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https://sputnikarabic.ae/20230321/الجيش-الإيراني-نرصد-كل-تحركات-ومؤامرات-الأعداء-ومستعدون-لإحباطها-في-مهدها-1075006800.html
الجيش الإيراني: نرصد كل تحركات ومؤامرات الأعداء ومستعدون لإحباطها في مهدها
الجيش الإيراني: نرصد كل تحركات ومؤامرات الأعداء ومستعدون لإحباطها في مهدها
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، إن قواته مستعدة أكثر من أي وقت مضى وقادرة على أن "تحبط مؤامرات الأعداء في مهدها". 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T19:37+0000
2023-03-21T19:37+0000
الجيش الإيراني
إيران
العالم
أخبار إيران
عيد النوروز
الحرس الثوري الإيراني
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات اللواء محمد باقري جاءت بمناسبة رأس السنة الإيرانية وعيد النوروز، مؤكدا خلالها أن الجيش الإيراني جاهز أكثر من أي وقت مضى لحماية بلاده ولن يتردد في التضحية بأرواحه.وأفاد اللواء باقري بأنه "في العام الماضي، لجأ العدو إلى أكثر الأساليب تعقيدا مثل الحرب الهجينة لمواجهة القيم الدينية والوطنية والثورية للإيرانيين، إلا أن حساباته كانت خاطئة لعدم معرفته بالشعب الإيراني الذكي والعظيم".وأوضح القائد العسكري الإيراني أنه في الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلاده في فصل الخريف من أعمال شغب وفوضى، حضر أبناء الشعب الإيراني الساحة وأربك كل حسابات أعداء بلاده، مضيفا أن المسيرات الجماهيرية للشعب الإيراني في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية ( 11شباط/ فبراير) قد عززت من أسس النظام الإسلامي.وفي سياق متصل، أجرت قوات الدفاع الجوي الإيراني، أخيرا، مناورات كبرى تحت عنوان "حماة سماء الولاية 1401" في معظم أنحاء البلاد.وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن "مناورات الدفاع الجوي المشتركة لـ"مدافعي سماء الولاية 1401" انطلقت بمشاركة وحدات وأنظمة الدفاع الجوي المختارة من قوات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري تحت قيادة وتوجيه مقر خاتم الأنبياء (ع)".وأضافت أن "المناورات تغطي ثلثي مساحة إيران البالغة نحو 1.6 مليون كيلومتر مربع وتهدف لرفع جهوزية القوات الجوية تحسبا لهجمات محتملة على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية، وذلك على وقع هجوم أصفهان الأخير أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي".وفي السياق نفسه، كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في السابع عشر من الشهر الماضي، إجراء مناورة عسكرية في مياه الخليج باستخدم صواريخ مجنحة ومسيرات وأنظمة الدفاع الجوي.
https://sputnikarabic.ae/20230318/البحرية-الإيرانية-مناورات-حزام-الأمن-البحري-المشترك-2023-تمت-بأفضل-طريقة-ممكنة-1074897800.html
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الجيش الإيراني, إيران, العالم, أخبار إيران, عيد النوروز, الحرس الثوري الإيراني
الجيش الإيراني, إيران, العالم, أخبار إيران, عيد النوروز, الحرس الثوري الإيراني

الجيش الإيراني: نرصد كل تحركات ومؤامرات الأعداء ومستعدون لإحباطها في مهدها

19:37 GMT 21.03.2023
© AFP 2023 / -صواريخ الجيش الإيراني
صواريخ الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / -
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قال رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، إن قواته مستعدة أكثر من أي وقت مضى وقادرة على أن "تحبط مؤامرات الأعداء في مهدها".
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات اللواء محمد باقري جاءت بمناسبة رأس السنة الإيرانية وعيد النوروز، مؤكدا خلالها أن الجيش الإيراني جاهز أكثر من أي وقت مضى لحماية بلاده ولن يتردد في التضحية بأرواحه.
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وأفاد اللواء باقري بأنه "في العام الماضي، لجأ العدو إلى أكثر الأساليب تعقيدا مثل الحرب الهجينة لمواجهة القيم الدينية والوطنية والثورية للإيرانيين، إلا أن حساباته كانت خاطئة لعدم معرفته بالشعب الإيراني الذكي والعظيم".
وأوضح القائد العسكري الإيراني أنه في الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلاده في فصل الخريف من أعمال شغب وفوضى، حضر أبناء الشعب الإيراني الساحة وأربك كل حسابات أعداء بلاده، مضيفا أن المسيرات الجماهيرية للشعب الإيراني في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية ( 11شباط/ فبراير) قد عززت من أسس النظام الإسلامي.
وشدد اللواء محمد باقري، رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، على أن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية اليوم باتت أكثر استعدادا من أي وقت مضى، ولن تتردد في القتال والتضحية بأرواحها لحماية كل إيران وسوف ترصد كل تحركات ومؤامرات الأعداء وتحبطها في مهدها".
وفي سياق متصل، أجرت قوات الدفاع الجوي الإيراني، أخيرا، مناورات كبرى تحت عنوان "حماة سماء الولاية 1401" في معظم أنحاء البلاد.
وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن "مناورات الدفاع الجوي المشتركة لـ"مدافعي سماء الولاية 1401" انطلقت بمشاركة وحدات وأنظمة الدفاع الجوي المختارة من قوات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري تحت قيادة وتوجيه مقر خاتم الأنبياء (ع)".
وأضافت أن "المناورات تغطي ثلثي مساحة إيران البالغة نحو 1.6 مليون كيلومتر مربع وتهدف لرفع جهوزية القوات الجوية تحسبا لهجمات محتملة على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية، وذلك على وقع هجوم أصفهان الأخير أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي".
وفي السياق نفسه، كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في السابع عشر من الشهر الماضي، إجراء مناورة عسكرية في مياه الخليج باستخدم صواريخ مجنحة ومسيرات وأنظمة الدفاع الجوي.
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