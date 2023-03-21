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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230321/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-30-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1075010291.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T23:06+0000
2023-03-21T23:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي على قناته في تطبيق "التلغرام" أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 30 واقعة إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية... وأُطلق العدو 161 مقذوفاً بعيارات مختلفة".وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية في غولموفسكي، غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، بانتيليمونوفكا، دونيتسك (مناطق، كيفسكي، كويبيشيفسكي، كيروفسكي،بتروفسكي)، ميكيفكا (مناطق تشيرفونوغفارديسكي، سوفيتسكي) وأليكساندروفكا.وأوضح المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك أنه تم الإبلاغ عن إصابة خمسة مدنيين خلال اليوم الماضي، في منطقتي كيفسكي وكويبيشيفسكي بمدينة دونيتسك ومنطقة سوفيتسكي بمدينة ميكيفكا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230320/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ-15-قذيفة-يستخدمها-الناتو-1074967127.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

23:06 GMT 21.03.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 30 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 161 قطعة ذخيرة مختلفة العيارات.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي على قناته في تطبيق "التلغرام" أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 30 واقعة إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية... وأُطلق العدو 161 مقذوفاً بعيارات مختلفة".
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 15 قذيفة يستخدمها الناتو
أمس, 23:56 GMT
وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية في غولموفسكي، غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، بانتيليمونوفكا، دونيتسك (مناطق، كيفسكي، كويبيشيفسكي، كيروفسكي،بتروفسكي)، ميكيفكا (مناطق تشيرفونوغفارديسكي، سوفيتسكي) وأليكساندروفكا.
وأوضح المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك أنه تم الإبلاغ عن إصابة خمسة مدنيين خلال اليوم الماضي، في منطقتي كيفسكي وكويبيشيفسكي بمدينة دونيتسك ومنطقة سوفيتسكي بمدينة ميكيفكا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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