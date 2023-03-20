فيديو مسرب يكشف العلاقة المتوترة بين والدة بيكيه وشاكيرا
© AP Photo / John Shearer / شاكيرا وجيرارد بيكيه
© AP Photo / John Shearer /
أظهر فيديو مسرب تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي العلاقة السيئة التي كانت تربط المغنية الشهيرة شاكيرا بوالدة زوجها مونتسيرات برنابيو.
وظهرت والدة بيكيه في لحظة توتر وهي تمسك بفم شاكيرا وتشير بإصابعها إلى الشارع، طالبةً من المغنية إغلاق فمها، في إشارة للعلاقة المتوترة بين الطرفين.
Máxima tensión y feo contacto físico: el vídeo de la madre de Piqué callando a Shakira— okdiario.com (@okdiario) March 18, 2023
📌https://t.co/Y1gh2XCc8H pic.twitter.com/aWzK5VLQ2k
يذكر أن شاكيرا قامت ببناء جدار فاصل لعزل منزل عائلة صديقها السابق جيرارد بيكيه، بعد تصاعد حدة الخلافات بينهما إثر أغنيتها الأخيرة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شاحنة خاصة تنقل الإسمنت المسلح وهي تدخل في أحد الأزقة، لتشييد جدار يفصل بين بيتها وبيت عائلة بيكيه، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
🧙♀️🔊 Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 14, 2023
وأشارت الصحيفة إلى أن الفنانة الكولومبية تبني جدارا للفصل بين العقارين بشكل نهائي، بعد أن ظلا مرتبطين في أماكن معينة خلال الفترة الماضية.
وقد خططت للانتقال إلى ميامي، حسب ماركا، لكنها لا تزال في برشلونة في الوقت الحالي وتعيش بجوار "حماتها"، ونتسيرات برنابيو.