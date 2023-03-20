https://sputnikarabic.ae/20230320/مجلس-النواب-الليبي-ينتخب-أعضاءه-الستة-في-اللجنة-المشتركة-لإعداد-قوانين-الانتخابات-1074960727.html

مجلس النواب الليبي ينتخب أعضاءه الستة في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات

مجلس النواب الليبي ينتخب أعضاءه الستة في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات

صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، على "اختيار ممثليه في لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية بنائبين عن كل إقليم". 20.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-20T18:52+0000

2023-03-20T18:52+0000

2023-03-20T18:52+0000

أخبار ليبيا اليوم

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

عبد الحميد الدبيبة

فتحي باشاغا

العالم العربي

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وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في تصريحات له، إن "النواب المصوت عليهم هم: "عزالدين قويرب وميلود الأسود، عن إقليم طرابلس، وجلال الشويهدي ونورالدين المنفي عن إقليم برقة، وأبوصلاح الشلبي وصالح قلمة عن إقليم فزان".وفي وقت سابق أعلن رئيس البعثة الأممية في ليبيا، عبد الله باتيلي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عن مبادرة جديدة لتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم القادة السياسيين وزعماء القبائل للقيام بوضع الأسس الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات الليبية هذا العام.وقال إن الأطراف الليبية تتطلع إلى إمكانية وضع خارطة طريق بحلول منتصف يونيو/ حزيران المقبل للوصول إلى إجراء الانتخابات، مؤكدا أن ما وصفها بـ"الأجسام السياسية التي انتهت صلاحيها" هي السبب في حالة عدم الاستقرار التي تعانيها ليبيا.يذكر أن خطة باتيلي تنص على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

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أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, عبد الحميد الدبيبة, فتحي باشاغا, العالم العربي