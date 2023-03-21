عربي
https://sputnikarabic.ae/20230321/إسلامي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تتعرض-لضغوط-من-الدول-المعادية-لإيران-1074986858.html
إسلامي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعرض لضغوط من الدول المعادية لإيران
إسلامي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعرض لضغوط من الدول المعادية لإيران
صرح رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعرض لضغوط من الدول المعادية لإيران لمنعها من التعاون مع إيران". 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T12:22+0000
2023-03-21T12:22+0000
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/19/1054546000_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_0b28d7ed0856e2927ccc78cb58e57f99.jpg
وقال إسلامي، في مقابلة مع قناة "العالم"، إن "إيران تعتمد سياسة حسن الجوار وإعادة بناء العلاقات مع دول الجوار بما فيها العربية السعودية ستوفر الكثير من الفرص الإقليمية".وأضاف رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أن طهران اليوم هي "التي تصمم وتتنج الأقمار الصناعية وتطلقها وهذه نتيجة نهضة علمية ناشطة في البلاد".وكان موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد كشف عن "حصول اتفاقات جيدة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".وقال الموقع الإيراني، "في حين انصب كل الاهتمام على اتفاق إيران مع السعودية والزيارات الناجحة إلى الإمارات والعراق خلال الأيام الماضية، تم التوصل إلى اتفاقيات مهمة أيضا خلال محادثات مكثفة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران، والتي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مؤخرا مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير في الطريق الصحيح.وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان أن عبد اللهيان وبوريل بحثا باتصالهما المحادثات النووية، والتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن "العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير في الطريق الصحيح".بدوره، أشار بوريل إلى جهوده كمنسق "من أجل تسريع المحادثات النووية والمبادرة العملية لإنهاء المحادثات"، كما وصف التعاون بين إيران والوكالة بأنه "خطوة إيجابية إلى الأمام".وأعلنت إيران، مؤخرا اعتزامها السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والرصد فيما يتعلق بملفها النووي، معربة عن استعدادها للتعاون بشأن موضوع المواقع الثلاثة غير المعلنة التي عُثر فيها على آثار مواد نووية، حسب اتهام الوكالة الدولية.وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع عام 2015، بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ وتندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230310/أوليانوف-الغرب-يتهم-إيران-بزيادة-تخصيب-اليورانيوم-رغم-تقرير-الوكالة-بدحض-هذه-المزاعم-1074590280.html
https://sputnikarabic.ae/20230306/غروسي-يعلن-موافقة-إيران-على-السماح-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-بتنفيذ-المزيد-من-تدابير-المراقبة-1074391727.html
https://sputnikarabic.ae/20230320/وكالة-إيران-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تتوصلان-إلى-اتفاقات-مهمة-1074963718.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/19/1054546000_62:0:1022:720_1920x0_80_0_0_bbe6cd92ede36a922d64b0f96ee5261e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم

إسلامي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعرض لضغوط من الدول المعادية لإيران

12:22 GMT 21.03.2023
© Sputnik . MOHAMED ISAMILرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© Sputnik . MOHAMED ISAMIL
تابعنا عبرTelegram
صرح رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعرض لضغوط من الدول المعادية لإيران لمنعها من التعاون مع إيران".
وقال إسلامي، في مقابلة مع قناة "العالم"، إن "إيران تعتمد سياسة حسن الجوار وإعادة بناء العلاقات مع دول الجوار بما فيها العربية السعودية ستوفر الكثير من الفرص الإقليمية".
وأضاف رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أن طهران اليوم هي "التي تصمم وتتنج الأقمار الصناعية وتطلقها وهذه نتيجة نهضة علمية ناشطة في البلاد".
الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
أوليانوف: الغرب يتهم إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم رغم تقرير الوكالة بدحض هذه المزاعم
10 مارس, 20:46 GMT
وكان موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد كشف عن "حصول اتفاقات جيدة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقال الموقع الإيراني، "في حين انصب كل الاهتمام على اتفاق إيران مع السعودية والزيارات الناجحة إلى الإمارات والعراق خلال الأيام الماضية، تم التوصل إلى اتفاقيات مهمة أيضا خلال محادثات مكثفة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران، والتي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مؤخرا مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير في الطريق الصحيح.
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي، في العاصمة الإيرانية طهران، السبت 4 مارس/ آذار 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
غروسي يعلن موافقة إيران على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ المزيد من تدابير المراقبة
6 مارس, 14:40 GMT
وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان أن عبد اللهيان وبوريل بحثا باتصالهما المحادثات النووية، والتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن "العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير في الطريق الصحيح".

بدوره، أشار بوريل إلى جهوده كمنسق "من أجل تسريع المحادثات النووية والمبادرة العملية لإنهاء المحادثات"، كما وصف التعاون بين إيران والوكالة بأنه "خطوة إيجابية إلى الأمام".
وأعلنت إيران، مؤخرا اعتزامها السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والرصد فيما يتعلق بملفها النووي، معربة عن استعدادها للتعاون بشأن موضوع المواقع الثلاثة غير المعلنة التي عُثر فيها على آثار مواد نووية، حسب اتهام الوكالة الدولية.
منشأة فورد في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
وكالة: إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوصلان إلى "اتفاقات مهمة"
أمس, 20:34 GMT
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع عام 2015، بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ وتندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:42 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:54 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مارس, 09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала