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https://sputnikarabic.ae/20230320/واشنطن-تتوقع-أن-يستغل-الرئيس-الصيني-زيارته-إلى-موسكو-لتكرار-الدعوة-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1074954204.html
واشنطن تتوقع أن يستغل الرئيس الصيني زيارته إلى موسكو لتكرار الدعوة إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا
واشنطن تتوقع أن يستغل الرئيس الصيني زيارته إلى موسكو لتكرار الدعوة إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا
صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الإثنين، أن أمريكا تتوقع من الرئيس الصيني شي جين بينغ الترويج لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال زيارته... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T16:57+0000
2023-03-20T16:57+0000
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وقال بلينكن للصحفيين: "اليوم يزور الرئيس الصيني موسكو، ونتوقع أن تستغل الصين هذه الزيارة لتكرار الدعوة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا".وأضاف أن أي تسوية سلمية يجب أن تؤكد على "سيادة أوكرانيا".في فبراير/ شباط، نشرت وزارة الخارجية الصينية بيانا من 12 نقطة مع موقف بشأن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية. ومن بين النقاط الرئيسية: ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد.ويزور رئيس الصين روسيا من 20 إلى 22 مارس/آذار، بدعوة من الرئيس الروسي. وهذه الزيارة هي أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.وأعرب شي جين بينغ، لدى وصوله إلى مطار العاصمة، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، معربا عن استعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230320/بوتين-وجين-بينغ-يعقدان-مباحثات-في-الكرملين--1074949024.html
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العالم, الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تتوقع أن يستغل الرئيس الصيني زيارته إلى موسكو لتكرار الدعوة إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا

16:57 GMT 20.03.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الإثنين، أن أمريكا تتوقع من الرئيس الصيني شي جين بينغ الترويج لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال زيارته لموسكو.
وقال بلينكن للصحفيين: "اليوم يزور الرئيس الصيني موسكو، ونتوقع أن تستغل الصين هذه الزيارة لتكرار الدعوة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا".
وأضاف أن أي تسوية سلمية يجب أن تؤكد على "سيادة أوكرانيا".
في فبراير/ شباط، نشرت وزارة الخارجية الصينية بيانا من 12 نقطة مع موقف بشأن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية. ومن بين النقاط الرئيسية: ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد.
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13:45 GMT
ويزور رئيس الصين روسيا من 20 إلى 22 مارس/آذار، بدعوة من الرئيس الروسي. وهذه الزيارة هي أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.
وأعرب شي جين بينغ، لدى وصوله إلى مطار العاصمة، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، معربا عن استعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي.
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