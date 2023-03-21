https://sputnikarabic.ae/20230321/الرئيس-العراقي-يوجه-دعوة-إلى-أمير-الكويت-لزيارة-بغداد-1075009133.html

الرئيس العراقي يوجه دعوة إلى أمير الكويت لزيارة بغداد

الرئيس العراقي يوجه دعوة إلى أمير الكويت لزيارة بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد قد وجه دعوة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر... 21.03.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان للصحاف، أن "السفير العراقي في الكويت المنهل الصافي التقى في قصر بيان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسلمه رسالة خطية موجهة من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات التاريخية الثنائية بين البلدين الشقيقين".وذكر المتحدث باسم الخارجية العراقية أن تلك "الرسالة تضمنت دعوة لأمير الكويت تقضي بزيارة بلده الثاني العراق"، منوها إلى أن "ولي العهد عبر عن شكره العميق للدعوة الكريمة، وأكد على عمق العلاقات الأخوية العميقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".وفي سياق متصل، بدأ رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى تركيا. ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، صرح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدأ زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، على رأس وفد حكومي رفيع".وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال، قد أكد أن الوفد المصاحب للسوداني يضم وزير الموارد المائية، لبحث عدد من الملفات هناك. وتأتي أزمة المياه بين العراق وتركيا على رأس أولويات السوداني والوفد المرافق له، خلال مناقشاتهم.ويشكل ملف المياه تحديًا كبيرًا للعراق، الذي يبلغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، ويحمّل جارتيه تركيا وإيران مسؤولية انخفاض منسوب المياه، بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.طالع أيضا: رئيس الوزراء العراقي يكشف أهداف زيارته إلى تركيا

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أخبار تركيا اليوم, العراق, الكويت, العالم العربي, بغداد, نهر دجلة