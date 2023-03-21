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https://sputnikarabic.ae/20230321/المنار-إصابات-في-صفوف-القوات-الإسرائيلية-إثر-انفجار-لغم-بآلية-عسكرية-على-الحدود-مع-لبنانفيديو-1074992164.html
"المنار": إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية إثر انفجار لغم بآلية عسكرية على الحدود مع لبنان...فيديو
"المنار": إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية إثر انفجار لغم بآلية عسكرية على الحدود مع لبنان...فيديو
أفادت قناة "المنار" اللبنانية المقربة من "حزب الله"، بوقوع إصابات في صفوف جنود إسرائيليين إثر انفجار لغم بآلية هامر عسكرية على الحدود. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T13:42+0000
2023-03-21T13:42+0000
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وقالت القناة على حسابها في موقع تويتر: "إصابات في صفوف جنود العدو عند حدود بلدة عيتا الشعب بسبب انفجار لغم أرضي بآلية هامر أثناء عملية التجريف التي كان يقوم بها العدو في حرج الراهب".ونشرت القناة فيديو يُسمع فيه صراخ مَن قالت إنه جندي إسرائيلي داخل الآلية بعد بتر ساقه.من جانبها، قالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "تعرضت آلية هندسية للجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، لانفجار لغم عسكري قديم أثناء عملها على الحدود اللبنانية"، وشددت على أن "الحديث لا يدور عن عملية إرهابية"، وفق وصفها.فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "القضية قيد التحقيق، وهي ليست حادثة إرهابية"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وأضافت الصحيفة: "بعد الانفجار، بدأت الآليات العاملة في الموقع بالتراجع. ووقع الحادث بالقرب من عيتا الشعب".
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, لبنان
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, لبنان

"المنار": إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية إثر انفجار لغم بآلية عسكرية على الحدود مع لبنان...فيديو

13:42 GMT 21.03.2023
© AP Photo / Ariel Schalitالجيش الإسرائيلي، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019
الجيش الإسرائيلي، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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أفادت قناة "المنار" اللبنانية المقربة من "حزب الله"، بوقوع إصابات في صفوف جنود إسرائيليين إثر انفجار لغم بآلية هامر عسكرية على الحدود.
وقالت القناة على حسابها في موقع تويتر: "إصابات في صفوف جنود العدو عند حدود بلدة عيتا الشعب بسبب انفجار لغم أرضي بآلية هامر أثناء عملية التجريف التي كان يقوم بها العدو في حرج الراهب".
ونشرت القناة فيديو يُسمع فيه صراخ مَن قالت إنه جندي إسرائيلي داخل الآلية بعد بتر ساقه.
من جانبها، قالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "تعرضت آلية هندسية للجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، لانفجار لغم عسكري قديم أثناء عملها على الحدود اللبنانية"، وشددت على أن "الحديث لا يدور عن عملية إرهابية"، وفق وصفها.
فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "القضية قيد التحقيق، وهي ليست حادثة إرهابية"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأضافت الصحيفة: "بعد الانفجار، بدأت الآليات العاملة في الموقع بالتراجع. ووقع الحادث بالقرب من عيتا الشعب".
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