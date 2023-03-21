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اليمن... الحكم بسجن 4 "يوتيوبر" بتهمة "تكدير الأمن" في صنعاء
اليمن... الحكم بسجن 4 "يوتيوبر" بتهمة "تكدير الأمن" في صنعاء
أصدرت محكمة في صنعاء، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بسجن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة التحريض على الفوضى في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله". 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T14:04+0000
2023-03-21T14:04+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر قضائي لوكالة "سبوتنيك"، إن "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة [أمن الدولة] في صنعاء أدانت في جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، الناشطين أحمد علاو، مصطفى المومري، أحمد حجر، حمود المصباحي، بتهمة إذاعة أخبار وبيانات بقصد تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وذلك عبر منصة يوتيوب".وأضاف أن "منطوق الحكم تضمن سجن الناشط أحمد علاو مدة ثلاث سنوات، وحبس الناشط مصطفى المومري سنة ونصف، وكذا سجن الناشط أحمد حجر سنةً كاملة، وحبس الناشط حمود المصباحي مدة ستة أشهر".وذكر المصدر أن "الحكم نص على إغلاق قنوات المدانين في (يوتيوب) ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، مع تغريمهم 10 ملايين ريال حال ارتكاب أي جريمة خلال السنتين التاليتين لانقضاء عقوباتهم، بالإضافة إلى مصادرة هواتفهم وكاميراتهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وأرصدتهم".وأواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قبضت الأجهزة الأمنية التابعة لـ"أنصار الله" على الناشطين في العاصمة صنعاء، بعد انتقادهم الجماعة والحكومة المشكلة منها، قبل أن توجه نيابة أمن الدولة في صنعاء للناشطين تهمة التحريض على الخروج في تظاهرات واقتحام الوزارات بما يؤدي لخدمة التحالف العربي على اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار

اليمن... الحكم بسجن 4 "يوتيوبر" بتهمة "تكدير الأمن" في صنعاء

14:04 GMT 21.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Ferdinand Reus / Sana'aمنظر من صنعاء، اليمن
منظر من صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Ferdinand Reus / Sana'a
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أصدرت محكمة في صنعاء، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بسجن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة التحريض على الفوضى في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله".
القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر قضائي لوكالة "سبوتنيك"، إن "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة [أمن الدولة] في صنعاء أدانت في جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، الناشطين أحمد علاو، مصطفى المومري، أحمد حجر، حمود المصباحي، بتهمة إذاعة أخبار وبيانات بقصد تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وذلك عبر منصة يوتيوب".
وأضاف أن "منطوق الحكم تضمن سجن الناشط أحمد علاو مدة ثلاث سنوات، وحبس الناشط مصطفى المومري سنة ونصف، وكذا سجن الناشط أحمد حجر سنةً كاملة، وحبس الناشط حمود المصباحي مدة ستة أشهر".
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وذكر المصدر أن "الحكم نص على إغلاق قنوات المدانين في (يوتيوب) ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، مع تغريمهم 10 ملايين ريال حال ارتكاب أي جريمة خلال السنتين التاليتين لانقضاء عقوباتهم، بالإضافة إلى مصادرة هواتفهم وكاميراتهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وأرصدتهم".
وأواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قبضت الأجهزة الأمنية التابعة لـ"أنصار الله" على الناشطين في العاصمة صنعاء، بعد انتقادهم الجماعة والحكومة المشكلة منها، قبل أن توجه نيابة أمن الدولة في صنعاء للناشطين تهمة التحريض على الخروج في تظاهرات واقتحام الوزارات بما يؤدي لخدمة التحالف العربي على اليمن.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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