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https://sputnikarabic.ae/20230320/ميدفيديف-قرار-المحكمة-الجنائية-الدولية-بمحاكمة-بوتين-سيأتي-بعواقب-وخيمة-على-القانون-الدولي-1074933544.html
مدفيديف: قرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة بوتين سيأتي بعواقب وخيمة على القانون الدولي
مدفيديف: قرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة بوتين سيأتي بعواقب وخيمة على القانون الدولي
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيأتي بعواقب وخيمة على... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T05:59+0000
2023-03-20T06:24+0000
روسيا
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وكتب مدفيديف على قناته في "تلغرام": "لقد قرروا [قضاة المحكمة الجنائية الدولية] محاكمة رئيس قوة نووية لا تشارك في المحكمة الجنائية الدولية... لكن العواقب على القانون الدولي ستكون وخيمة".وأضاف مدفيديف: "هذا هو انهيار الأسس ومبادئ القانون. لن يذهب أحد بعد الآن إلى أي هيئات دولية، وسيتفاوض الجميع فيما بينهم. كل القرارات الغبية للأمم المتحدة وغيرها من الهياكل سوف تنفجر من أساسها. إن الانحدار الكئيب لنظام العلاقات الدولية بأكمله قادم، فقد ضاعت الثقة".وكانت قد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا على أساس "الترحيل غير القانوني" المزعوم لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن: "روسيا لا تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية في قضايا جرائم الحرب التي تزعم أن الجيش الروسي ارتكبها في أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230319/الكرملين-روسيا-لا-تعترف-بأي-قرارات-صادرة-عن-المحكمة-الجنائية-الدولية-وتعتبرها-باطلة-1074913180.html
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روسيا

مدفيديف: قرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة بوتين سيأتي بعواقب وخيمة على القانون الدولي

05:59 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 06:24 GMT 20.03.2023)
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيأتي بعواقب وخيمة على القانون الدولي.
وكتب مدفيديف على قناته في "تلغرام": "لقد قرروا [قضاة المحكمة الجنائية الدولية] محاكمة رئيس قوة نووية لا تشارك في المحكمة الجنائية الدولية... لكن العواقب على القانون الدولي ستكون وخيمة".

وأضاف مدفيديف: "هذا هو انهيار الأسس ومبادئ القانون. لن يذهب أحد بعد الآن إلى أي هيئات دولية، وسيتفاوض الجميع فيما بينهم. كل القرارات الغبية للأمم المتحدة وغيرها من الهياكل سوف تنفجر من أساسها. إن الانحدار الكئيب لنظام العلاقات الدولية بأكمله قادم، فقد ضاعت الثقة".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
الكرملين: روسيا لا تعترف بأي قرارات صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وتعتبرها باطلة
أمس, 12:08 GMT
وكانت قد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا على أساس "الترحيل غير القانوني" المزعوم لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن: "روسيا لا تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية في قضايا جرائم الحرب التي تزعم أن الجيش الروسي ارتكبها في أوكرانيا".
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