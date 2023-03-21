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https://sputnikarabic.ae/20230321/الرئيس-التركي-يهاتف-نظيره-الإسرائيلي-لبحث-الأوضاع-في-الضفة-الغربية-1074995800.html
الرئيس التركي يهاتف نظيره الإسرائيلي لبحث الأوضاع في الضفة الغربية
الرئيس التركي يهاتف نظيره الإسرائيلي لبحث الأوضاع في الضفة الغربية
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى اتصالا مع نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T14:42+0000
2023-03-21T14:42+0000
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وذكرت صحيفة "معاريف"، مساء اليوم الثلاثاء، أن أردوغان وهرتسوغ ناقشا قضية الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وملفات أخرى، حيث أعرب الرئيس التركي عن قلقه وتخوفه من تصاعد موجة التوترات الأمنية في مدن وبلدات الضفة الغربية.وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تخوفه من تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية واستفزازات المستوطنين في المسجد الأقصى ومحيطه في مدينة القدس، داعيا إلى وقف تلك الاستفزازات وعدم السماح بها.كما قدم أردوغان الشكر لنظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، على الدعم الإسرائيلي عقب الزلزال الذي ضرب تركيا، في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي، وأودى بعشرات الآلاف من الضحايا.وأعلنت تركيا وإسرائيل، في أغسطس/ آب الماضي، عودة العلاقات الدبلوماسية بالكامل وإعادة تبادل السفراء، بعد سنوات من الخلافات.وتبادل البلدان طرد السفراء في عام 2018، على خلفية أعمال العنف في قطاع غزة وأسفرت حينها عن العشرات وإصابة نحو ألفي شخص، حيث وصف الرئيس التركي ما حدث في القطاع بـ "المجزرة".وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في مارس/ آذار الماضي.
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار, المسجد الأقصى, أخبار الضفة الغربية, زلزال
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار, المسجد الأقصى, أخبار الضفة الغربية, زلزال

الرئيس التركي يهاتف نظيره الإسرائيلي لبحث الأوضاع في الضفة الغربية

14:42 GMT 21.03.2023
© AFP 2023 / STRالرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / STR
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى اتصالا مع نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.
وذكرت صحيفة "معاريف"، مساء اليوم الثلاثاء، أن أردوغان وهرتسوغ ناقشا قضية الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وملفات أخرى، حيث أعرب الرئيس التركي عن قلقه وتخوفه من تصاعد موجة التوترات الأمنية في مدن وبلدات الضفة الغربية.
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وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تخوفه من تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية واستفزازات المستوطنين في المسجد الأقصى ومحيطه في مدينة القدس، داعيا إلى وقف تلك الاستفزازات وعدم السماح بها.
كما قدم أردوغان الشكر لنظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، على الدعم الإسرائيلي عقب الزلزال الذي ضرب تركيا، في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي، وأودى بعشرات الآلاف من الضحايا.
وأعلنت تركيا وإسرائيل، في أغسطس/ آب الماضي، عودة العلاقات الدبلوماسية بالكامل وإعادة تبادل السفراء، بعد سنوات من الخلافات.
وتبادل البلدان طرد السفراء في عام 2018، على خلفية أعمال العنف في قطاع غزة وأسفرت حينها عن العشرات وإصابة نحو ألفي شخص، حيث وصف الرئيس التركي ما حدث في القطاع بـ "المجزرة".
وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في مارس/ آذار الماضي.
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