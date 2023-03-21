https://sputnikarabic.ae/20230321/الرئيس-الصيني-يصل-إلى-مقر-الحكومة-الروسية-لإجراء-محادثات-مع-رئيس-الوزراء-الروسي-1074974333.html
الرئيس الصيني: اخترت زيارة روسيا أولا لأننا نشكل أكبر القوى والشركاء الاستراتيجيين
الرئيس الصيني: اخترت زيارة روسيا أولا لأننا نشكل أكبر القوى والشركاء الاستراتيجيين
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بوصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو، بهدف إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T08:15+0000
2023-03-21T08:15+0000
2023-03-21T09:12+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/15/1074977930_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3fdf4354d5307d96c313791a8ab041a6.jpg
وقال الرئيس الصيني خلال اجتماعه مع ميشوستين، إنه تم اختيار روسيا كأول دولة يزورها لأن ذلك يتوافق مع المنطق التاريخي.ودعا الرئيس الصيني إلى تكثيف عمل الآليات الحكومية الدولية بين روسيا والصين خلال هذا العام، مشددا على أهمية الحفاظ على تقليد الاجتماعات المنتظمة بين رئيسي حكومتي روسيا الاتحادية والصين.وقال الرئيس الصيني إنه يجب على روسيا والصين تكثيف عمل الىليات الأخرى للتعاون الحكومي الدولي في هذا العام، مشيرا إلى أن عمل هذه الآليات سيساهم في تحقيق أهداف التعاون الثنائي.وأشار الرئيس الصيني إلى أن رئيس مجلس الدولة الجديد لجمهورية الصين الشعبية سيعطي الأولوية لتنمية الشراكة مع روسيا.ووصل الزعيم الصيني إلى موسكو في 20 مارس / آذار في زيارة رسمية، وذلك في أول جولة خارجية له منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة .ومن المقرر أيضا أن تجري اليوم الثلاثاء، محادثات رسمية بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني.
https://sputnikarabic.ae/20230321/شي-جين-بينغ-يدعو-بوتين-لزيارة-الصين-هذا-العام-1074974962.html
https://sputnikarabic.ae/20230321/ميشوستين-روسيا-مهتمة-بصدق-بزيادة-تعزيز-الشراكة-الشاملة-والتعاون-الاستراتيجي-مع-الصين-1074975362.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/15/1074977930_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_db7b5a644ce34a63b1632f17bb17f24e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الرئيس الصيني: اخترت زيارة روسيا أولا لأننا نشكل أكبر القوى والشركاء الاستراتيجيين
08:15 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 09:12 GMT 21.03.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بوصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو، بهدف إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.
وقال الرئيس الصيني خلال اجتماعه مع ميشوستين، إنه تم اختيار روسيا كأول دولة يزورها لأن ذلك يتوافق مع المنطق التاريخي.
"لقد اخترنا روسيا لتكون المحطة الأولى في زيارة الرئيس الصيني الخارجية. هذا يتماشى مع المنطق التاريخي. لأننا أكبر قوى مجاورة لبعضنا البعض، فنحن أيضًا شركاء استراتيجيون شاملون".
شي جين بينغ
الرئيس الصيني
ودعا الرئيس الصيني إلى تكثيف عمل الآليات الحكومية الدولية بين روسيا والصين خلال هذا العام، مشددا على أهمية الحفاظ على تقليد الاجتماعات المنتظمة بين رئيسي حكومتي روسيا الاتحادية والصين.
وقال الرئيس الصيني إنه يجب على روسيا والصين تكثيف عمل الىليات الأخرى للتعاون الحكومي الدولي في هذا العام، مشيرا إلى أن عمل هذه الآليات سيساهم في تحقيق أهداف التعاون الثنائي.
وأشار الرئيس الصيني إلى أن رئيس مجلس الدولة الجديد لجمهورية الصين الشعبية سيعطي الأولوية لتنمية الشراكة مع روسيا.
"سيواصل السيد لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة إعطاء الأولوية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا. كما سيعطي الأولوية لإقامة اتصالات عمل وثيقة معكم".
ووصل الزعيم الصيني إلى موسكو في 20 مارس / آذار في زيارة رسمية، وذلك في أول جولة خارجية له منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة .
وكانت بكين وموسكو أعلنتا العام الماضي عن شراكة "غير محدودة". وعقد الرئيس الصيني يوم أمس الاثنين اجتماعا غير رسمي وعشاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومن المقرر أيضا أن تجري اليوم الثلاثاء، محادثات رسمية بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني.