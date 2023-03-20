عربي
الرئيس الكوبي: الولايات المتحدة الأمريكية هي المذنب في الصراع القائم في أوكرانيا
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230320/مقاتلة-روسية-تعترض-قاذفتين-استراتجيتين-أمريكيتين-على-الحدود--1074963017.html
مقاتلة روسية تعترض قاذفتين استراتجيتين أمريكيتين على الحدود
مقاتلة روسية تعترض قاذفتين استراتجيتين أمريكيتين على الحدود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية،اليوم الإثنين، أن الرادار التابع للقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية رصد أثناء الخدمة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان في... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T20:09+0000
2023-03-20T20:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062173338_0:183:2383:1523_1920x0_80_0_0_59dd20da762e0a8397bdecd0bb1664fb.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تصنف الأهداف على أنها قاذفتان استراتيجيتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز "ب-52 إتش".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه من أجل منع انتهاك حدود الدولة الروسية، حلقت مقاتلة من طراز " سو 35" تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية إلى الجو، لاعتراض الطائرات الأمريكية.وبيّنت الوزارة أنه تم إخراج الطائرات الحربية الأجنبية من حدود روسيا الاتحادية، وعادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية.وأكدت الوزارة أنه تم تنفيذ رحلة المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي. منعا لانتهاك حدود الدولة الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230319/بعد-إطلاق-بيونغ-يانغ-صاروخا-باليستيا-أمريكا-تعيد-نشر-قاذفات-بي-بي1-في-شبه-الجزيرة-الكورية-1074908831.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062173338_0:0:2031:1523_1920x0_80_0_0_904ae11574fbeb5d02f190b152063a33.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مقاتلة روسية تعترض قاذفتين استراتجيتين أمريكيتين على الحدود

20:09 GMT 20.03.2023
© Sputnikمقاتلة "سو-35"
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية،اليوم الإثنين، أن الرادار التابع للقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية رصد أثناء الخدمة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان في اتجاه حدود الدولة الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تصنف الأهداف على أنها قاذفتان استراتيجيتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز "ب-52 إتش".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه من أجل منع انتهاك حدود الدولة الروسية، حلقت مقاتلة من طراز " سو 35" تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية إلى الجو، لاعتراض الطائرات الأمريكية.
رجل أمام شاشة تلفزيونية تظهر بثًا إخباريًا لتجربة صاروخ لـ كوريا الشمالية 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا... أمريكا تعيد نشر قاذفات "بي 1 بي" في شبه الجزيرة الكورية
أمس, 10:12 GMT
وبيّنت الوزارة أنه تم إخراج الطائرات الحربية الأجنبية من حدود روسيا الاتحادية، وعادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية.
وأكدت الوزارة أنه تم تنفيذ رحلة المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي. منعا لانتهاك حدود الدولة الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:54 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала