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https://sputnikarabic.ae/20230320/مسلحون-موالون-لتركيا-يعدمون-4-سوريين-من-عائلة-واحد-بسبب-احتفالهم-بعيد-النيروز-1074966630.html
مسلحون موالون لتركيا يعدمون 4 سوريين من عائلة واحد بسبب احتفالهم بعيد "النيروز"
مسلحون موالون لتركيا يعدمون 4 سوريين من عائلة واحد بسبب احتفالهم بعيد "النيروز"
قتل 4 مدنيين سوريين، بينهم طفل، وأصيب آخران بعدما تم إطلاق النار عليهم من مسلحي ما يعرف باسم "جيش أحرار الشرقية" التابع "للجيش الوطني" الموالي لتركيا في ريف... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T21:54+0000
2023-03-20T21:56+0000
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مصادر من داخل مدينة "عفرين" قالت لـ "سبوتنيك" إن مسلحين يتبعون إلى فصيل (أحرار الشرقية) العامل ضمن ما يعرف باسم (الجيش الوطني) الموالي لتركيا، قاموا بفتح وابل من نيران أسلحتهم الرشاشة على عائلة مؤلفة من 6 أشخاص في المدينة، بسبب احتفالهم بعيد "النيروز".وقالت المصادر إن الهجوم أدى إلى مقتل 4 من أفراد العائلة بينهم طفل صغير، فيما أصيب آخران بجروح خطيرة نقلوا على إثرها إلى عفرين.وتابعت المصادر أن "مظاهرات حاشدة تشهدها مدينة عفرين حاليا من قبل الأهالي الذين يطالبون الجيش التركي بالتدخل وإلقاء القبض على القتلة ومحاسبتهم.وعيد النيروز هو عيد رأس السنة الكردية، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي يوم 21 مارس/ أذار في التقويم الميلادي.
https://sputnikarabic.ae/20230222/مقتل-مسلحين-اثنين-على-الأقل-من-قسد-بغارة-تركية-استهدفت-سيارتهما-شرقي-سوريا-1073877272.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي

مسلحون موالون لتركيا يعدمون 4 سوريين من عائلة واحد بسبب احتفالهم بعيد "النيروز"

21:54 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 21:56 GMT 20.03.2023)
© Sputnik . Ali Hashemمسلحو "جبهة النصرة" يجتاحون مدينة عفرين الاستراتيجية شمال غربي سوريا
مسلحو جبهة النصرة يجتاحون مدينة عفرين الاستراتيجية شمال غربي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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قتل 4 مدنيين سوريين، بينهم طفل، وأصيب آخران بعدما تم إطلاق النار عليهم من مسلحي ما يعرف باسم "جيش أحرار الشرقية" التابع "للجيش الوطني" الموالي لتركيا في ريف حلب.
مصادر من داخل مدينة "عفرين" قالت لـ "سبوتنيك" إن مسلحين يتبعون إلى فصيل (أحرار الشرقية) العامل ضمن ما يعرف باسم (الجيش الوطني) الموالي لتركيا، قاموا بفتح وابل من نيران أسلحتهم الرشاشة على عائلة مؤلفة من 6 أشخاص في المدينة، بسبب احتفالهم بعيد "النيروز".
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وقالت المصادر إن الهجوم أدى إلى مقتل 4 من أفراد العائلة بينهم طفل صغير، فيما أصيب آخران بجروح خطيرة نقلوا على إثرها إلى عفرين.
وتابعت المصادر أن "مظاهرات حاشدة تشهدها مدينة عفرين حاليا من قبل الأهالي الذين يطالبون الجيش التركي بالتدخل وإلقاء القبض على القتلة ومحاسبتهم.
وعيد النيروز هو عيد رأس السنة الكردية، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي يوم 21 مارس/ أذار في التقويم الميلادي.
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