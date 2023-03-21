https://sputnikarabic.ae/20230321/الاتحاد-الأوروبي-يقدم-الشريحة-الثانية-من-المساعدات-المخصصة-لأوكرانيا-1075000969.html
الاتحاد الأوروبي يقدم الشريحة الثانية من المساعدات المخصصة لأوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يقدم الشريحة الثانية من المساعدات المخصصة لأوكرانيا
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي، منح أوكرانيا الشريحة الثانية من المساعدات، والتي تبلغ قيمتها 1.5... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T16:50+0000
2023-03-21T16:50+0000
2023-03-21T16:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
بريطانيا
مجموعة السبع الكبار
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، في تغريدة على حسابها في "تويتر": "صرف الاتحاد الأوروبي 1.5 مليار يورو للشريحة الثانية، من أصل 18 مليار يورو، مخصصة من المساعدات".وأعلن وزراء المال في دول مجموعة السبع، خلال الشهر الماضي، زيادة المخصص لدعم أوكرانيا اقتصاديا في عام 2023، بقيمة 39 مليار دولار، بدلا من 32 مليار دولار كانت أعلنت عنها، أواخر العام الماضي.ويشمل المبلغ، الذي خصصته دول مجموعة السبع، ما قيمته 18 مليار دولار؛ ستصدر عن الاتحاد الأوروبي على مدار العام، لدعم كييف.وأعلنت أوكرانيا مطلع العام الحالي، أن حجم الدعم، الذي وعد به الاتحاد الأوروبي، منذ بداية العملية العسكرية الروسية، يبلغ 67 مليار يورو (72 مليار دولار أمريكي).وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير العام الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.وأكدت أن موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230319/نقص-المتفجرات-لدى-الاتحاد-الأوروبي-يؤخر-إنتاج-الأسلحة-والذخيرة-المخصصة-لأوكرانيا-1074918275.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, بريطانيا, مجموعة السبع الكبار
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, بريطانيا, مجموعة السبع الكبار
الاتحاد الأوروبي يقدم الشريحة الثانية من المساعدات المخصصة لأوكرانيا
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي، منح أوكرانيا الشريحة الثانية من المساعدات، والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليار يورو.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت فون دير لاين، في تغريدة على حسابها في "تويتر": "صرف الاتحاد الأوروبي 1.5 مليار يورو للشريحة الثانية، من أصل 18 مليار يورو، مخصصة من المساعدات".
وأعلن وزراء المال في دول مجموعة السبع
، خلال الشهر الماضي، زيادة المخصص لدعم أوكرانيا اقتصاديا في عام 2023، بقيمة 39 مليار دولار، بدلا من 32 مليار دولار كانت أعلنت عنها، أواخر العام الماضي.
ويشمل المبلغ، الذي خصصته دول مجموعة السبع، ما قيمته 18 مليار دولار؛ ستصدر عن الاتحاد الأوروبي على مدار العام، لدعم كييف.
وأعلنت أوكرانيا مطلع العام الحالي، أن حجم الدعم، الذي وعد به الاتحاد الأوروبي، منذ بداية العملية العسكرية الروسية، يبلغ 67 مليار يورو (72 مليار دولار أمريكي).
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير العام الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية
الخاصة في دونباس.
وأكدت أن موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.