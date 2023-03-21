https://sputnikarabic.ae/20230321/البنتاغون-واشنطن-لن-تحذو-حذو-بريطانيا-في-إمداد-أوكرانيا-بذخائر-تحتوي-على-اليورانيوم-1075008264.html
البنتاغون: واشنطن لن تحذو حذو بريطانيا في إمداد أوكرانيا بذخائر تحتوي على اليورانيوم
البنتاغون: واشنطن لن تحذو حذو بريطانيا في إمداد أوكرانيا بذخائر تحتوي على اليورانيوم
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تحذو حذو بريطانيا في تسليم ذخائر تحتوي على... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T20:33+0000
2023-03-21T20:33+0000
2023-03-21T20:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
الصين
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال رايدر خلال إفادة صحفية ردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن ستقدم هذا النوع من الذخائر إلى كييف: "على حد علمي، لا".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حذر من أن روسيا ستضطر إلى الرد، في حال بدأ الغرب إمداد أوكرانيا بأسلحة ذات مكون نووي.وقال بوتين في تصريحات للصحفيين عقب محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في موسكو: "أود أن أشير في هذا الصدد إلى أنه في حال حدث ذلك [استخدام أسلحة ذات مكون نووي]، فستضطر روسيا للرد وفقًا لذلك، مع الأخذ في الاعتبار، أن الغرب الجماعي بدأ بالفعل استخدام أسلحة ذات مكون نووي".وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي إن بريطانيا ستنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعليقا على خطط بريطانيا لتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، إن "بريطانيا مستعدة ليس فقط لتحمل مخاطر هذه العملية، ولكن لانتهاك القانون الإنساني الدولي كما كان الحال في عام 1999 في يوغوسلافيا، والعديد من الأشياء الأخرى التي يسمحون بها لأنفسهم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
https://sputnikarabic.ae/20230321/بوتين-روسيا-ستضطر-للرد-إذا-بدأ-الغرب-في-استخدام-أسلحة-ذات-مكون-نووي--1075001754.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, الصين, أخبار أوكرانيا
روسيا, فلاديمير بوتين, الصين, أخبار أوكرانيا
البنتاغون: واشنطن لن تحذو حذو بريطانيا في إمداد أوكرانيا بذخائر تحتوي على اليورانيوم
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تحذو حذو بريطانيا في تسليم ذخائر تحتوي على اليورانيوم إلى أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال رايدر خلال إفادة صحفية ردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن ستقدم هذا النوع من الذخائر إلى كييف: "على حد علمي، لا".
وكان الرئيس الروسي
، فلاديمير بوتين، حذر من أن روسيا ستضطر إلى الرد، في حال بدأ الغرب إمداد أوكرانيا بأسلحة ذات مكون نووي.
وقال بوتين في تصريحات للصحفيين عقب محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في موسكو: "أود أن أشير في هذا الصدد إلى أنه في حال حدث ذلك [استخدام أسلحة ذات مكون نووي]، فستضطر روسيا للرد وفقًا لذلك، مع الأخذ في الاعتبار، أن الغرب الجماعي بدأ بالفعل استخدام أسلحة ذات مكون نووي".
وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي إن بريطانيا ستنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
، تعليقا على خطط بريطانيا لتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، إن "بريطانيا مستعدة ليس فقط لتحمل مخاطر هذه العملية، ولكن لانتهاك القانون الإنساني الدولي كما كان الحال في عام 1999 في يوغوسلافيا، والعديد من الأشياء الأخرى التي يسمحون بها لأنفسهم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".