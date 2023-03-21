https://sputnikarabic.ae/20230321/استدعاء-القائم-بالأعمال-الكندي-إلى-وزارة-الخارجية-الروسية-1074982028.html
استدعاء القائم بالأعمال الكندي إلى وزارة الخارجية الروسية
استدعاء القائم بالأعمال الكندي إلى وزارة الخارجية الروسية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، استدعاء القائم بالأعمال الكندي، برايان إبل، احتجاجاً على تصريحات وزير خارجية البلاد حول نية أوتاوا السعي إلى... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T09:53+0000
2023-03-21T09:53+0000
2023-03-21T09:54+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في تعليق الخارجية الروسية على الموقع الرسمي للوزارة: "في 20 آذار/ مارس، تم استدعاء القائم بالأعمال بالنيابة لكندا في روسيا، برايان إبل، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تقديم احتجاج شديد اللهجة على تصريح وزيرة الخارجية، ميلاني جولي، خلال مؤتمر صحفي في 10 آذار/ مارس، من هذا العام حول نية أوتاوا الرسمية تحقيق هدف "تغيير النظام" في روسيا بكل الوسائل "الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية".ولفتت وزارة الخارجية الروسية انتباه إبل إلى عدم قبول مثل هذه التصريحات، مشيرة إلى أنها تتعارض مع التزامات كندا كدولة طرف في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وكذلك المبادئ والقواعد الدولية المعترف بها بشكل عام.وأضاف البيان: "تم التأكيد أن الجانب الروسي يحتفظ بحق اتخاذ تدابير مناسبة للرد، اعتمادًا على الخطوات الإضافية للنظام الحاكم لجوستين ترودو (رئيس الوزراء الكندي) في سياق مجراه المعلن في المواجهة مع روسيا. وقد لوحظ بشكل خاص أن الهجوم القادم ضد روسيا، والذي لم يتنصل منه الجانب الكندي بعد، سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية".
https://sputnikarabic.ae/20230321/الخارجية-الروسية-واشنطن-ولندن-وباريس-وبرلين-لا-يمكنها-لعب-دور-الوسيط-بالتسوية-الأوكرانية-1074968163.html
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روسيا
استدعاء القائم بالأعمال الكندي إلى وزارة الخارجية الروسية
09:53 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 09:54 GMT 21.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، استدعاء القائم بالأعمال الكندي، برايان إبل، احتجاجاً على تصريحات وزير خارجية البلاد حول نية أوتاوا السعي إلى "تغيير النظام" في روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في تعليق الخارجية الروسية على الموقع الرسمي للوزارة: "في 20 آذار/ مارس، تم استدعاء القائم بالأعمال بالنيابة لكندا في روسيا، برايان إبل، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تقديم احتجاج شديد اللهجة على تصريح وزيرة الخارجية، ميلاني جولي، خلال مؤتمر صحفي في 10 آذار/ مارس، من هذا العام حول نية أوتاوا الرسمية تحقيق هدف "تغيير النظام" في روسيا بكل الوسائل "الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية".
ولفتت وزارة الخارجية الروسية انتباه إبل إلى عدم قبول مثل هذه التصريحات، مشيرة إلى أنها تتعارض مع التزامات كندا كدولة طرف في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وكذلك المبادئ والقواعد الدولية المعترف بها بشكل عام.
وأضاف البيان: "تم التأكيد أن الجانب الروسي يحتفظ بحق اتخاذ تدابير مناسبة للرد، اعتمادًا على الخطوات الإضافية للنظام الحاكم لجوستين ترودو (رئيس الوزراء الكندي) في سياق مجراه المعلن في المواجهة مع روسيا. وقد لوحظ بشكل خاص أن الهجوم القادم ضد روسيا، والذي لم يتنصل منه الجانب الكندي بعد، سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية".