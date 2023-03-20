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وزير الداخلية العراقي يتوجه على رأس وفد أمني إلى ديالى
وزير الداخلية العراقي يتوجه على رأس وفد أمني إلى ديالى
توجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، إلى محافظة ديالى، اليوم الاثنين، على رأس وفد أمني لمتابعة الوضع الأمني في المحافظة. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T07:10+0000
2023-03-20T07:10+0000
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ونقلت شبكة "السومرية نيوز"، عن مصدر أمني أن "وفدا أمنيا رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية، ويضم كلا من رئيس أركان الجيش، ونائب القائد العام للعمليات المشتركة، ووكيل شؤون الشرطة، ووكيل الاستخبارات، وقائد القوات البرية، سيتوجه إلى محافظة ديالى".وأوضح المصدر أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة، بعد الخروقات الأخيرة"، فيما أكدت وزارة الداخلية العراقية، في بيان أن الشمري وصل إلى محافظة ديالى على رأس وفد أمني رفيع المستوى.واطلع الوفد على الوضع الأمني وعمل على تقييم إجراءات التشكيلات والوحدات والأجهزة الأمنية وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى.وفي وقت سابق، تمكنت عناصر وزارة الداخلية العراقية، في 13 مارس/ آذار من ضبط كميات من المواد اللوجستية والأسلحة والمقذوفات في محافظة ديالى.ونقل موقع "السومرية نيوز" عن الوزارة بيانا قالت فيه إن "قطعات قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الأمنية في محافظة ديالى، حيث تمكن اللواء الأول بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة من العثور على كدس للأسلحة والصواريخ والأعتدة ومقذوفات الهاون بمختلف أنواعها، في منطقة 'بزل الشاخة ' وقرية ' تل كدر'، مخبأ داخل حقول الدواجن، في قضاء المقدادية".وأضافت الوزارة قي بيانها أن رجالها وبالتعاون مع وحدة استخباراته عثروا على مواد لوجستية متنوعة ومعدات لتصنيع العبوات الناسفة في أحد البساتين الزراعية بمنطقة خرنابات، في المحافظة ذاتها.وشدد البيان على أن قيادة فرقة الرد السريع تواصل عملياتها وفرض القانون في ديالى تحت إشراف مباشر من وزير الداخلية وقيادة العمليات المشتركة لملاحقة المطلوبين للقضاء العراقي وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون بمحافظة ديالى.
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

وزير الداخلية العراقي يتوجه على رأس وفد أمني إلى ديالى

07:10 GMT 20.03.2023
© AP Photo / Hadi Mizbanقوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021
قوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Hadi Mizban
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توجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، إلى محافظة ديالى، اليوم الاثنين، على رأس وفد أمني لمتابعة الوضع الأمني في المحافظة.
ونقلت شبكة "السومرية نيوز"، عن مصدر أمني أن "وفدا أمنيا رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية، ويضم كلا من رئيس أركان الجيش، ونائب القائد العام للعمليات المشتركة، ووكيل شؤون الشرطة، ووكيل الاستخبارات، وقائد القوات البرية، سيتوجه إلى محافظة ديالى".
وأوضح المصدر أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة، بعد الخروقات الأخيرة"، فيما أكدت وزارة الداخلية العراقية، في بيان أن الشمري وصل إلى محافظة ديالى على رأس وفد أمني رفيع المستوى.
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واطلع الوفد على الوضع الأمني وعمل على تقييم إجراءات التشكيلات والوحدات والأجهزة الأمنية وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى.
وفي وقت سابق، تمكنت عناصر وزارة الداخلية العراقية، في 13 مارس/ آذار من ضبط كميات من المواد اللوجستية والأسلحة والمقذوفات في محافظة ديالى.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن الوزارة بيانا قالت فيه إن "قطعات قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الأمنية في محافظة ديالى، حيث تمكن اللواء الأول بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة من العثور على كدس للأسلحة والصواريخ والأعتدة ومقذوفات الهاون بمختلف أنواعها، في منطقة 'بزل الشاخة ' وقرية ' تل كدر'، مخبأ داخل حقول الدواجن، في قضاء المقدادية".
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وأضافت الوزارة قي بيانها أن رجالها وبالتعاون مع وحدة استخباراته عثروا على مواد لوجستية متنوعة ومعدات لتصنيع العبوات الناسفة في أحد البساتين الزراعية بمنطقة خرنابات، في المحافظة ذاتها.
وشدد البيان على أن قيادة فرقة الرد السريع تواصل عملياتها وفرض القانون في ديالى تحت إشراف مباشر من وزير الداخلية وقيادة العمليات المشتركة لملاحقة المطلوبين للقضاء العراقي وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون بمحافظة ديالى.
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