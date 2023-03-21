https://sputnikarabic.ae/20230321/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-30-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1075010291.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T23:06+0000
2023-03-21T23:06+0000
2023-03-21T23:06+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي على قناته في تطبيق "التلغرام" أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 30 واقعة إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية... وأُطلق العدو 161 مقذوفاً بعيارات مختلفة".وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية في غولموفسكي، غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، بانتيليمونوفكا، دونيتسك (مناطق، كيفسكي، كويبيشيفسكي، كيروفسكي،بتروفسكي)، ميكيفكا (مناطق تشيرفونوغفارديسكي، سوفيتسكي) وأليكساندروفكا.وأوضح المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك أنه تم الإبلاغ عن إصابة خمسة مدنيين خلال اليوم الماضي، في منطقتي كيفسكي وكويبيشيفسكي بمدينة دونيتسك ومنطقة سوفيتسكي بمدينة ميكيفكا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230320/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ-15-قذيفة-يستخدمها-الناتو-1074967127.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 30 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 161 قطعة ذخيرة مختلفة العيارات.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان المكتب التمثيلي على قناته في تطبيق "التلغرام" أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 30 واقعة إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية... وأُطلق العدو 161 مقذوفاً بعيارات مختلفة".
وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية في غولموفسكي، غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، بانتيليمونوفكا، دونيتسك (مناطق، كيفسكي، كويبيشيفسكي، كيروفسكي،بتروفسكي)، ميكيفكا (مناطق تشيرفونوغفارديسكي، سوفيتسكي) وأليكساندروفكا.
وأوضح المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك أنه تم الإبلاغ عن إصابة خمسة مدنيين خلال اليوم الماضي، في منطقتي كيفسكي وكويبيشيفسكي بمدينة دونيتسك ومنطقة سوفيتسكي بمدينة ميكيفكا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.