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مانتوروف: قطاع الأعمال الروسي يسعى لتوسيع نشاطه في مصر
مانتوروف: قطاع الأعمال الروسي يسعى لتوسيع نشاطه في مصر
قال دينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الروسي، إن قطاع الأعمال الروسي يسعى لتوسيع نشاطه في مصر بمجالات الصناعة والخدمات اللوجستية. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T10:24+0000
2023-03-20T10:24+0000
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جاء ذلك في تصريحات له نقلها مراسل "سبوتنيك"، خلال افتتاح الدورة 14 لأعمال اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي، اليوم الاثنين، بالقاهرة، بحضور وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير.وشدد مانتوروف على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وغيرها من المجالات، لا سيما في ظل إنشاء محطة الضبعة النووية، والسعي إلى إنشاء منطقة صناعية روسية في محور قناة السويس.وقال إن روسيا تتطلع إلى زيادة التعاون مع مصر في مجال المعدات الزراعية والطبية والمستحضرات الدوائية، وكذلك في مجال التكنولوجيا الرقمية.ولفت إلى تنامي التعاون الروسي المصري في المجالات الثقافية والإنسانية، وكذلك في مجال التعليم.وفي هذا الصدد أشار مانتوروف إلى ارتفاع عدد الطلاب المصريين المقبلين للتعليم في روسيا، إلى 6 أضعاف النسبة في السنوات الخمس الأخيرة، مشددا على ضرورة تفعيل اتفاقية حكومية للاعتراف بالشهادات التعليمية من الجانبين.وثمن الوزير الروسي ما يحدث من تعاون بين مصر وروسيا باعتبار أن القاهرة من أكبر الشركاء التجاريين لروسيا في أفريقيا.
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مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, الأخبار, العالم العربي, محطة الضبعة النووية
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, الأخبار, العالم العربي, محطة الضبعة النووية

مانتوروف: قطاع الأعمال الروسي يسعى لتوسيع نشاطه في مصر

10:24 GMT 20.03.2023
© Sputnik . WAEL MAGDIافتتاح الدورة 14 لأعمال اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي بالقاهرة
افتتاح الدورة 14 لأعمال اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
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قال دينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الروسي، إن قطاع الأعمال الروسي يسعى لتوسيع نشاطه في مصر بمجالات الصناعة والخدمات اللوجستية.
جاء ذلك في تصريحات له نقلها مراسل "سبوتنيك"، خلال افتتاح الدورة 14 لأعمال اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي، اليوم الاثنين، بالقاهرة، بحضور وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير.
وشدد مانتوروف على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وغيرها من المجالات، لا سيما في ظل إنشاء محطة الضبعة النووية، والسعي إلى إنشاء منطقة صناعية روسية في محور قناة السويس.
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وقال إن روسيا تتطلع إلى زيادة التعاون مع مصر في مجال المعدات الزراعية والطبية والمستحضرات الدوائية، وكذلك في مجال التكنولوجيا الرقمية.
ولفت إلى تنامي التعاون الروسي المصري في المجالات الثقافية والإنسانية، وكذلك في مجال التعليم.
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وفي هذا الصدد أشار مانتوروف إلى ارتفاع عدد الطلاب المصريين المقبلين للتعليم في روسيا، إلى 6 أضعاف النسبة في السنوات الخمس الأخيرة، مشددا على ضرورة تفعيل اتفاقية حكومية للاعتراف بالشهادات التعليمية من الجانبين.
وثمن الوزير الروسي ما يحدث من تعاون بين مصر وروسيا باعتبار أن القاهرة من أكبر الشركاء التجاريين لروسيا في أفريقيا.
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