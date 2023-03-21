https://sputnikarabic.ae/20230321/الانعكاس-الزمني-للموجات-الكهرومغناطيسية-وأكسجين-الكوارتز-في-غلاف-الأرض-1074986403.html

الانعكاس الزمني للموجات الكهرومغناطيسية وأكسجين الكوارتز في غلاف الأرض

الانعكاس الزمني للموجات الكهرومغناطيسية وأكسجين الكوارتز في غلاف الأرض

وجد علماء أنه منذ بداية تكوين الأرض، كان من الممكن أن يخلق الكوارتز المسحوق الذي يتفاعل مع الماء الظروف اللازمة لتطور ميكروبات التمثيل الضوئي المسؤولة عن معظم... 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T12:16+0000

2023-03-21T12:16+0000

2023-03-21T12:16+0000

راديو

مرايا العلوم

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الانعكاس الزمني للموجات الكهرومغناطيسية وأكسجين الكوارتز في غلاف الأرض الانعكاس الزمني للموجات الكهرومغناطيسية وأكسجين الكوارتز في غلاف الأرض

ومن تحليل البيانات والصور وجد الباحثون أن الكويكبات التي تسرع في مسارها بشكل غير متوقع قد تكون "مذنبات مظلمة" مُقَنَّعَة.- تم توضيح الانعكاس الزمني للموجات الكهرومغناطيسية أخيرًا في تجربة تعد اختراقا علميا مهما... ولأكثر من ستة عقود، تكهن العلماء باحتمالية مشاهدة انعكاس زمني.- ساعدت حماية الموائل والصيد في انتعاش أعداد حيتان الأوركا على مستوى العالم، إلا أن مجموعة في شمال المحيط الهادئ لا تزال تتقلص؛ ربما لأنها معزولة عن مجموعات أخرى قاطنة.- الكويكبات التي تسرِع في مسارها بشكل غير متوقع قد تكون "مذنبات مظلمة" مُقَنَّعَة.وقال العلماء: يبدو أن بعض الكويكبات تتسارع بطرق لا يمكن حسابها عن طريق الجاذبية، ما يشير إلى أنها ربما تطلق نفاثات غازية غير مرئية.في هذه الحلقة أيضا نقلب معا صفحات القاموس العلمي على مصطلح العطالة أو القصور الذاتي - المفهوم الفيزيائي الراسخ الذي يعني مقاومة الجسم الساكن للحركة ومقاومة الجسم المتحرك بتزويده بعجلة ثابتة أو تغيير اتجاهه.. ونتناول عبر المفهوم جهود العلماء في تعريفه والعمل به والاستفادة منه خاصة مع بدايات الفيزياء الكلاسيكية وجهود نيوتن الخاصة في هذا الميدان.كذلك وفي إطار الثقب الذهبي نتعرف معا على سيرة عالم بارز ساعد في تطور المعرفة الفيزيائية هو رالف كرونيغ الذي اشتهر باكتشاف دوران الجسيمات ونظريته في التحليل الطيفي لامتصاص الأشعة السينية.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج "مرايا العلوم"إعداد وتقديم: أحمد أحمد

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