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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230321/الاتحاد-الأوروبي-يقدم-الشريحة-الثانية-من-المساعدات-المخصصة-لأوكرانيا-1075000969.html
الاتحاد الأوروبي يقدم الشريحة الثانية من المساعدات المخصصة لأوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يقدم الشريحة الثانية من المساعدات المخصصة لأوكرانيا
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي، منح أوكرانيا الشريحة الثانية من المساعدات، والتي تبلغ قيمتها 1.5... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T16:50+0000
2023-03-21T16:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، في تغريدة على حسابها في "تويتر": "صرف الاتحاد الأوروبي 1.5 مليار يورو للشريحة الثانية، من أصل 18 مليار يورو، مخصصة من المساعدات".وأعلن وزراء المال في دول مجموعة السبع، خلال الشهر الماضي، زيادة المخصص لدعم أوكرانيا اقتصاديا في عام 2023، بقيمة 39 مليار دولار، بدلا من 32 مليار دولار كانت أعلنت عنها، أواخر العام الماضي.ويشمل المبلغ، الذي خصصته دول مجموعة السبع، ما قيمته 18 مليار دولار؛ ستصدر عن الاتحاد الأوروبي على مدار العام، لدعم كييف.وأعلنت أوكرانيا مطلع العام الحالي، أن حجم الدعم، الذي وعد به الاتحاد الأوروبي، منذ بداية العملية العسكرية الروسية، يبلغ 67 مليار يورو (72 مليار دولار أمريكي).وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير العام الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.وأكدت أن موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230319/نقص-المتفجرات-لدى-الاتحاد-الأوروبي-يؤخر-إنتاج-الأسلحة-والذخيرة-المخصصة-لأوكرانيا-1074918275.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, بريطانيا, مجموعة السبع الكبار
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, بريطانيا, مجموعة السبع الكبار

الاتحاد الأوروبي يقدم الشريحة الثانية من المساعدات المخصصة لأوكرانيا

16:50 GMT 21.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي، منح أوكرانيا الشريحة الثانية من المساعدات، والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليار يورو.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، في تغريدة على حسابها في "تويتر": "صرف الاتحاد الأوروبي 1.5 مليار يورو للشريحة الثانية، من أصل 18 مليار يورو، مخصصة من المساعدات".
معامل ذخيرة في دوما - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
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19 مارس, 15:03 GMT
وأعلن وزراء المال في دول مجموعة السبع، خلال الشهر الماضي، زيادة المخصص لدعم أوكرانيا اقتصاديا في عام 2023، بقيمة 39 مليار دولار، بدلا من 32 مليار دولار كانت أعلنت عنها، أواخر العام الماضي.
ويشمل المبلغ، الذي خصصته دول مجموعة السبع، ما قيمته 18 مليار دولار؛ ستصدر عن الاتحاد الأوروبي على مدار العام، لدعم كييف.
وأعلنت أوكرانيا مطلع العام الحالي، أن حجم الدعم، الذي وعد به الاتحاد الأوروبي، منذ بداية العملية العسكرية الروسية، يبلغ 67 مليار يورو (72 مليار دولار أمريكي).
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير العام الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.
وأكدت أن موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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