https://sputnikarabic.ae/20230321/الرئيس-الجزائري-زيارتي-لروسيا-ما-زالت-قائمة-وستتم-في-شهر-مايو-القادم-1075011014.html

الرئيس الجزائري: زيارتي لروسيا ما زالت قائمة وستتم في شهر مايو القادم

الرئيس الجزائري: زيارتي لروسيا ما زالت قائمة وستتم في شهر مايو القادم

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم، أن زيارته إلى روسيا ما زالت قائمة، تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T23:46+0000

2023-03-21T23:46+0000

2023-03-21T23:46+0000

الرئيس الجزائري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم العربي

أخبار العالم العربي

أخبار روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/08/1049193442_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5cb922f7e19c91feb00fd9d5a239445.jpg

الجزائر - سبوتنيك. وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار أجراه مع قناة الجزيرة القطرية: "زيارتي إلى روسيا ما زالت قائمة وستتم في شهر مايو/ أيار القادم بدعوة من الرئيس الروسي".وفي ملفات أخرى، تأسف الرئيس الجزائري عن واقع العلاقات بين بلاده والمغرب، مؤكدا أن "العلاقات وصلت لمرحلة اللاعودة وأن الجزائر كانت في موقف رد فعل".وكشف تبون عن قرب "عودة السفير الجزائري في باريس إلى فرنسا" بعد استدعاؤه منذ أسابيع على خلفية أزمة دبلوماسية جديدة مع فرنسا.ويعمل المسؤولون من الجزائر وروسيا حاليا على صياغة وثيقة استراتيجية جديدة ستنتظم العلاقة بين البلدين، تحسبا لزيارة الرئيس الجزائري إلى موسكو في أيار/ مايو المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20230316/سفير-الجزائر-لدى-روسيا-معارض-منتجاتنا-في-موسكو-تعزز-التجارة-بين-البلدين-1074826282.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الرئيس الجزائري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار روسيا