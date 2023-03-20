https://sputnikarabic.ae/20230320/مدافع-مستا-بي-تسحق-المواقع-الخفية-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1074933377.html
مدافع "مستا-بي" تسحق المواقع الخفية للقوات الأوكرانية... فيديو
مدافع "مستا-بي" تسحق المواقع الخفية للقوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم مدافع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث ضرب الجنود الروس التشكيلات... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T05:52+0000
2023-03-20T05:52+0000
2023-03-20T05:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يقوم جنود القوات المسلحة الروسية بإطلاق قذائف تجزئة شديدة الانفجار على مسافة تزيد عن 15 كيلومترًا بعد الاستطلاع المنهجي لمواقع المسلحين من مواقع إطلاق نار مغلقة، بالإضافة إلى تعديل إضافي لنيران المدفعية من مشغلي الطائرات المسيرة، بحسب قناة "زفيزدا" الروسية.وقال القائد الملقب بـ"ببيلكا": "نحن نضرب الدبابات والمركبات الخفيفة والمشاة في المخابئ ونقاط التركيز التي لا يمكن السيطرة عليها. بفضل المدفعية، تتقدم قوات المشاة لدينا، والهجوم يسير نحو الأفضل".بعد ضرب الأهداف بنجاح، تترك الطواقم مواقعها وتختبئ في مخابئ، وإذا لزم الأمر، تقوم بتغيير موقع إطلاق النار بسرعة في أقصر وقت ممكن.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مدافع "مستا-بي" تسحق المواقع الخفية للقوات الأوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم مدافع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث ضرب الجنود الروس التشكيلات الأوكرانية المموهة في الغابة.
يقوم جنود القوات المسلحة الروسية بإطلاق قذائف تجزئة شديدة الانفجار على مسافة تزيد عن 15 كيلومترًا بعد الاستطلاع المنهجي لمواقع المسلحين من مواقع إطلاق نار مغلقة، بالإضافة إلى تعديل إضافي لنيران المدفعية من مشغلي الطائرات المسيرة، بحسب قناة "زفيزدا" الروسية.
وقال القائد الملقب بـ"ببيلكا": "نحن نضرب الدبابات والمركبات الخفيفة والمشاة في المخابئ ونقاط التركيز التي لا يمكن السيطرة عليها. بفضل المدفعية، تتقدم قوات المشاة لدينا، والهجوم يسير نحو الأفضل".
بعد ضرب الأهداف بنجاح، تترك الطواقم مواقعها وتختبئ في مخابئ
، وإذا لزم الأمر، تقوم بتغيير موقع إطلاق النار بسرعة في أقصر وقت ممكن.