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الرئيس الصيني: اخترت زيارة روسيا أولا لأننا نشكل أكبر القوى والشركاء الاستراتيجيين
https://sputnikarabic.ae/20230321/الرئيس-الصيني-يصل-إلى-مقر-الحكومة-الروسية-لإجراء-محادثات-مع-رئيس-الوزراء-الروسي-1074974333.html
الرئيس الصيني: اخترت زيارة روسيا أولا لأننا نشكل أكبر القوى والشركاء الاستراتيجيين
الرئيس الصيني: اخترت زيارة روسيا أولا لأننا نشكل أكبر القوى والشركاء الاستراتيجيين
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بوصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو، بهدف إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T08:15+0000
2023-03-21T09:12+0000
روسيا
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وقال الرئيس الصيني خلال اجتماعه مع ميشوستين، إنه تم اختيار روسيا كأول دولة يزورها لأن ذلك يتوافق مع المنطق التاريخي.ودعا الرئيس الصيني إلى تكثيف عمل الآليات الحكومية الدولية بين روسيا والصين خلال هذا العام، مشددا على أهمية الحفاظ على تقليد الاجتماعات المنتظمة بين رئيسي حكومتي روسيا الاتحادية والصين.وقال الرئيس الصيني إنه يجب على روسيا والصين تكثيف عمل الىليات الأخرى للتعاون الحكومي الدولي في هذا العام، مشيرا إلى أن عمل هذه الآليات سيساهم في تحقيق أهداف التعاون الثنائي.وأشار الرئيس الصيني إلى أن رئيس مجلس الدولة الجديد لجمهورية الصين الشعبية سيعطي الأولوية لتنمية الشراكة مع روسيا.ووصل الزعيم الصيني إلى موسكو في 20 مارس / آذار في زيارة رسمية، وذلك في أول جولة خارجية له منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة .ومن المقرر أيضا أن تجري اليوم الثلاثاء، محادثات رسمية بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني.
https://sputnikarabic.ae/20230321/شي-جين-بينغ-يدعو-بوتين-لزيارة-الصين-هذا-العام-1074974962.html
https://sputnikarabic.ae/20230321/ميشوستين-روسيا-مهتمة-بصدق-بزيادة-تعزيز-الشراكة-الشاملة-والتعاون-الاستراتيجي-مع-الصين-1074975362.html
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الرئيس الصيني: اخترت زيارة روسيا أولا لأننا نشكل أكبر القوى والشركاء الاستراتيجيين

08:15 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 09:12 GMT 21.03.2023)
© Sputnik . Dmitry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو
الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© Sputnik . Dmitry Astakhov
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بوصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو، بهدف إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.
وقال الرئيس الصيني خلال اجتماعه مع ميشوستين، إنه تم اختيار روسيا كأول دولة يزورها لأن ذلك يتوافق مع المنطق التاريخي.

"لقد اخترنا روسيا لتكون المحطة الأولى في زيارة الرئيس الصيني الخارجية. هذا يتماشى مع المنطق التاريخي. لأننا أكبر قوى مجاورة لبعضنا البعض، فنحن أيضًا شركاء استراتيجيون شاملون".

شي جين بينغ - سبوتنيك عربي
شي جين بينغ
الرئيس الصيني
ودعا الرئيس الصيني إلى تكثيف عمل الآليات الحكومية الدولية بين روسيا والصين خلال هذا العام، مشددا على أهمية الحفاظ على تقليد الاجتماعات المنتظمة بين رئيسي حكومتي روسيا الاتحادية والصين.
وقال الرئيس الصيني إنه يجب على روسيا والصين تكثيف عمل الىليات الأخرى للتعاون الحكومي الدولي في هذا العام، مشيرا إلى أن عمل هذه الآليات سيساهم في تحقيق أهداف التعاون الثنائي.
شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
شي جين بينغ يدعو بوتين لزيارة الصين هذا العام
08:35 GMT
وأشار الرئيس الصيني إلى أن رئيس مجلس الدولة الجديد لجمهورية الصين الشعبية سيعطي الأولوية لتنمية الشراكة مع روسيا.

"سيواصل السيد لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة إعطاء الأولوية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا. كما سيعطي الأولوية لإقامة اتصالات عمل وثيقة معكم".

شي جين بينغ - سبوتنيك عربي
شي جين بينغ
الرئيس الصيني
ووصل الزعيم الصيني إلى موسكو في 20 مارس / آذار في زيارة رسمية، وذلك في أول جولة خارجية له منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة .
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين والرئيس الصيني شي جين بينغ يعقدان محادثات ثنائية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
ميشوستين: روسيا مهتمة بصدق بزيادة تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي مع الصين
08:41 GMT

وكانت بكين وموسكو أعلنتا العام الماضي عن شراكة "غير محدودة". وعقد الرئيس الصيني يوم أمس الاثنين اجتماعا غير رسمي وعشاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أيضا أن تجري اليوم الثلاثاء، محادثات رسمية بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني.
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