركة في أعماله لا بل إن القائمين على المؤتمر استبعدوا أيضاً مشاركة أبرز الفاعلين الإنسانيين الوطنيين من المنظمات غير الحكومية السورية".
وأضاف البيان: "هذا النهج لمنظمي المؤتمر وتسييسهم للعمل الإنساني والتنموي قد تجلى أيضاً في مواصلتهم فرض تدابيرهم القسرية اللا شرعية واللا إنسانية واللا أخلاقية على الشعب السوري بما في ذلك الذين حلت عليهم الكارثة".
وتابع البيان: "القوات الأميركية المتواجدة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية تواصل سرقة الآلاف من براميل النفط السوري وتهريبه إلى خارج سوريا دون أن تكترث بحاجة المتضررين من الزلزال الماسة لموارد الطاقة لتشغيل مراكز الإيواء ومنظومات الإسعاف والمرافق الصحية والخدمية والنقل".
وأضاف البيان: "رسالة السوريين للقائمين على هذا المؤتمر والمشاركين فيه هي أن الحد الأدنى من الارتقاء بالأوضاع الإنسانية والمعيشية للمتضررين من كارثة الزلزال تستلزم، أولاً وقبل كل شيء توفر الإرادة السياسية الصادقة، والرفع الفوري وغير المشروط لسياسات العقاب الجماعي المفروضة على الشعب السوري".
في قت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة دعم لسوريا وتركيا بأكثر من مليار يورو لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب مناطق في شمالي سوريا وجنوبي تركيا في فبراير/ شباط الماضي.