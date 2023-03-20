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https://sputnikarabic.ae/20230320/فيديو-مسرب-يكشف-العلاقة-المتوترة-بين-والدة-بيكيه-وشاكيرا-1074946450.html
فيديو مسرب يكشف العلاقة المتوترة بين والدة بيكيه وشاكيرا
فيديو مسرب يكشف العلاقة المتوترة بين والدة بيكيه وشاكيرا
أظهر فيديو مسرب تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي العلاقة السيئة التي كانت تربط المغنية الشهيرة شاكيرا بوالدة زوجها مونتسيرات برنابيو. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T12:48+0000
2023-03-20T12:48+0000
مجتمع
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وظهرت والدة بيكيه في لحظة توتر وهي تمسك بفم شاكيرا وتشير بإصابعها إلى الشارع، طالبةً من المغنية إغلاق فمها، في إشارة للعلاقة المتوترة بين الطرفين.يذكر أن شاكيرا قامت ببناء جدار فاصل لعزل منزل عائلة صديقها السابق جيرارد بيكيه، بعد تصاعد حدة الخلافات بينهما إثر أغنيتها الأخيرة.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شاحنة خاصة تنقل الإسمنت المسلح وهي تدخل في أحد الأزقة، لتشييد جدار يفصل بين بيتها وبيت عائلة بيكيه، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.وأشارت الصحيفة إلى أن الفنانة الكولومبية تبني جدارا للفصل بين العقارين بشكل نهائي، بعد أن ظلا مرتبطين في أماكن معينة خلال الفترة الماضية.وقد خططت للانتقال إلى ميامي، حسب ماركا، لكنها لا تزال في برشلونة في الوقت الحالي وتعيش بجوار "حماتها"، ونتسيرات برنابيو.
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منوعات
منوعات

فيديو مسرب يكشف العلاقة المتوترة بين والدة بيكيه وشاكيرا

12:48 GMT 20.03.2023
© AP Photo / John Shearer / شاكيرا وجيرارد بيكيه
شاكيرا وجيرارد بيكيه - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / John Shearer /
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أظهر فيديو مسرب تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي العلاقة السيئة التي كانت تربط المغنية الشهيرة شاكيرا بوالدة زوجها مونتسيرات برنابيو.
وظهرت والدة بيكيه في لحظة توتر وهي تمسك بفم شاكيرا وتشير بإصابعها إلى الشارع، طالبةً من المغنية إغلاق فمها، في إشارة للعلاقة المتوترة بين الطرفين.
يذكر أن شاكيرا قامت ببناء جدار فاصل لعزل منزل عائلة صديقها السابق جيرارد بيكيه، بعد تصاعد حدة الخلافات بينهما إثر أغنيتها الأخيرة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شاحنة خاصة تنقل الإسمنت المسلح وهي تدخل في أحد الأزقة، لتشييد جدار يفصل بين بيتها وبيت عائلة بيكيه، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفنانة الكولومبية تبني جدارا للفصل بين العقارين بشكل نهائي، بعد أن ظلا مرتبطين في أماكن معينة خلال الفترة الماضية.
وقد خططت للانتقال إلى ميامي، حسب ماركا، لكنها لا تزال في برشلونة في الوقت الحالي وتعيش بجوار "حماتها"، ونتسيرات برنابيو.
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