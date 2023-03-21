عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230321/النرويج-تعلن-إصابة-هالاند-وقلق-في-مانشستر-سيتي-قبل-لقاء-بايرن-ميونخ-1074985030.html
النرويج تعلن إصابة هالاند... وقلق في مانشستر سيتي قبل لقاء بايرن ميونخ
النرويج تعلن إصابة هالاند... وقلق في مانشستر سيتي قبل لقاء بايرن ميونخ
أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، "إصابة مهاجم المنتخب الأول ومانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند، في العضلة الضامة. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T11:52+0000
2023-03-21T11:52+0000
مجتمع
مانشستر سيتي
منوعات
رياضة
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/15/1074984213_0:0:2992:1683_1920x0_80_0_0_ecfb3792d5245155a2648ecf33f84270.jpg
ونشر الاتحاد النرويجي، عبر موقعه الرسمي، بيانا قال فيه، إن "هالاند شعر بألم في الفخذ بعد خوض مباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي".وقال طبيب المنتخب النرويجي: "اعتقدنا أن الإصابة خفيفة، لكن بعد خضوعه لمزيد من الفحوصات أمس اتضح عدم قدرته على خوض مباراتي إسبانيا وجورجيا ومن الأفضل أن يخضع لرعاية طبية في النادي".وبذلك يغيب المهاجم هالاند عن مباراتي النرويج ضد إسبانيا وجورجيا في مستهل التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، والتي يتواجد فيها منتخب النرويج في المجموعة الأولى، رفقة إسبانيا وأسكتلندا وجورجيا وقبرص.وستتحدد مدة غياب هالاند عن الملاعب وفقا لدرجة التمزق في العضلة الضامة، حيث يؤدي هذا النوع من الإصابات إلى غياب ما بين 2 إلى 3 أسابيع، قد تزيد أو تقل حسب قوة الإصابة.وبدأ القلق يتزايد بين جماهير مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب اقتراب موعد لقاء الفريق أمام بايرن ميونيخ الألماني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وسيواجه مانشستر سيتي العملاق الألماني يوم 11 أبريل/ نيسان المقبل، أي بعد 3 أسابيع بالضبط، قبل أن يتجه لميونيخ من أجل مباراة الإياب، بعدها بأسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20230315/هالاند-يدخل-تاريخ-دوري-الأبطال-بعد-تسجيله-5-أهداف-1074756978.html
https://sputnikarabic.ae/20220916/هالاند-يفوز-بجائزة-أفضل-لاعب-في-الشهر-بالدوري-الإنجليزي-فيديو-1067835337.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/15/1074984213_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_926c6750f90a708295a7b9737825755a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مانشستر سيتي, منوعات, رياضة, الأخبار, أخبار العالم الآن
مانشستر سيتي, منوعات, رياضة, الأخبار, أخبار العالم الآن

النرويج تعلن إصابة هالاند... وقلق في مانشستر سيتي قبل لقاء بايرن ميونخ

11:52 GMT 21.03.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS مهاجم منتخب النرويج ومانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينغ هالاند
 مهاجم منتخب النرويج ومانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينغ هالاند - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
تابعنا عبرTelegram
أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، "إصابة مهاجم المنتخب الأول ومانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند، في العضلة الضامة.
ونشر الاتحاد النرويجي، عبر موقعه الرسمي، بيانا قال فيه، إن "هالاند شعر بألم في الفخذ بعد خوض مباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي".
وقال طبيب المنتخب النرويجي: "اعتقدنا أن الإصابة خفيفة، لكن بعد خضوعه لمزيد من الفحوصات أمس اتضح عدم قدرته على خوض مباراتي إسبانيا وجورجيا ومن الأفضل أن يخضع لرعاية طبية في النادي".
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
مجتمع
هالاند يدخل تاريخ دوري الأبطال بعد تسجيله 5 أهداف
15 مارس, 08:55 GMT
وبذلك يغيب المهاجم هالاند عن مباراتي النرويج ضد إسبانيا وجورجيا في مستهل التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، والتي يتواجد فيها منتخب النرويج في المجموعة الأولى، رفقة إسبانيا وأسكتلندا وجورجيا وقبرص.
وستتحدد مدة غياب هالاند عن الملاعب وفقا لدرجة التمزق في العضلة الضامة، حيث يؤدي هذا النوع من الإصابات إلى غياب ما بين 2 إلى 3 أسابيع، قد تزيد أو تقل حسب قوة الإصابة.
إيرلينغ هالاند - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي... فيديو
16 سبتمبر 2022, 13:50 GMT
وبدأ القلق يتزايد بين جماهير مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب اقتراب موعد لقاء الفريق أمام بايرن ميونيخ الألماني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسيواجه مانشستر سيتي العملاق الألماني يوم 11 أبريل/ نيسان المقبل، أي بعد 3 أسابيع بالضبط، قبل أن يتجه لميونيخ من أجل مباراة الإياب، بعدها بأسبوع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:05 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:54 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مارس, 09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала