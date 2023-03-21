https://sputnikarabic.ae/20230321/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-المعدات-الأوكرانية-بصاروخ-أتاكا-1074968053.html
القوات المسلحة الروسية تدمر معدات أوكرانية بصاروخ "أتاكا"
القوات المسلحة الروسية تدمر معدات أوكرانية بصاروخ "أتاكا"
صرح قائد المجموعة التكتيكية المضادة للدبابات "بايكال" أن القوات المسلحة الروسية دمرت المعدات الأوكرانية باستخدام منظومة صواريخ مضادة للدبابات ذاتية الحركة طراز... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T04:48+0000
2023-03-21T04:48+0000
2023-03-21T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "خلفي، منظومة الصواريخ المضادة للدبابات ذاتية الحركة "شتورم-إس"، والتي تناوب الأن، تقوم باستطلاع الأهداف والمراقبة لتحديد وتدمير مركبات العدو المدرعة وغير المدرعة".وفقًا للقائد، فإن طاقمه يجب أن يمنع دبابات العدو من اختراق خط الدفاع. وأكد القائد أنه تم استخدام صواريخ "أتاكا".مجمع "شتورم-إس" مسلح بصواريخ 9إم114 "كوكون" و9إم120 "أتاكا" الأسرع من الصوت، الحد الأدنى لمدى إطلاق النار 500 متر، والحد الأقصى 5 كيلومترات.
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2023
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات المسلحة الروسية تدمر معدات أوكرانية بصاروخ "أتاكا"
04:48 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 05:20 GMT 21.03.2023) تابعنا عبر
صرح قائد المجموعة التكتيكية المضادة للدبابات "بايكال" أن القوات المسلحة الروسية دمرت المعدات الأوكرانية باستخدام منظومة صواريخ مضادة للدبابات ذاتية الحركة طراز "شتورم-إس" خلال القتال بالقرب من مارينكا.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "خلفي، منظومة الصواريخ المضادة للدبابات ذاتية الحركة "شتورم-إس"، والتي تناوب الأن، تقوم باستطلاع الأهداف والمراقبة لتحديد وتدمير مركبات العدو المدرعة وغير المدرعة".
وفقًا للقائد، فإن طاقمه يجب أن يمنع دبابات العدو من اختراق خط الدفاع. وأكد القائد أنه تم استخدام صواريخ "أتاكا".
مجمع "شتورم-إس" مسلح بصواريخ 9إم114 "كوكون" و9إم120 "أتاكا" الأسرع من الصوت، الحد الأدنى لمدى إطلاق النار 500 متر، والحد الأقصى 5 كيلومترات.