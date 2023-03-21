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https://sputnikarabic.ae/20230321/اشتباكات-بين-الشرطة-الفرنسية-والمحتجين-على-قانون-التقاعد-في-باريس-فيديو--1075008752.html
اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين على قانون التقاعد في باريس... فيديو
اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين على قانون التقاعد في باريس... فيديو
اندلعت اشتباكات، اليوم الثلاثاء، بين المحتجين الرافضين لتمرير قانون التقاعد والشرطة الفرنسية في العاصمة باريس. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T20:53+0000
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وتسبب قانون التقاعد الجديد في رفض شعبي واسع بين الفرنسيين وتم تنظيم احتجاجات وإضرابات متكررة خلال الفترة الماضية وشهدت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.وأصبح القانون الخاص بإصلاح نظام التقاعد قضية خلافية كبيرة بين الحكومة والمعارضة، بينما أكد المحتجون مواصلة جهودهم الساعية لرفض القانون.يذكر أن التعديل الأبرز في نظام التقاعد ينص على تأخير سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، ويأتي في الوقت الذي تواجه فيه فرنسا أزمات متنامية بسبب ارتفاع نسبة المسنين بين شعبها.
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اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين على قانون التقاعد في باريس... فيديو

20:53 GMT 21.03.2023
© Sputnik . Dominique Boutin / الانتقال إلى بنك الصوراحتجاجات ضد عنف الشرطة في باريس، فرنسا، 28-29 نوفبمبر 2020
احتجاجات ضد عنف الشرطة في باريس، فرنسا، 28-29 نوفبمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© Sputnik . Dominique Boutin
/
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اندلعت اشتباكات، اليوم الثلاثاء، بين المحتجين الرافضين لتمرير قانون التقاعد والشرطة الفرنسية في العاصمة باريس.
وتسبب قانون التقاعد الجديد في رفض شعبي واسع بين الفرنسيين وتم تنظيم احتجاجات وإضرابات متكررة خلال الفترة الماضية وشهدت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
وأصبح القانون الخاص بإصلاح نظام التقاعد قضية خلافية كبيرة بين الحكومة والمعارضة، بينما أكد المحتجون مواصلة جهودهم الساعية لرفض القانون.
يذكر أن التعديل الأبرز في نظام التقاعد ينص على تأخير سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، ويأتي في الوقت الذي تواجه فيه فرنسا أزمات متنامية بسبب ارتفاع نسبة المسنين بين شعبها.
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