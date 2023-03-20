https://sputnikarabic.ae/20230320/متظاهرون-يدعون-إلى-انسحاب-فرنسا-من-الناتو-في-باريس-1074932200.html
متظاهرون يدعون إلى انسحاب فرنسا من الناتو في باريس
متظاهرون يدعون إلى انسحاب فرنسا من الناتو في باريس
دعا آلاف المتظاهرين في عطلة نهاية الأسبوع إلى انسحاب فرنسا من منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" والوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T04:16+0000
2023-03-20T04:16+0000
2023-03-20T05:22+0000
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وانطلقت "مسيرة من أجل السلام" بالقرب من موقع مجلس الشيوخ الفرنسي.وقد قام العديد من مستخدمي الإنترنت الفرنسيين بنشر صور وفيديوهات لهذه المسيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن "آلاف الأشخاص يطالبون بانسحاب (فرنسا) من الناتو والاتحاد الأوروبي وجميع المنظمات التي تحرمنا من سيادتنا الوطنية".وتساءلت المعلقة اللبنانية المستقلة المختصة في الشؤون الجيوسياسية سارة عبد الله في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة "لماذا يتجاهل الإعلام الغربي الاحتجاجات المناهضة للناتو التي تحدث اليوم في باريس بفرنسا؟".وتعد هذه المسيرة الثانية التي تُنظم في عام 2023 بباريس وتطالب فرنسا بالانسحاب من الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20230319/استطلاع-تراجع-شعبية-ماكرون-إلى-28-بسبب-إصلاحات-نظام-التقاعد-1074926875.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار فرنسا , الناتو, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار فرنسا , الناتو, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
متظاهرون يدعون إلى انسحاب فرنسا من الناتو في باريس
04:16 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 05:22 GMT 20.03.2023) تابعنا عبر
دعا آلاف المتظاهرين في عطلة نهاية الأسبوع إلى انسحاب فرنسا من منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" والوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
وانطلقت "مسيرة من أجل السلام" بالقرب من موقع مجلس الشيوخ الفرنسي.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "أوقفوا الحرب التي أثارتها الولايات المتحدة والناتو"
و"الحرية والحقيقة والمقاومة".
وقد قام العديد من مستخدمي الإنترنت الفرنسيين بنشر صور وفيديوهات لهذه المسيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن "آلاف الأشخاص يطالبون بانسحاب (فرنسا) من الناتو والاتحاد الأوروبي وجميع المنظمات التي تحرمنا من سيادتنا الوطنية".
وتساءلت المعلقة اللبنانية المستقلة المختصة في الشؤون الجيوسياسية سارة عبد الله في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة "لماذا يتجاهل الإعلام الغربي الاحتجاجات المناهضة للناتو التي تحدث اليوم في باريس بفرنسا؟".
وتعد هذه المسيرة الثانية التي تُنظم في عام 2023 بباريس وتطالب فرنسا بالانسحاب من الناتو.