https://sputnikarabic.ae/20230321/أول-مشاهد-جوية-للجبل-الجليدي-الهائل-المنفصل-عن-القطب-الجنوبي-فيديو-1074989680.html
أول مشاهد جوية للجبل الجليدي الهائل المنفصل عن القطب الجنوبي... فيديو
أول مشاهد جوية للجبل الجليدي الهائل المنفصل عن القطب الجنوبي... فيديو
التقط باحثون من هيئة المسح البريطاني للقارة القطبية الجنوبية، أخيرا، أول فيديو عن قرب لـ "A81" وهو جبل جليدي هائل قطع جسر برانت الجليدي. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T13:22+0000
2023-03-21T13:22+0000
2023-03-21T13:22+0000
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ولدت اللوحة الجليدية، من الجرف الجليدي برانت في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن اخترقت فجوة عملاقة الجرف الجليدي الذي يبلغ سمكه 490 قدما (150 مترا)، بعد أن اتسع لما يقرب من عقد من الزمان.غطت كتلة "A81" مساحة تبلغ نحو 600 ميل مربع (1550 كيلومترًا مربعًا) عندما تحررت من القارة القطبية الجنوبية ومنذ ذلك تحركت نحو 93 ميلاً (150 كم) في بحر ودل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, علوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, علوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
أول مشاهد جوية للجبل الجليدي الهائل المنفصل عن القطب الجنوبي... فيديو
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التقط باحثون من هيئة المسح البريطاني للقارة القطبية الجنوبية، أخيرا، أول فيديو عن قرب لـ "A81" وهو جبل جليدي هائل قطع جسر برانت الجليدي.
ولدت اللوحة الجليدية
، من الجرف الجليدي برانت في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن اخترقت فجوة عملاقة الجرف الجليدي الذي يبلغ سمكه 490 قدما (150 مترا)، بعد أن اتسع لما يقرب من عقد من الزمان.
غطت كتلة "A81" مساحة تبلغ نحو 600 ميل مربع (1550 كيلومترًا مربعًا) عندما تحررت من القارة القطبية الجنوبية ومنذ ذلك تحركت نحو 93 ميلاً (150 كم) في بحر ودل.