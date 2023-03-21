https://sputnikarabic.ae/20230321/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-نيته-تزويد-أوكرانيا-بمليون-قذيفة-1075008183.html

الاتحاد الأوروبي يعلن نيته تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة

الاتحاد الأوروبي يعلن نيته تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة

كشف رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، اليوم الثلاثاء، أن الدول المشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها، يومي 23 و24 مارس/ آذار، ستنظر في توسيع قدرات... 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T20:38+0000

2023-03-21T20:38+0000

2023-03-21T20:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي: "منذ اجتماعنا الأخير في فبراير/ شباط، عملنا على زيادة عاجلة في إنتاجنا. هدفنا هو تزويد كييف بمليون قذيفة في غضون 12 شهرًا، وتزويدها بالتمويل الكافي".وأضاف أن رئيس أوكرانيا زيلينسكي، سيتحدث عبر الإنترنت قبل القمة أمام رؤساء دول الاتحاد الأوروبي.وفي وقت سابق، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على خطة من ثلاث خطوات لنقل مليون قذيفة إلى أوكرانيا في الأشهر الـ 12 المقبلة، والتي سيتم تخصيص 2 مليار دولار لها.تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط العام الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

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