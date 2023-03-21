https://sputnikarabic.ae/20230321/الرئيس-التركي-يهاتف-نظيره-الإسرائيلي-لبحث-الأوضاع-في-الضفة-الغربية-1074995800.html

الرئيس التركي يهاتف نظيره الإسرائيلي لبحث الأوضاع في الضفة الغربية

الرئيس التركي يهاتف نظيره الإسرائيلي لبحث الأوضاع في الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى اتصالا مع نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ. 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T14:42+0000

2023-03-21T14:42+0000

2023-03-21T14:42+0000

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وذكرت صحيفة "معاريف"، مساء اليوم الثلاثاء، أن أردوغان وهرتسوغ ناقشا قضية الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وملفات أخرى، حيث أعرب الرئيس التركي عن قلقه وتخوفه من تصاعد موجة التوترات الأمنية في مدن وبلدات الضفة الغربية.وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تخوفه من تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية واستفزازات المستوطنين في المسجد الأقصى ومحيطه في مدينة القدس، داعيا إلى وقف تلك الاستفزازات وعدم السماح بها.كما قدم أردوغان الشكر لنظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، على الدعم الإسرائيلي عقب الزلزال الذي ضرب تركيا، في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي، وأودى بعشرات الآلاف من الضحايا.وأعلنت تركيا وإسرائيل، في أغسطس/ آب الماضي، عودة العلاقات الدبلوماسية بالكامل وإعادة تبادل السفراء، بعد سنوات من الخلافات.وتبادل البلدان طرد السفراء في عام 2018، على خلفية أعمال العنف في قطاع غزة وأسفرت حينها عن العشرات وإصابة نحو ألفي شخص، حيث وصف الرئيس التركي ما حدث في القطاع بـ "المجزرة".وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في مارس/ آذار الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230214/إسرائيل-تعلن-استئناف-رحلاتها-الجوية-المباشرة-إلى-تركيا-ابتداء-من-الخميس-المقبل--1073517904.html

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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار, المسجد الأقصى, أخبار الضفة الغربية, زلزال