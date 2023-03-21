https://sputnikarabic.ae/20230321/النرويج-تعلن-إصابة-هالاند-وقلق-في-مانشستر-سيتي-قبل-لقاء-بايرن-ميونخ-1074985030.html

النرويج تعلن إصابة هالاند... وقلق في مانشستر سيتي قبل لقاء بايرن ميونخ

النرويج تعلن إصابة هالاند... وقلق في مانشستر سيتي قبل لقاء بايرن ميونخ

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، "إصابة مهاجم المنتخب الأول ومانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند، في العضلة الضامة. 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T11:52+0000

2023-03-21T11:52+0000

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ونشر الاتحاد النرويجي، عبر موقعه الرسمي، بيانا قال فيه، إن "هالاند شعر بألم في الفخذ بعد خوض مباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي".وقال طبيب المنتخب النرويجي: "اعتقدنا أن الإصابة خفيفة، لكن بعد خضوعه لمزيد من الفحوصات أمس اتضح عدم قدرته على خوض مباراتي إسبانيا وجورجيا ومن الأفضل أن يخضع لرعاية طبية في النادي".وبذلك يغيب المهاجم هالاند عن مباراتي النرويج ضد إسبانيا وجورجيا في مستهل التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، والتي يتواجد فيها منتخب النرويج في المجموعة الأولى، رفقة إسبانيا وأسكتلندا وجورجيا وقبرص.وستتحدد مدة غياب هالاند عن الملاعب وفقا لدرجة التمزق في العضلة الضامة، حيث يؤدي هذا النوع من الإصابات إلى غياب ما بين 2 إلى 3 أسابيع، قد تزيد أو تقل حسب قوة الإصابة.وبدأ القلق يتزايد بين جماهير مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب اقتراب موعد لقاء الفريق أمام بايرن ميونيخ الألماني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وسيواجه مانشستر سيتي العملاق الألماني يوم 11 أبريل/ نيسان المقبل، أي بعد 3 أسابيع بالضبط، قبل أن يتجه لميونيخ من أجل مباراة الإياب، بعدها بأسبوع.

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