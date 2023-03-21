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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230321/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-المعدات-الأوكرانية-بصاروخ-أتاكا-1074968053.html
القوات المسلحة الروسية تدمر معدات أوكرانية بصاروخ "أتاكا"
القوات المسلحة الروسية تدمر معدات أوكرانية بصاروخ "أتاكا"
صرح قائد المجموعة التكتيكية المضادة للدبابات "بايكال" أن القوات المسلحة الروسية دمرت المعدات الأوكرانية باستخدام منظومة صواريخ مضادة للدبابات ذاتية الحركة طراز... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T04:48+0000
2023-03-21T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "خلفي، منظومة الصواريخ المضادة للدبابات ذاتية الحركة "شتورم-إس"، والتي تناوب الأن، تقوم باستطلاع الأهداف والمراقبة لتحديد وتدمير مركبات العدو المدرعة وغير المدرعة".وفقًا للقائد، فإن طاقمه يجب أن يمنع دبابات العدو من اختراق خط الدفاع. وأكد القائد أنه تم استخدام صواريخ "أتاكا".مجمع "شتورم-إس" مسلح بصواريخ 9إم114 "كوكون" و9إم120 "أتاكا" الأسرع من الصوت، الحد الأدنى لمدى إطلاق النار 500 متر، والحد الأقصى 5 كيلومترات.
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات المسلحة الروسية تدمر معدات أوكرانية بصاروخ "أتاكا"

04:48 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 05:20 GMT 21.03.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرح قائد المجموعة التكتيكية المضادة للدبابات "بايكال" أن القوات المسلحة الروسية دمرت المعدات الأوكرانية باستخدام منظومة صواريخ مضادة للدبابات ذاتية الحركة طراز "شتورم-إس" خلال القتال بالقرب من مارينكا.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "خلفي، منظومة الصواريخ المضادة للدبابات ذاتية الحركة "شتورم-إس"، والتي تناوب الأن، تقوم باستطلاع الأهداف والمراقبة لتحديد وتدمير مركبات العدو المدرعة وغير المدرعة".
وفقًا للقائد، فإن طاقمه يجب أن يمنع دبابات العدو من اختراق خط الدفاع. وأكد القائد أنه تم استخدام صواريخ "أتاكا".
مجمع "شتورم-إس" مسلح بصواريخ 9إم114 "كوكون" و9إم120 "أتاكا" الأسرع من الصوت، الحد الأدنى لمدى إطلاق النار 500 متر، والحد الأقصى 5 كيلومترات.
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