https://sputnikarabic.ae/20230320/وزير-الخارجية-التركي-يكشف-عن-نقطة-التحول-الأساسية-في-تطبيع-العلاقات-مع-مصر-1074944331.html
وزير الخارجية التركي يكشف عن "نقطة التحول الأساسية" في تطبيع العلاقات مع مصر
وزير الخارجية التركي يكشف عن "نقطة التحول الأساسية" في تطبيع العلاقات مع مصر
كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن نقطة التحول الأساسية في تطبيع العلاقات مع مصر بعد زيارة أجراها السبت الماضي إلى القاهرة والتقى خلالها نظيره... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T11:47+0000
2023-03-20T11:47+0000
2023-03-20T11:47+0000
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وقال تشاووش أوغلو في حديث للصحفيين، اليوم الاثنين، نقلت تفاصيله وكالة "الأناضول" الرسمية إن "نقطة التحول الأساسية في تطبيع العلاقات مع مصر كانت لقاء الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي في الدوحة".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2022، تصافح أردوغان والسيسي للمرة الأولى بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش حضورهما حفل افتتاح كأس العالم في الدوحة، ووصف البعض المصافحة بأنها "تاريخية".وقال وزير الخارجية التركي في تصريحاته اليوم إنه أجرى لقاء مثمرا مع نظيره المصري في القاهرة، مشيرا إلى أن الجانبين "اتفقا على الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية إلى أعلى مستوى".وكشف أنه وجه دعوة لوزير الخارجية المصري لزيارة أنقرة، وأعرب له عن رغبته في استضافته في تركيا خلال شهر رمضان على وجه الخصوص.وتابع: "كان اللقاء مع الوزير شكري وديا وصريحا، وبحثنا خلاله سبل تطوير العلاقات بين البلدين والخطوات التي ستتخذ خلال الفترة المقبلة، وتم تقييم الملفات الراهنة وتحديد المواضيع التي ينبغي تجاوزها".
https://sputnikarabic.ae/20221121/مصر-وتركيا-تعلقان-على-أول-مصافحة-بين-السيسي-وأردوغان-1070390945.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الخارجية التركي يكشف عن "نقطة التحول الأساسية" في تطبيع العلاقات مع مصر
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كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن نقطة التحول الأساسية في تطبيع العلاقات مع مصر بعد زيارة أجراها السبت الماضي إلى القاهرة والتقى خلالها نظيره المصري سامح شكري.
وقال تشاووش أوغلو في حديث
للصحفيين، اليوم الاثنين، نقلت تفاصيله وكالة "الأناضول" الرسمية إن "نقطة التحول الأساسية في تطبيع العلاقات مع مصر كانت لقاء الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي في الدوحة".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2022، تصافح أردوغان والسيسي
للمرة الأولى بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش حضورهما حفل افتتاح كأس العالم في الدوحة، ووصف البعض المصافحة بأنها "تاريخية".
21 نوفمبر 2022, 12:23 GMT
وقال وزير الخارجية التركي
في تصريحاته اليوم إنه أجرى لقاء مثمرا مع نظيره المصري في القاهرة، مشيرا إلى أن الجانبين "اتفقا على الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية إلى أعلى مستوى".
وكشف أنه وجه دعوة لوزير الخارجية المصري لزيارة أنقرة، وأعرب له عن رغبته في استضافته في تركيا خلال شهر رمضان على وجه الخصوص.
وتابع: "كان اللقاء مع الوزير شكري وديا وصريحا، وبحثنا خلاله سبل تطوير العلاقات بين البلدين والخطوات التي ستتخذ خلال الفترة المقبلة، وتم تقييم الملفات الراهنة وتحديد المواضيع التي ينبغي تجاوزها".