https://sputnikarabic.ae/20230321/البنتاغون-واشنطن-لن-تحذو-حذو-بريطانيا-في-إمداد-أوكرانيا-بذخائر-تحتوي-على-اليورانيوم-1075008264.html

البنتاغون: واشنطن لن تحذو حذو بريطانيا في إمداد أوكرانيا بذخائر تحتوي على اليورانيوم

البنتاغون: واشنطن لن تحذو حذو بريطانيا في إمداد أوكرانيا بذخائر تحتوي على اليورانيوم

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تحذو حذو بريطانيا في تسليم ذخائر تحتوي على... 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T20:33+0000

2023-03-21T20:33+0000

2023-03-21T20:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

فلاديمير بوتين

الصين

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502366_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_18813a348c1f32dc909fb5dccec198cc.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال رايدر خلال إفادة صحفية ردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن ستقدم هذا النوع من الذخائر إلى كييف: "على حد علمي، لا".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حذر من أن روسيا ستضطر إلى الرد، في حال بدأ الغرب إمداد أوكرانيا بأسلحة ذات مكون نووي.وقال بوتين في تصريحات للصحفيين عقب محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في موسكو: "أود أن أشير في هذا الصدد إلى أنه في حال حدث ذلك [استخدام أسلحة ذات مكون نووي]، فستضطر روسيا للرد وفقًا لذلك، مع الأخذ في الاعتبار، أن الغرب الجماعي بدأ بالفعل استخدام أسلحة ذات مكون نووي".وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي إن بريطانيا ستنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعليقا على خطط بريطانيا لتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، إن "بريطانيا مستعدة ليس فقط لتحمل مخاطر هذه العملية، ولكن لانتهاك القانون الإنساني الدولي كما كان الحال في عام 1999 في يوغوسلافيا، والعديد من الأشياء الأخرى التي يسمحون بها لأنفسهم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

https://sputnikarabic.ae/20230321/بوتين-روسيا-ستضطر-للرد-إذا-بدأ-الغرب-في-استخدام-أسلحة-ذات-مكون-نووي--1075001754.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, فلاديمير بوتين, الصين, أخبار أوكرانيا