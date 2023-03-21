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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230321/البنتاغون-واشنطن-لن-تحذو-حذو-بريطانيا-في-إمداد-أوكرانيا-بذخائر-تحتوي-على-اليورانيوم-1075008264.html
البنتاغون: واشنطن لن تحذو حذو بريطانيا في إمداد أوكرانيا بذخائر تحتوي على اليورانيوم
البنتاغون: واشنطن لن تحذو حذو بريطانيا في إمداد أوكرانيا بذخائر تحتوي على اليورانيوم
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تحذو حذو بريطانيا في تسليم ذخائر تحتوي على... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T20:33+0000
2023-03-21T20:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
الصين
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال رايدر خلال إفادة صحفية ردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن ستقدم هذا النوع من الذخائر إلى كييف: "على حد علمي، لا".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حذر من أن روسيا ستضطر إلى الرد، في حال بدأ الغرب إمداد أوكرانيا بأسلحة ذات مكون نووي.وقال بوتين في تصريحات للصحفيين عقب محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في موسكو: "أود أن أشير في هذا الصدد إلى أنه في حال حدث ذلك [استخدام أسلحة ذات مكون نووي]، فستضطر روسيا للرد وفقًا لذلك، مع الأخذ في الاعتبار، أن الغرب الجماعي بدأ بالفعل استخدام أسلحة ذات مكون نووي".وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي إن بريطانيا ستنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعليقا على خطط بريطانيا لتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، إن "بريطانيا مستعدة ليس فقط لتحمل مخاطر هذه العملية، ولكن لانتهاك القانون الإنساني الدولي كما كان الحال في عام 1999 في يوغوسلافيا، والعديد من الأشياء الأخرى التي يسمحون بها لأنفسهم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
https://sputnikarabic.ae/20230321/بوتين-روسيا-ستضطر-للرد-إذا-بدأ-الغرب-في-استخدام-أسلحة-ذات-مكون-نووي--1075001754.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, الصين, أخبار أوكرانيا
روسيا, فلاديمير بوتين, الصين, أخبار أوكرانيا

البنتاغون: واشنطن لن تحذو حذو بريطانيا في إمداد أوكرانيا بذخائر تحتوي على اليورانيوم

20:33 GMT 21.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تحذو حذو بريطانيا في تسليم ذخائر تحتوي على اليورانيوم إلى أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال رايدر خلال إفادة صحفية ردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن ستقدم هذا النوع من الذخائر إلى كييف: "على حد علمي، لا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
بوتين: روسيا ستضطر للرد إذا بدأ الغرب في استخدام أسلحة ذات مكون نووي
17:43 GMT
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حذر من أن روسيا ستضطر إلى الرد، في حال بدأ الغرب إمداد أوكرانيا بأسلحة ذات مكون نووي.
وقال بوتين في تصريحات للصحفيين عقب محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في موسكو: "أود أن أشير في هذا الصدد إلى أنه في حال حدث ذلك [استخدام أسلحة ذات مكون نووي]، فستضطر روسيا للرد وفقًا لذلك، مع الأخذ في الاعتبار، أن الغرب الجماعي بدأ بالفعل استخدام أسلحة ذات مكون نووي".
وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي إن بريطانيا ستنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعليقا على خطط بريطانيا لتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، إن "بريطانيا مستعدة ليس فقط لتحمل مخاطر هذه العملية، ولكن لانتهاك القانون الإنساني الدولي كما كان الحال في عام 1999 في يوغوسلافيا، والعديد من الأشياء الأخرى التي يسمحون بها لأنفسهم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:42 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:54 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مارس, 09:12 GMT
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