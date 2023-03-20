عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
بدأ قصف العراق جوا في 19 مارس2003، وغزوه برا في 20 مارس. واستمرت الحملة لأكثر من شهر، بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى، التي قامت بها قوة مشتركة من القوات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والبولندية. وفي 1 مايو2003، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) نهاية العمليات القتالية الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20230320/كيف-تسبب-غزو-العراق-في-تدمير-العالم-1074953982.html
كيف تسبب غزو العراق في تدمير العالم؟
كيف تسبب غزو العراق في تدمير العالم؟
أدى غزو العراق في 2003 إلى تدمير العالم وهدد استقراره عبر سلسلة من الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال الـ 20 عاما الماضية. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T17:02+0000
2023-03-20T17:57+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
أخبار العالم الآن
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/02/1046166980_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_76ed4b252607ed4b4006c412937a8034.jpg
وكان انهيار الدولة أحد أبرز نتائج الغزو الأمريكي للعراق، الذي تحول إلى حاضنة لأخطر التنظيمات الإرهابية، التي تسببت في تدمير حياة ملايين البشر خلال السنوات الماضية.ولا تزال الآثار المدمرة التي تسبب فيها غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق قائمة حتى الآن في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، حسبما جاء في تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.ولفتت إلى أن غزو العراق جاء بعد نحو عام ونصف من اجتياح أفغانستان.وتابعت: "كانت تلك الحروب بداية مرحلة جديدة لحروب أمريكا في الخارج، التي وصفها لاحقا بـ "الحروب الأبدية" وهو المصطلح الذي أصبح مستخدما لدى الديمقراطيين والجمهوريين الأمريكيين في الوقت الحالي.وكان غزو العراق أحد فصول الحروب المرهقة التي خاضها الجيش الأمريكي في الخارج وأصبحت مصدرا للانتقادات من غالبية الأمريكيين بعدما كانت تلاقي دعما كبيرا وقت انطلاقها.ولفتت إلى أن ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، كان أحد النتائج المباشرة للغزو الأمريكي للعراق، مشيرا إلى أن آثاره المميتة شملت المنطقة وامتدت إلى العديد من الدول وخاصة في أفريقيا.كيف انهار العراق وظهر "داعش"؟قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتفكيك الحكومة العراقية وأثرت الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الذي تم إعدامه في 2006.وكانت تلك الخطوة ضمن توجه أمريكي طموح لاحتلال العراق وبناء مشروع استعماري طويل الأمد، وهي المحاولة التي يعتبر البعض أنها كانت ناجحة.وتقول المجلة إن الولايات المتحدة أسست نظام حكم فاشل عقب غزو العراق قاد لانتشار المجموعات المسلحة في العديد من مناطق الدولة على مدى سنوات.وكان تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين من بين أكثر تلك المجموعات وحشية.واستمرت تلك التنظيمات في نموها حتى أعلنت تنظيم "داعش" الإرهابي سيطرته على أجزاء واسعة من العراق عام 2014، كجزء من نتائج الاحتلال الأمريكي للبلاد، إضافة إلى سيطرته على أجزاء من سوريا أيضا.كيف صنع غز العراق كارثة عالمية؟أدى الغزو الأمريكي للعراق إلى كارثة لم تتوقف آثارها عند حدود العراق كما لم تنته تلك الآثار مع انتهاء الحرب، وأبرز نتائجها:وتقول المجلة إن الغزو الأمريكي للعراق ساهم في نثر بذور الإرهاب وحوله إلى حاضنة لأخطر التنظيمات الإرهابية التي ظهرت في القرن الحادي والعشرين.وتابعت: "لولا الغزو الأمريكي للعراق لما ظهرت "القاعدة" ولما انجر العراق نحو حرب أهلية أصبح كل طرف يحاول الانتقام من الآخر ليدخل العراق في دوامة من الأزمات التي ليس لها نهاية.ولفتت المجلة إلى قول أحد الباحثين الأمريكيين إن حرب العراق قوضت أسس النظام العالمي وسمعة الولايات المتحدة العالمية وعلاقاتها مع القوى العالمية الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230319/لماذا-لم-تتعلم-الولايات-المتحدة-من-أخطائها-في-غزو-العراق-1074916377.html
https://sputnikarabic.ae/20230319/البديل-الثوري-للتغيير-يطالب-بتعويض-عن-الغزو-الأمريكي-للعراق-1074915659.html
https://sputnikarabic.ae/20230315/عن-أي-تحرير-يتكلمون؟-عراقيون-يتذكرون-المعاناة-التي-لا-توصف-من-الغزو-الأمريكي-لبلدهم-1074759337.html
https://sputnikarabic.ae/20230319/غالبية-الأمريكيين-يرون-أن-غزو-العراق-قرار-خاطئ-بعد-20-عاما-1074903958.html
https://sputnikarabic.ae/20220320/مسؤول-روسي-غزو-العراق-انتهك-القانون-الدولي-وأطلق-النزعات-الطائفية-وأوجد-داعش-الإرهابي-1060137023.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/02/1046166980_291:0:2914:1967_1920x0_80_0_0_012c3ee8ae9b33ee9c3815b7bf3d1dd6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

