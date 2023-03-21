https://sputnikarabic.ae/20230321/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-نيته-تزويد-أوكرانيا-بمليون-قذيفة-1075008183.html
الاتحاد الأوروبي يعلن نيته تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة
الاتحاد الأوروبي يعلن نيته تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة
كشف رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، اليوم الثلاثاء، أن الدول المشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها، يومي 23 و24 مارس/ آذار، ستنظر في توسيع قدرات... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T20:38+0000
2023-03-21T20:38+0000
2023-03-21T20:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي: "منذ اجتماعنا الأخير في فبراير/ شباط، عملنا على زيادة عاجلة في إنتاجنا. هدفنا هو تزويد كييف بمليون قذيفة في غضون 12 شهرًا، وتزويدها بالتمويل الكافي".وأضاف أن رئيس أوكرانيا زيلينسكي، سيتحدث عبر الإنترنت قبل القمة أمام رؤساء دول الاتحاد الأوروبي.وفي وقت سابق، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على خطة من ثلاث خطوات لنقل مليون قذيفة إلى أوكرانيا في الأشهر الـ 12 المقبلة، والتي سيتم تخصيص 2 مليار دولار لها.تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط العام الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230321/البنتاغون-يسرع-عملية-تسليم-دبابات-أبرامز-إلى-أوكرانيا--1075005923.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يعلن نيته تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة
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كشف رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، اليوم الثلاثاء، أن الدول المشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها، يومي 23 و24 مارس/ آذار، ستنظر في توسيع قدرات الإنتاج العسكري للاتحاد الأوروبي، وخطة لتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة على مدار الـ 12 شهرًا المقبلة.
وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي: "منذ اجتماعنا الأخير في فبراير/ شباط، عملنا على زيادة عاجلة في إنتاجنا. هدفنا هو تزويد كييف بمليون قذيفة في غضون 12 شهرًا، وتزويدها بالتمويل الكافي".
وأشار ميشيل إلى أن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تتخذ تدابير لتوسيع القدرات الإنتاجية للصناعة في مجال الدفاع.
وأضاف أن رئيس أوكرانيا زيلينسكي، سيتحدث عبر الإنترنت قبل القمة أمام رؤساء دول الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على خطة من ثلاث خطوات لنقل مليون قذيفة إلى أوكرانيا في الأشهر الـ 12 المقبلة، والتي سيتم تخصيص 2 مليار دولار لها.
تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط العام الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري
والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.
وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.