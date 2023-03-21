https://sputnikarabic.ae/20230321/الاتحاد-الأوروبي-يبدي-استعداده-لدعم-النيجر-والصومال-بالأسلحة-مثل-أوكرانيا-1075000385.html
الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لدعم النيجر والصومال بالأسلحة مثل أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لدعم النيجر والصومال بالأسلحة مثل أوكرانيا
أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن التكتل مستعد لتزويد شركائه النيجر والصومال، بالأسلحة الفتاكة؛ كما فعل مع أوكرانيا. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T17:26+0000
2023-03-21T17:26+0000
2023-03-21T17:26+0000
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القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك خلال تصريحات له في منتدى الشراكة الأمنية والدفاعية في بروكسل، اليوم الثلاثاء.وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "ما فعلناه لأوكرانيا يمكن القيام به وسنفعله للآخرين. وسنعتمد أولى المساعدات لتوفير المعدات الفتاكة للشركاء الأفارقة النيجر والصومال، قريبًا".وأعلنت أوكرانيا مطلع العام الحالي، أن حجم الدعم، الذي وعد به الاتحاد الأوروبي، منذ بداية العملية العسكرية الروسية، يبلغ 67 مليار يورو (72 مليار دولار).وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير العام الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230320/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-حزمة-عقوبات-جديدة-ضد-إيران-1074956718.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الصومال, أخبار النيجر, العالم
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الصومال, أخبار النيجر, العالم
الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لدعم النيجر والصومال بالأسلحة مثل أوكرانيا
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أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن التكتل مستعد لتزويد شركائه النيجر والصومال، بالأسلحة الفتاكة؛ كما فعل مع أوكرانيا.
القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك خلال تصريحات له في منتدى الشراكة الأمنية والدفاعية في بروكسل، اليوم الثلاثاء.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
: "ما فعلناه لأوكرانيا يمكن القيام به وسنفعله للآخرين. وسنعتمد أولى المساعدات لتوفير المعدات الفتاكة للشركاء الأفارقة النيجر والصومال، قريبًا".
وأعلنت أوكرانيا مطلع العام الحالي، أن حجم الدعم، الذي وعد به الاتحاد الأوروبي، منذ بداية العملية العسكرية الروسية، يبلغ 67 مليار يورو (72 مليار دولار).
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير العام الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري
والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.
وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.