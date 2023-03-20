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https://sputnikarabic.ae/20230320/لاعبون-أنانيون-وناد-لا-يملك-ثقافة-البطولات-كونتي-مدرب-توتنهام-يهاجم-لاعبيه-1074941609.html
"لاعبون أنانيون وناد لا يملك ثقافة البطولات"... مدرب توتنهام يهاجم لاعبيه
"لاعبون أنانيون وناد لا يملك ثقافة البطولات"... مدرب توتنهام يهاجم لاعبيه
وجه الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام الإنجليزي انتقادات لاذعة للاعبيه بعد تعادلهم أمام ساوثهامبتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
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وكان توتنهام متقدماً في النتيجة 3-1 حتى آخر ست عشرة دقيقة، لتستقبل شباك الفريق اللندني هدفين أحدهما في الدقيقة الأخيرة، ليكتفي "السبيرز" بنقطة التعادل.وهاجم الإيطالي لاعبيه في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلا: "في كل مرة ندخل 11 لاعباً إلى الملعب، أرى لاعبين أنانيين، لا يريدون تقديم المساعدة لبعضهم بعضاً، لا يلعبون بشجاعة".مضيفا: "برأيكم، لماذا يحدث هذا؟ لقد اعتادوا (اللاعبون) على ذلك، لا يلعبون من أجل أي شيء مهم، لا يريدون اللعب تحت ضغط، هذه قصة توتنهام، لقد قلت لهم بأنني أريد أن أرى النار في عيونهم وقلوبهم، ولم أرَها".وتابع كونتي: "أنا لست معتاداً على أن أكون في هذا الموقف، أنا مستاء حقاً، يجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم، يجب أن يشارك اللاعبون في هذا الموقف، لأنه حان الوقت لتغيير هذا الوضع إذا أرادوا التغيير، لكنهم إذا أرادوا الاستمرار بهذه الطريقة، فيمكنهم تغيير المدرب، في الحقيقة بل الكثير من المدربين، لكن الوضع لن يتغير، ثقوا بي".مختتما قوله : توتنهام مع نفس المالك منذ 20 عاما، لكنهم لم يفوزوا بأي لقب".ورفع توتنهام رصيده لـ49 نقطة في المركز الرابع خلف مانشستر يونايتد.
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رياضة, منوعات
رياضة, منوعات

"لاعبون أنانيون وناد لا يملك ثقافة البطولات"... مدرب توتنهام يهاجم لاعبيه

10:50 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 11:24 GMT 20.03.2023)
© AFP 2023 / GLYN KIRKأنطونيو كونتي مدرب توتنهام
أنطونيو كونتي مدرب توتنهام - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / GLYN KIRK
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وجه الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام الإنجليزي انتقادات لاذعة للاعبيه بعد تعادلهم أمام ساوثهامبتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان توتنهام متقدماً في النتيجة 3-1 حتى آخر ست عشرة دقيقة، لتستقبل شباك الفريق اللندني هدفين أحدهما في الدقيقة الأخيرة، ليكتفي "السبيرز" بنقطة التعادل.
وهاجم الإيطالي لاعبيه في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلا: "في كل مرة ندخل 11 لاعباً إلى الملعب، أرى لاعبين أنانيين، لا يريدون تقديم المساعدة لبعضهم بعضاً، لا يلعبون بشجاعة".
مضيفا: "برأيكم، لماذا يحدث هذا؟ لقد اعتادوا (اللاعبون) على ذلك، لا يلعبون من أجل أي شيء مهم، لا يريدون اللعب تحت ضغط، هذه قصة توتنهام، لقد قلت لهم بأنني أريد أن أرى النار في عيونهم وقلوبهم، ولم أرَها".
وتابع كونتي: "أنا لست معتاداً على أن أكون في هذا الموقف، أنا مستاء حقاً، يجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم، يجب أن يشارك اللاعبون في هذا الموقف، لأنه حان الوقت لتغيير هذا الوضع إذا أرادوا التغيير، لكنهم إذا أرادوا الاستمرار بهذه الطريقة، فيمكنهم تغيير المدرب، في الحقيقة بل الكثير من المدربين، لكن الوضع لن يتغير، ثقوا بي".
مختتما قوله : توتنهام مع نفس المالك منذ 20 عاما، لكنهم لم يفوزوا بأي لقب".
ورفع توتنهام رصيده لـ49 نقطة في المركز الرابع خلف مانشستر يونايتد.
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