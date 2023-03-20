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https://sputnikarabic.ae/20230320/مشهد-مخيف-للحظة-سقوط-مروحية-عسكرية-من-الجو-وتحطمها-فيديو--1074939649.html
مشهد مخيف للحظة سقوط مروحية عسكرية من الجو وتحطمها... فيديو
مشهد مخيف للحظة سقوط مروحية عسكرية من الجو وتحطمها... فيديو
نشر مواطنون في كولومبيا لحظة سقوط مروحية عسكرية في عاصمة مقاطعة شوكو، حيث هوت المروحية بشكل غريب من الجو وتحطمت على الأرض. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T09:53+0000
2023-03-20T09:53+0000
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وتظهر المشاهد لحظة فشل أنظمة تحليق المروحية واختلال توازنها وسقوطها بشكل مخيف بين الأشجار في منطقة قريبة من الأبنية السكنية.وأعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بترو، في بيان نشره أمس على وسائل التواصل الاجتماعي تحطم طائرة مروحية عسكرية، يوم الأحد، أسفر عن مقتل 4 جنود في كويبدو، عاصمة مقاطعة شوكو.وقال بترو: "لم يكن هناك ناجون في حادث تحطم الطائرة في كويبدو"، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا. وأضاف أن الطائرة المروحية كانت تنقل إمدادات عندما وقعت المأساة.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشهد مخيف للحظة سقوط مروحية عسكرية من الجو وتحطمها... فيديو

09:53 GMT 20.03.2023
© AFP 2023 / HUEY D. YOUNGER JRمروحية تهبط على متن المدمرة الأمريكية أرلي بارك
مروحية تهبط على متن المدمرة الأمريكية أرلي بارك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / HUEY D. YOUNGER JR
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نشر مواطنون في كولومبيا لحظة سقوط مروحية عسكرية في عاصمة مقاطعة شوكو، حيث هوت المروحية بشكل غريب من الجو وتحطمت على الأرض.
وتظهر المشاهد لحظة فشل أنظمة تحليق المروحية واختلال توازنها وسقوطها بشكل مخيف بين الأشجار في منطقة قريبة من الأبنية السكنية.
وأعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بترو، في بيان نشره أمس على وسائل التواصل الاجتماعي تحطم طائرة مروحية عسكرية، يوم الأحد، أسفر عن مقتل 4 جنود في كويبدو، عاصمة مقاطعة شوكو.
وقال بترو: "لم يكن هناك ناجون في حادث تحطم الطائرة في كويبدو"، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا. وأضاف أن الطائرة المروحية كانت تنقل إمدادات عندما وقعت المأساة.
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