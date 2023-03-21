https://sputnikarabic.ae/20230321/الرئيس-الجزائري-زيارتي-لروسيا-ما-زالت-قائمة-وستتم-في-شهر-مايو-القادم-1075011014.html
الرئيس الجزائري: زيارتي لروسيا ما زالت قائمة وستتم في شهر مايو القادم
الرئيس الجزائري: زيارتي لروسيا ما زالت قائمة وستتم في شهر مايو القادم
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم، أن زيارته إلى روسيا ما زالت قائمة، تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T23:46+0000
2023-03-21T23:46+0000
2023-03-21T23:46+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار أجراه مع قناة الجزيرة القطرية: "زيارتي إلى روسيا ما زالت قائمة وستتم في شهر مايو/ أيار القادم بدعوة من الرئيس الروسي".وفي ملفات أخرى، تأسف الرئيس الجزائري عن واقع العلاقات بين بلاده والمغرب، مؤكدا أن "العلاقات وصلت لمرحلة اللاعودة وأن الجزائر كانت في موقف رد فعل".وكشف تبون عن قرب "عودة السفير الجزائري في باريس إلى فرنسا" بعد استدعاؤه منذ أسابيع على خلفية أزمة دبلوماسية جديدة مع فرنسا.ويعمل المسؤولون من الجزائر وروسيا حاليا على صياغة وثيقة استراتيجية جديدة ستنتظم العلاقة بين البلدين، تحسبا لزيارة الرئيس الجزائري إلى موسكو في أيار/ مايو المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230316/سفير-الجزائر-لدى-روسيا-معارض-منتجاتنا-في-موسكو-تعزز-التجارة-بين-البلدين-1074826282.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس الجزائري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار روسيا
الرئيس الجزائري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار روسيا
الرئيس الجزائري: زيارتي لروسيا ما زالت قائمة وستتم في شهر مايو القادم
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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم، أن زيارته إلى روسيا ما زالت قائمة، تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
الجزائر - سبوتنيك
. وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار أجراه مع قناة الجزيرة القطرية: "زيارتي إلى روسيا ما زالت قائمة وستتم في شهر مايو/ أيار القادم بدعوة من الرئيس الروسي".
وفي ملفات أخرى، تأسف الرئيس الجزائري عن واقع العلاقات بين بلاده والمغرب، مؤكدا أن "العلاقات وصلت لمرحلة اللاعودة وأن الجزائر كانت في موقف رد فعل".
وكشف تبون عن قرب "عودة السفير الجزائري في باريس إلى فرنسا" بعد استدعاؤه منذ أسابيع على خلفية أزمة دبلوماسية جديدة مع فرنسا.
ويعمل المسؤولون من الجزائر وروسيا حاليا على صياغة وثيقة استراتيجية جديدة ستنتظم العلاقة بين البلدين
، تحسبا لزيارة الرئيس الجزائري إلى موسكو في أيار/ مايو المقبل.