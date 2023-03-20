https://sputnikarabic.ae/20230320/وزير-الخارجية-التركي-نتواصل-مع-غرب-وشرق-ليبيا-1074949894.html
وزير الخارجية التركي: نتواصل مع غرب وشرق ليبيا
وزير الخارجية التركي: نتواصل مع غرب وشرق ليبيا
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، إن بلاده تتفاوض مع غرب وشرق ليبيا. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
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وتابع في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، أن "السفير التركي في ليبيا يزور كافة المناطق، ونحن نرى ليبيا ككل، لكن هذا لا يغير حقيقة أننا نعترف فقط بالحكومة الشرعية"، في إشارة منه إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.وواصل وزير الخارجية التركي في تصريحاته، أنه "يوجد حاليا قوى مختلفة في ليبيا، ووجودنا العسكري بهذا البلد يأتي في إطار اتفاق، وهذا الوجود هو الأكثر شرعية حاليا".وأردف لافتا إلى ضرورة "تأسيس جيش نظامي من أجل وحدة ليبيا".وفي شهر يونيو/ حزيران 2022، أحالت الرئاسة التركية مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام قوات البلاد في ليبيا، لمدة 18 شهرا إضافيا.وأفادت وكالة "الأناضول"، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اعتبر في إحالته إلى البرلمان أن "الجهود التي بدأتها ليبيا لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة في البلاد".وأوضحت المذكرة أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2020، داعية البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا، ابتداءً من 2 يوليو/ تموز 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230111/الدبيبة-يؤكد-ضرورة-تعاون-ليبيا-مع-تركيا-في-المجالات-الاقتصادية-والسياسية-والعسكرية-1072150414.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية التركي: نتواصل مع غرب وشرق ليبيا
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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، إن بلاده تتفاوض مع غرب وشرق ليبيا.
وتابع في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، أن "السفير التركي في ليبيا يزور كافة المناطق، ونحن نرى ليبيا ككل، لكن هذا لا يغير حقيقة أننا نعترف فقط بالحكومة الشرعية"، في إشارة منه إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، وفقا لبوابة
"الوسط" الليبية.
وواصل وزير الخارجية التركي في تصريحاته، أنه "يوجد حاليا قوى مختلفة في ليبيا، ووجودنا العسكري بهذا البلد يأتي في إطار اتفاق، وهذا الوجود هو الأكثر شرعية حاليا".
وأردف لافتا إلى ضرورة "تأسيس جيش نظامي من أجل وحدة ليبيا".
وفي شهر يونيو/ حزيران 2022، أحالت الرئاسة التركية مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام قوات البلاد في ليبيا، لمدة 18 شهرا
إضافيا.
وأفادت وكالة "الأناضول"، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اعتبر في إحالته إلى البرلمان أن "الجهود التي بدأتها ليبيا لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة في البلاد".
وأوضحت المذكرة أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2020، داعية البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا، ابتداءً من 2 يوليو/ تموز 2022.