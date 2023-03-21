https://sputnikarabic.ae/20230321/الجيش-الصومالي-يعلن-مقتل-ما-يزيد-عن-30-مسلحا-من-الشباب-الإرهابية-1074982383.html
الجيش الصومالي يعلن مقتل ما يزيد عن 30 مسلحا من "الشباب" الإرهابية
الجيش الصومالي يعلن مقتل ما يزيد عن 30 مسلحا من "الشباب" الإرهابية
أعلن الجيش الصومالي، اليوم الثلاثاء، مقتل 30 عنصرا من حركة "الشباب" الإرهابية جنوبي البلاد. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T10:31+0000
2023-03-21T10:31+0000
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وقال قائد القوات البرية محمد تهليل بيحي، إن الجيش الوطني "نجح في تصفية أكثر من 30 من قيادات وعناصر الشباب"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا).وأوضح أن ذلك جاء خلال تصدي الجيش صباح اليوم "لهجوم إرهابي فاشل" شنته حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول)، على منطقة "دار نعمة" في محافظة شبيلى الوسطى.وأشار إلى أن الجيش الوطني تمكن من السيطرة على "معدات عسكرية كانت بحوزة الإرهابيين الذين فروا من جثت مليشياتهم في المنطقة، حيث يتعقب الجيش العناصر الإرهابية التي فرت".ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20230312/الجيش-الصومالي-يعلن-مقتل-7-إرهابيين-وإصابة-5-جنوبي-البلاد-1074647853.html
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الصومال, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
الصومال, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
الجيش الصومالي يعلن مقتل ما يزيد عن 30 مسلحا من "الشباب" الإرهابية
10:31 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 10:33 GMT 21.03.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الصومالي، اليوم الثلاثاء، مقتل 30 عنصرا من حركة "الشباب" الإرهابية جنوبي البلاد.
وقال قائد القوات البرية محمد تهليل بيحي، إن الجيش الوطني
"نجح في تصفية أكثر من 30 من قيادات وعناصر الشباب"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا).
وأوضح أن ذلك جاء خلال تصدي الجيش صباح اليوم "لهجوم إرهابي فاشل" شنته حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول)، على منطقة "دار نعمة" في محافظة شبيلى الوسطى.
وأشار إلى أن الجيش الوطني تمكن من السيطرة على "معدات عسكرية كانت بحوزة الإرهابيين الذين فروا من جثت مليشياتهم في المنطقة، حيث يتعقب الجيش العناصر الإرهابية التي فرت".
ويشهد الصومال
، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.