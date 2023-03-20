https://sputnikarabic.ae/20230320/مقاتلة-روسية-تعترض-قاذفتين-استراتجيتين-أمريكيتين-على-الحدود--1074963017.html
مقاتلة روسية تعترض قاذفتين استراتجيتين أمريكيتين على الحدود
مقاتلة روسية تعترض قاذفتين استراتجيتين أمريكيتين على الحدود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية،اليوم الإثنين، أن الرادار التابع للقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية رصد أثناء الخدمة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان في... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T20:09+0000
2023-03-20T20:09+0000
2023-03-20T20:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تصنف الأهداف على أنها قاذفتان استراتيجيتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز "ب-52 إتش".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه من أجل منع انتهاك حدود الدولة الروسية، حلقت مقاتلة من طراز " سو 35" تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية إلى الجو، لاعتراض الطائرات الأمريكية.وبيّنت الوزارة أنه تم إخراج الطائرات الحربية الأجنبية من حدود روسيا الاتحادية، وعادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية.وأكدت الوزارة أنه تم تنفيذ رحلة المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي. منعا لانتهاك حدود الدولة الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230319/بعد-إطلاق-بيونغ-يانغ-صاروخا-باليستيا-أمريكا-تعيد-نشر-قاذفات-بي-بي1-في-شبه-الجزيرة-الكورية-1074908831.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مقاتلة روسية تعترض قاذفتين استراتجيتين أمريكيتين على الحدود
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية،اليوم الإثنين، أن الرادار التابع للقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية رصد أثناء الخدمة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان في اتجاه حدود الدولة الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تصنف الأهداف على أنها قاذفتان استراتيجيتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز "ب-52 إتش".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه من أجل منع انتهاك حدود الدولة الروسية، حلقت مقاتلة من طراز " سو 35" تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية إلى الجو، لاعتراض الطائرات الأمريكية.
وبيّنت الوزارة أنه تم إخراج الطائرات الحربية الأجنبية من حدود روسيا الاتحادية، وعادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية.
وأكدت الوزارة أنه تم تنفيذ رحلة المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي. منعا لانتهاك حدود الدولة الروسية.