كيف تسبب غزو العراق في تدمير العالم؟

17:02 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 17:57 GMT 20.03.2023)
© AP Photo / GREG ENGLISHغزو العراق للكويت، 1990
غزو العراق للكويت، 1990 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / GREG ENGLISH
تابعنا عبرTelegram
أدى غزو العراق في 2003 إلى تدمير العالم وهدد استقراره عبر سلسلة من الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال الـ 20 عاما الماضية.
وكان انهيار الدولة أحد أبرز نتائج الغزو الأمريكي للعراق، الذي تحول إلى حاضنة لأخطر التنظيمات الإرهابية، التي تسببت في تدمير حياة ملايين البشر خلال السنوات الماضية.
غزو العراق 2003 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
لماذا لم تتعلم الولايات المتحدة من أخطائها في غزو العراق؟
أمس, 14:36 GMT
ولا تزال الآثار المدمرة التي تسبب فيها غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق قائمة حتى الآن في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، حسبما جاء في تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.
وتقول المجلة إن الفوضى والعنف الذي خلفه غزو العراق لا تزال آثاره قائمة رغم مرور عقدين من الزمان.
ولفتت إلى أن غزو العراق جاء بعد نحو عام ونصف من اجتياح أفغانستان.
وتابعت: "كانت تلك الحروب بداية مرحلة جديدة لحروب أمريكا في الخارج، التي وصفها لاحقا بـ "الحروب الأبدية" وهو المصطلح الذي أصبح مستخدما لدى الديمقراطيين والجمهوريين الأمريكيين في الوقت الحالي.
وكان غزو العراق أحد فصول الحروب المرهقة التي خاضها الجيش الأمريكي في الخارج وأصبحت مصدرا للانتقادات من غالبية الأمريكيين بعدما كانت تلاقي دعما كبيرا وقت انطلاقها.
ولفتت إلى أن ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، كان أحد النتائج المباشرة للغزو الأمريكي للعراق، مشيرا إلى أن آثاره المميتة شملت المنطقة وامتدت إلى العديد من الدول وخاصة في أفريقيا.
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش خلال زيارة لمعسكر السيلية في قطر عام 2003 ومعه الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
البديل الثوري للتغيير يطالب بتعويض عن الغزو الأمريكي للعراق
أمس, 14:01 GMT

كيف انهار العراق وظهر "داعش"؟

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتفكيك الحكومة العراقية وأثرت الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الذي تم إعدامه في 2006.
وكانت تلك الخطوة ضمن توجه أمريكي طموح لاحتلال العراق وبناء مشروع استعماري طويل الأمد، وهي المحاولة التي يعتبر البعض أنها كانت ناجحة.
عن أي تحرير يتكلمون؟... مواطنون عراقيون يتذكرون المعاناة التي لا توصف للغزو الأمريكي للعراق عام 2003 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
عن أي تحرير يتكلمون؟... عراقيون يتذكرون "المعاناة التي لا توصف" من الغزو الأمريكي لبلدهم
15 مارس, 10:18 GMT
وتقول المجلة إن الولايات المتحدة أسست نظام حكم فاشل عقب غزو العراق قاد لانتشار المجموعات المسلحة في العديد من مناطق الدولة على مدى سنوات.
وكان تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين من بين أكثر تلك المجموعات وحشية.
واستمرت تلك التنظيمات في نموها حتى أعلنت تنظيم "داعش" الإرهابي سيطرته على أجزاء واسعة من العراق عام 2014، كجزء من نتائج الاحتلال الأمريكي للبلاد، إضافة إلى سيطرته على أجزاء من سوريا أيضا.
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش خلال زيارة لمعسكر السيلية في قطر عام 2003 خلال حرب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
غالبية الأمريكيين يرون أن غزو العراق "قرار خاطئ" بعد 20 عاما
أمس, 06:40 GMT

كيف صنع غز العراق كارثة عالمية؟

أدى الغزو الأمريكي للعراق إلى كارثة لم تتوقف آثارها عند حدود العراق كما لم تنته تلك الآثار مع انتهاء الحرب، وأبرز نتائجها:
نزوح ملايين البشر من مناطقهم وتحولهم إلى لاجئين.
أعداد هائلة من القتلى.
ازدهار التنظيمات الإرهابية في العراق ودول أخرى خاصة سوريا.
تدمير حياة ملايين البشر في المناطق التي يعاني بعضها من آثار غزو العراق حتى الآن.
وتقول المجلة إن الغزو الأمريكي للعراق ساهم في نثر بذور الإرهاب وحوله إلى حاضنة لأخطر التنظيمات الإرهابية التي ظهرت في القرن الحادي والعشرين.
غزو العراق 2003 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
مسؤول روسي: غزو العراق انتهك القانون الدولي وأطلق النزعات الطائفية وأوجد "داعش" الإرهابي
20 مارس 2022, 14:28 GMT
وتابعت: "لولا الغزو الأمريكي للعراق لما ظهرت "القاعدة" ولما انجر العراق نحو حرب أهلية أصبح كل طرف يحاول الانتقام من الآخر ليدخل العراق في دوامة من الأزمات التي ليس لها نهاية.
ولفتت المجلة إلى قول أحد الباحثين الأمريكيين إن حرب العراق قوضت أسس النظام العالمي وسمعة الولايات المتحدة العالمية وعلاقاتها مع القوى العالمية الأخرى.
© Sputnikالغزو الأمريكي للعراق وبدء حرب العراق
الغزو الأمريكي للعراق وبدء حرب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
الغزو الأمريكي للعراق وبدء حرب العراق
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:54 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала