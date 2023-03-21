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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230321/البنتاغون-يسرع-عملية-تسليم-دبابات-أبرامز-إلى-أوكرانيا--1075005923.html
البنتاغون يسرع عملية تسليم دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا
البنتاغون يسرع عملية تسليم دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا قررت نقل نسخة قديمة من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا من أجل تسريع عمليات التسليم. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T19:07+0000
2023-03-21T19:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال رايدر في مؤتمر صحفي: "قررت وزارة الدفاع، بالتنسيق الوثيق مع أوكرانيا، تزويد دبابات أبرامز من طراز "إم 1 إيه 1"، مما سيسمح لنا بتسريع وقت التسليم بشكل كبير".ووفقا له، فإن الأمر سيستغرق نحو عام لإرسال ثلاثين دبابة من طراز "أبرامز إم 1 إيه 2"، في حين أنه من الممكن إعداد الدبابات من طراز "إم 1 إيه 1" للنقل بشكل أسرع ودون خسائر فادحة في القدرات القتالية.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير العام الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230321/الاتحاد-الأوروبي-يقدم-الشريحة-الثانية-من-المساعدات-المخصصة-لأوكرانيا-1075000969.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون يسرع عملية تسليم دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا

19:07 GMT 21.03.2023
© Joseph A. Lambach, U.S. Marine Corps/ Wikipediaدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© Joseph A. Lambach, U.S. Marine Corps/ Wikipedia
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أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا قررت نقل نسخة قديمة من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا من أجل تسريع عمليات التسليم.
وقال رايدر في مؤتمر صحفي: "قررت وزارة الدفاع، بالتنسيق الوثيق مع أوكرانيا، تزويد دبابات أبرامز من طراز "إم 1 إيه 1"، مما سيسمح لنا بتسريع وقت التسليم بشكل كبير".
ووفقا له، فإن الأمر سيستغرق نحو عام لإرسال ثلاثين دبابة من طراز "أبرامز إم 1 إيه 2"، في حين أنه من الممكن إعداد الدبابات من طراز "إم 1 إيه 1" للنقل بشكل أسرع ودون خسائر فادحة في القدرات القتالية.

وأضاف أن الأوكرانيين سيتمكنون من استلام الدبابات بحلول خريف هذا العام.

مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الاتحاد الأوروبي يقدم الشريحة الثانية من المساعدات المخصصة لأوكرانيا
16:50 GMT
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير العام الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.
وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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