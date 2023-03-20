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قطر أول دولة شرق أوسطية تصدر شهادات أمن المعلومات
قطر أول دولة شرق أوسطية تصدر شهادات أمن المعلومات
أصبحت قطر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحصل على اعتماد إصدار شهادات أمن المعلومات للأجهزة والبرامج الإلكترونية، من اللجنة المختصة من قبل أعضاء... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T12:04+0000
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وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا": "إن حصول قطر على اعتماد إصدار تلك الشهادات جاء خلال المؤتمر الأول للاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة (CCRA) لعام 2023 في ماليزيا".وأضافت الوكالة أن هذا الإنجاز جاء عقب التدقيق على البرنامج القطري للمعايير المشتركة التابع للوكالة الوطنية للأمن السيبراني من قبل جهة إصدار الشهادات لدولتي الهند وماليزيا.وأقر فريق المدققين باستيفاء البرنامج القطري للمعايير المشتركة لجميع الشروط المنصوص عليها بالاتفاقية، كما رُفع التقرير إلى رئيس لجنة الاعتماد بالاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة (CCRA).كانت قطر قد انضمت للاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة (CCRA) في عام 2015، كدولة مستهلكة للشهادات المصدرة من قبل الأعضاء المعتمدين داخل المنظمة، وعملت قطر، منذ توقيع الاتفاقية، على استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية لتنضم إلى مجموعة الدول المعتمدة كدولة مصدرة للشهادات المعترف بها عالميًا.يذكر أن المعايير المشتركة (CC) هي مجموعة من الإرشادات والمواصفات الدولية يمكن من خلالها تقييم أمن المعلومات للأجهزة والبرامج الإلكترونية واعتماده عن طريق الإقرار الرسمي الذي يصادق على تلبية ومطابقة المنتج لمتطلبات المعايير (ISO/IEC 15408).
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار, أخبار ماليزيا اليوم
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار, أخبار ماليزيا اليوم

قطر أول دولة شرق أوسطية تصدر شهادات أمن المعلومات

12:04 GMT 20.03.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIBقطر - الدوحة
قطر - الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
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أصبحت قطر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحصل على اعتماد إصدار شهادات أمن المعلومات للأجهزة والبرامج الإلكترونية، من اللجنة المختصة من قبل أعضاء اتفاقية المعايير المشتركة العالمية.
وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا": "إن حصول قطر على اعتماد إصدار تلك الشهادات جاء خلال المؤتمر الأول للاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة (CCRA) لعام 2023 في ماليزيا".
وأضافت الوكالة أن هذا الإنجاز جاء عقب التدقيق على البرنامج القطري للمعايير المشتركة التابع للوكالة الوطنية للأمن السيبراني من قبل جهة إصدار الشهادات لدولتي الهند وماليزيا.
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وأقر فريق المدققين باستيفاء البرنامج القطري للمعايير المشتركة لجميع الشروط المنصوص عليها بالاتفاقية، كما رُفع التقرير إلى رئيس لجنة الاعتماد بالاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة (CCRA).
كانت قطر قد انضمت للاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة (CCRA) في عام 2015، كدولة مستهلكة للشهادات المصدرة من قبل الأعضاء المعتمدين داخل المنظمة، وعملت قطر، منذ توقيع الاتفاقية، على استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية لتنضم إلى مجموعة الدول المعتمدة كدولة مصدرة للشهادات المعترف بها عالميًا.
يذكر أن المعايير المشتركة (CC) هي مجموعة من الإرشادات والمواصفات الدولية يمكن من خلالها تقييم أمن المعلومات للأجهزة والبرامج الإلكترونية واعتماده عن طريق الإقرار الرسمي الذي يصادق على تلبية ومطابقة المنتج لمتطلبات المعايير (ISO/IEC 15408).
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