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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230320/متظاهرون-يدعون-إلى-انسحاب-فرنسا-من-الناتو-في-باريس-1074932200.html
متظاهرون يدعون إلى انسحاب فرنسا من الناتو في باريس
متظاهرون يدعون إلى انسحاب فرنسا من الناتو في باريس
دعا آلاف المتظاهرين في عطلة نهاية الأسبوع إلى انسحاب فرنسا من منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" والوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
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2023-03-20T05:22+0000
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وانطلقت "مسيرة من أجل السلام" بالقرب من موقع مجلس الشيوخ الفرنسي.وقد قام العديد من مستخدمي الإنترنت الفرنسيين بنشر صور وفيديوهات لهذه المسيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن "آلاف الأشخاص يطالبون بانسحاب (فرنسا) من الناتو والاتحاد الأوروبي وجميع المنظمات التي تحرمنا من سيادتنا الوطنية".وتساءلت المعلقة اللبنانية المستقلة المختصة في الشؤون الجيوسياسية سارة عبد الله في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة "لماذا يتجاهل الإعلام الغربي الاحتجاجات المناهضة للناتو التي تحدث اليوم في باريس بفرنسا؟".وتعد هذه المسيرة الثانية التي تُنظم في عام 2023 بباريس وتطالب فرنسا بالانسحاب من الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20230319/استطلاع-تراجع-شعبية-ماكرون-إلى-28-بسبب-إصلاحات-نظام-التقاعد-1074926875.html
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أخبار فرنسا , الناتو, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار فرنسا , الناتو, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

متظاهرون يدعون إلى انسحاب فرنسا من الناتو في باريس

04:16 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 05:22 GMT 20.03.2023)
© AFP 2023 / Alain Jocardتجمع المتظاهرون في ساحة الجمهورية خلال تجمع حاشد في باريس في 19 يناير 2023، حيث بدأ العمال في إضراب احتجاجًا على خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64.
تجمع المتظاهرون في ساحة الجمهورية خلال تجمع حاشد في باريس في 19 يناير 2023، حيث بدأ العمال في إضراب احتجاجًا على خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / Alain Jocard
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دعا آلاف المتظاهرين في عطلة نهاية الأسبوع إلى انسحاب فرنسا من منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" والوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
وانطلقت "مسيرة من أجل السلام" بالقرب من موقع مجلس الشيوخ الفرنسي.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "أوقفوا الحرب التي أثارتها الولايات المتحدة والناتو" و"الحرية والحقيقة والمقاومة".
وقد قام العديد من مستخدمي الإنترنت الفرنسيين بنشر صور وفيديوهات لهذه المسيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن "آلاف الأشخاص يطالبون بانسحاب (فرنسا) من الناتو والاتحاد الأوروبي وجميع المنظمات التي تحرمنا من سيادتنا الوطنية".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
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أمس, 18:29 GMT
وتساءلت المعلقة اللبنانية المستقلة المختصة في الشؤون الجيوسياسية سارة عبد الله في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة "لماذا يتجاهل الإعلام الغربي الاحتجاجات المناهضة للناتو التي تحدث اليوم في باريس بفرنسا؟".
وتعد هذه المسيرة الثانية التي تُنظم في عام 2023 بباريس وتطالب فرنسا بالانسحاب من الناتو.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:12 GMT
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