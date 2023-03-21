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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230321/البنتاغون-القوات-الجوية-الأمريكية-تواصل-التحليق-فوق-البحر-الأسود-1075006584.html
البنتاغون: القوات الجوية الأمريكية تواصل التحليق فوق البحر الأسود
البنتاغون: القوات الجوية الأمريكية تواصل التحليق فوق البحر الأسود
أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الأمريكية تواصل التحليق في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T19:40+0000
2023-03-21T19:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال رايدر في مؤتمر صحفي: "نواصل إجراء العمليات فوق البحر الأسود، والتحليق في المجال الجوي الدولي وفقًا للقانون الدولي حيثما يسمح لنا بذلك".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.وأضافت: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".
https://sputnikarabic.ae/20230321/البنتاغون-يسرع-عملية-تسليم-دبابات-أبرامز-إلى-أوكرانيا--1075005923.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, البحر الأسود
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, البحر الأسود

البنتاغون: القوات الجوية الأمريكية تواصل التحليق فوق البحر الأسود

19:40 GMT 21.03.2023
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
CC0 / pixabay.com /
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أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الأمريكية تواصل التحليق في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود.
وقال رايدر في مؤتمر صحفي: "نواصل إجراء العمليات فوق البحر الأسود، والتحليق في المجال الجوي الدولي وفقًا للقانون الدولي حيثما يسمح لنا بذلك".

وأضاف أن الجانب الأمريكي لن يكشف عن تفاصيل الرحلات الجوية، بناء على مخاوف أمنية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
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البنتاغون يسرع عملية تسليم دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا
19:07 GMT
وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وأضافت: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".
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