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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230320/مدافع-مستا-بي-تسحق-المواقع-الخفية-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1074933377.html
مدافع "مستا-بي" تسحق المواقع الخفية للقوات الأوكرانية... فيديو
مدافع "مستا-بي" تسحق المواقع الخفية للقوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم مدافع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث ضرب الجنود الروس التشكيلات... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T05:52+0000
2023-03-20T05:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يقوم جنود القوات المسلحة الروسية بإطلاق قذائف تجزئة شديدة الانفجار على مسافة تزيد عن 15 كيلومترًا بعد الاستطلاع المنهجي لمواقع المسلحين من مواقع إطلاق نار مغلقة، بالإضافة إلى تعديل إضافي لنيران المدفعية من مشغلي الطائرات المسيرة، بحسب قناة "زفيزدا" الروسية.وقال القائد الملقب بـ"ببيلكا": "نحن نضرب الدبابات والمركبات الخفيفة والمشاة في المخابئ ونقاط التركيز التي لا يمكن السيطرة عليها. بفضل المدفعية، تتقدم قوات المشاة لدينا، والهجوم يسير نحو الأفضل".بعد ضرب الأهداف بنجاح، تترك الطواقم مواقعها وتختبئ في مخابئ، وإذا لزم الأمر، تقوم بتغيير موقع إطلاق النار بسرعة في أقصر وقت ممكن.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مدافع "مستا-بي" تسحق المواقع الخفية للقوات الأوكرانية... فيديو

05:52 GMT 20.03.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمدافع هاوتزر "مستا-بي"
مدافع هاوتزر مستا-بي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم مدافع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث ضرب الجنود الروس التشكيلات الأوكرانية المموهة في الغابة.
يقوم جنود القوات المسلحة الروسية بإطلاق قذائف تجزئة شديدة الانفجار على مسافة تزيد عن 15 كيلومترًا بعد الاستطلاع المنهجي لمواقع المسلحين من مواقع إطلاق نار مغلقة، بالإضافة إلى تعديل إضافي لنيران المدفعية من مشغلي الطائرات المسيرة، بحسب قناة "زفيزدا" الروسية.
وقال القائد الملقب بـ"ببيلكا": "نحن نضرب الدبابات والمركبات الخفيفة والمشاة في المخابئ ونقاط التركيز التي لا يمكن السيطرة عليها. بفضل المدفعية، تتقدم قوات المشاة لدينا، والهجوم يسير نحو الأفضل".
بعد ضرب الأهداف بنجاح، تترك الطواقم مواقعها وتختبئ في مخابئ، وإذا لزم الأمر، تقوم بتغيير موقع إطلاق النار بسرعة في أقصر وقت ممكن.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:12 GMT
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