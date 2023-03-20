https://sputnikarabic.ae/20230320/شي-جين-بينغ-يتوقع-أن-يناقش-مع-بوتين-الموضوعات-الإقليمية-والدولية-المهمة-وذات-الاهتمام-المشترك-1074941762.html
الرئيس الصيني من موسكو: بكين مستعدة للوقوف إلى جانب روسيا لحماية القانون الدولي... فيديو
الرئيس الصيني من موسكو: بكين مستعدة للوقوف إلى جانب روسيا لحماية القانون الدولي... فيديو
أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، لدى وصوله إلى مطار العاصمة، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، معربا عن استعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T10:37+0000
2023-03-20T10:37+0000
2023-03-20T11:29+0000
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الصين
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وجاء في خطابه المكتوب فور وصوله: "أنا سعيد للغاية، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، بالعودة إلى أرض جارتنا القريبة في زيارة دولة".وقال شي جين بينغ لدى وصوله: "أتوقع أنه خلال الزيارة سأتبادل الآراء بشكل شامل مع الرئيس فلاديمير بوتين حول قضايا العلاقات الثنائية والمواضيع الإقليمية والدولية المهمة ذات الاهتمام المشترك، وأن أحدد خطة لتطوير التفاعل الاستراتيجي والتعاون العملي".وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، منذ قليل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل إلى روسيا، حيث حطت طائرته في مطار "فنوكوفو" الدولي.يزور رئيس الصين روسيا من 20 إلى 22 مارس/آذار، بدعوة من الرئيس الروسي. وستكون هذه الزيارة هي أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.
https://sputnikarabic.ae/20230320/الرئيس-الصيني-يصل-موسكو-في-زيارة-رسمية-1074940846.html
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مشاهد وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو بتاريخ 20 فبراير 2023
وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو
2023-03-20T10:37+0000
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سبوتنيك عربي
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العالم, روسيا, الصين
الرئيس الصيني من موسكو: بكين مستعدة للوقوف إلى جانب روسيا لحماية القانون الدولي... فيديو
10:37 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 11:29 GMT 20.03.2023) تابعنا عبر
أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، لدى وصوله إلى مطار العاصمة، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، معربا عن استعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي.
وجاء في خطابه المكتوب فور وصوله: "أنا سعيد للغاية، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، بالعودة إلى أرض جارتنا القريبة في زيارة دولة".
"تلعب الصين وروسيا، بوصفهما قوتين رئيسيتين وعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، دورا مهما في الشؤون الدولية. وفي عالم بعيد عن السلام، فإن الصين مستعدة مع روسيا للدفاع بحزم عن النظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة، ولحماية النظام العالمي القائم على القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية المبنية على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بالتعددية الحقيقية، وتعزيز التعددية القطبية في العالم وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية، وتعزيز تطوير الحكم العالمي في اتجاه أكثر عدلا وعقلانية".
شي جين بينغ
الرئيس الصيني
وقال شي جين بينغ لدى وصوله: "أتوقع أنه خلال الزيارة سأتبادل الآراء بشكل شامل مع الرئيس فلاديمير بوتين حول قضايا العلاقات الثنائية والمواضيع الإقليمية والدولية المهمة ذات الاهتمام المشترك، وأن أحدد خطة لتطوير التفاعل الاستراتيجي والتعاون العملي".
"إن الصين وروسيا جارتان جيدتان وشريكتان موثوقتان تربطهما الجبال والأنهار.... أنا متأكد من أن الزيارة ستكون مثمرة وتعطي دفعة جديدة للتنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الصينية الروسية القائمة على الشراكة الشاملة والاستراتيجية التفاعل في عصر جديد".
وصل الرئيس الصيني
شي جين بينغ، منذ قليل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل إلى روسيا، حيث حطت طائرته في مطار "فنوكوفو" الدولي.
يزور رئيس الصين روسيا من 20 إلى 22 مارس/آذار، بدعوة من الرئيس الروسي. وستكون هذه الزيارة هي أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.