https://sputnikarabic.ae/20230320/متظاهرون-يدعون-إلى-انسحاب-فرنسا-من-الناتو-في-باريس-1074932200.html

متظاهرون يدعون إلى انسحاب فرنسا من الناتو في باريس

متظاهرون يدعون إلى انسحاب فرنسا من الناتو في باريس

دعا آلاف المتظاهرين في عطلة نهاية الأسبوع إلى انسحاب فرنسا من منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" والوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا. 20.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-20T04:16+0000

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وانطلقت "مسيرة من أجل السلام" بالقرب من موقع مجلس الشيوخ الفرنسي.وقد قام العديد من مستخدمي الإنترنت الفرنسيين بنشر صور وفيديوهات لهذه المسيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن "آلاف الأشخاص يطالبون بانسحاب (فرنسا) من الناتو والاتحاد الأوروبي وجميع المنظمات التي تحرمنا من سيادتنا الوطنية".وتساءلت المعلقة اللبنانية المستقلة المختصة في الشؤون الجيوسياسية سارة عبد الله في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة "لماذا يتجاهل الإعلام الغربي الاحتجاجات المناهضة للناتو التي تحدث اليوم في باريس بفرنسا؟".وتعد هذه المسيرة الثانية التي تُنظم في عام 2023 بباريس وتطالب فرنسا بالانسحاب من الناتو.

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