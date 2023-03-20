عربي
https://sputnikarabic.ae/20230320/مجلس-النواب-الليبي-ينتخب-أعضاءه-الستة-في-اللجنة-المشتركة-لإعداد-قوانين-الانتخابات-1074960727.html
مجلس النواب الليبي ينتخب أعضاءه الستة في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات
مجلس النواب الليبي ينتخب أعضاءه الستة في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات
صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، على "اختيار ممثليه في لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية بنائبين عن كل إقليم". 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T18:52+0000
2023-03-20T18:52+0000
أخبار ليبيا اليوم
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
عبد الحميد الدبيبة
فتحي باشاغا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/14/1050760529_612:0:4253:2048_1920x0_80_0_0_1ef5738a23dafc5a75b934cd01e77a26.jpg
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في تصريحات له، إن "النواب المصوت عليهم هم: "عزالدين قويرب وميلود الأسود، عن إقليم طرابلس، وجلال الشويهدي ونورالدين المنفي عن إقليم برقة، وأبوصلاح الشلبي وصالح قلمة عن إقليم فزان".وفي وقت سابق أعلن رئيس البعثة الأممية في ليبيا، عبد الله باتيلي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عن مبادرة جديدة لتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم القادة السياسيين وزعماء القبائل للقيام بوضع الأسس الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات الليبية هذا العام.وقال إن الأطراف الليبية تتطلع إلى إمكانية وضع خارطة طريق بحلول منتصف يونيو/ حزيران المقبل للوصول إلى إجراء الانتخابات، مؤكدا أن ما وصفها بـ"الأجسام السياسية التي انتهت صلاحيها" هي السبب في حالة عدم الاستقرار التي تعانيها ليبيا.يذكر أن خطة باتيلي تنص على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230316/مجلس-الأمن-يدعم-مبادرة-باتيلي-بشأن-الانتخابات-في-ليبيا-هذا-العام-1074832468.html
https://sputnikarabic.ae/20230318/أمريكا-الحديث-عن-حكومة-جديدة-في-ليبيا-قد-يسبب-بلبلة-في-الانتخابات-1074876842.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/14/1050760529_1067:0:3798:2048_1920x0_80_0_0_efd7753d5f11d53357b121e2be954f4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, عبد الحميد الدبيبة, فتحي باشاغا, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, عبد الحميد الدبيبة, فتحي باشاغا, العالم العربي

مجلس النواب الليبي ينتخب أعضاءه الستة في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات

18:52 GMT 20.03.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAمجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
تابعنا عبرTelegram
صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، على "اختيار ممثليه في لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية بنائبين عن كل إقليم".
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في تصريحات له، إن "النواب المصوت عليهم هم: "عزالدين قويرب وميلود الأسود، عن إقليم طرابلس، وجلال الشويهدي ونورالدين المنفي عن إقليم برقة، وأبوصلاح الشلبي وصالح قلمة عن إقليم فزان".
من هو عبد الله باتيلي المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
مجلس الأمن يدعم مبادرة باتيلي بشأن الانتخابات في ليبيا هذا العام
16 مارس, 20:30 GMT
وفي وقت سابق أعلن رئيس البعثة الأممية في ليبيا، عبد الله باتيلي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عن مبادرة جديدة لتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم القادة السياسيين وزعماء القبائل للقيام بوضع الأسس الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات الليبية هذا العام.
وقال إن الأطراف الليبية تتطلع إلى إمكانية وضع خارطة طريق بحلول منتصف يونيو/ حزيران المقبل للوصول إلى إجراء الانتخابات، مؤكدا أن ما وصفها بـ"الأجسام السياسية التي انتهت صلاحيها" هي السبب في حالة عدم الاستقرار التي تعانيها ليبيا.
يذكر أن خطة باتيلي تنص على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.
السفير الأمريكي ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
أمريكا: الحديث عن حكومة جديدة في ليبيا قد يسبب بلبلة في الانتخابات
18 مارس, 09:44 GMT
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:54 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала