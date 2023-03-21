https://sputnikarabic.ae/20230321/اليمن-قتلى-وجرحى-إثر-اشتباكات-عنيفة-بين-الجيش-اليمني-وأنصار-الله-1075009540.html
قتلى وجرحى إثر اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني و"أنصار الله"
قتلى وجرحى إثر اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني و"أنصار الله"
تجددت، مساء اليوم الثلاثاء، المواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T21:34+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن مواجهات تدور بمختلف الأسلحة منذ ساعات بين قوات محور سبأ التابعة لألوية العمالقة الموالية للجيش اليمني، وجماعة "أنصار الله" في جبهة بوارة بمديرية حَّريب جنوب مأرب.وأضاف بأن "أنصار الله" قطعت بالتزامن الاتصالات عن مديرية حَّريب الواقعة في الجهة الجنوبية من محافظة مأرب، ومناطق أخرى في محافظة شبوة المجاورة لها، في مسعى يعتقد أنه لعزل القوات الموالية للحكومة.وذكر أن ألوية العمالقة استقدمت تعزيزات تضم مقاتلين وعتاداً، عقب امتداد المواجهات إلى مناطق أخرى في مديرية حَّريب التي تسعى "أنصار الله" إلى الاستيلاء عليها وتحقيق اختراق ناحية مدينة مأرب التي تضم قيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، ومحطة لتوليد الكهرباء بالغاز بقدرة 341 ميغا وات.وحسب المصدر فإن المواجهات أوقعت 5 قتلى من القوات الموالية للجيش اليمني و8 جرحى، في حين سقط قتلى وجرحى آخرون في صفوف "أنصار الله".وتسيطر جماعة أنصار الله اليمنية منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء.وأطلق التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية، دعما للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وتسببت العمليات العسكرية والقصف المتبادل، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من العسكريين والمدنيين، ونزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض؛ فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230321/أنصار-الله-تعلن-إسقاط-طائرة-استطلاع-مسيرة-للتحالف-العربي-1075006387.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, أنصار الله, الجيش اليمني
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, أنصار الله, الجيش اليمني
قتلى وجرحى إثر اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني و"أنصار الله"
تابعنا عبر
تجددت، مساء اليوم الثلاثاء، المواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك
" بأن مواجهات تدور بمختلف الأسلحة منذ ساعات بين قوات محور سبأ التابعة لألوية العمالقة الموالية للجيش اليمني، وجماعة "أنصار الله" في جبهة بوارة بمديرية حَّريب جنوب مأرب.
وأضاف بأن "أنصار الله" قطعت بالتزامن الاتصالات عن مديرية حَّريب الواقعة في الجهة الجنوبية من محافظة مأرب، ومناطق أخرى في محافظة شبوة المجاورة لها، في مسعى يعتقد أنه لعزل القوات الموالية للحكومة.
وذكر أن ألوية العمالقة استقدمت تعزيزات تضم مقاتلين وعتاداً، عقب امتداد المواجهات إلى مناطق أخرى في مديرية حَّريب التي تسعى "أنصار الله" إلى الاستيلاء عليها وتحقيق اختراق ناحية مدينة مأرب التي تضم قيادة الجيش اليمني
، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، ومحطة لتوليد الكهرباء بالغاز بقدرة 341 ميغا وات.
وحسب المصدر فإن المواجهات أوقعت 5 قتلى من القوات الموالية للجيش اليمني و8 جرحى، في حين سقط قتلى وجرحى آخرون في صفوف "أنصار الله".
وتسيطر جماعة أنصار الله
اليمنية منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء.
وأطلق التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية، دعما للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وتسببت العمليات العسكرية والقصف المتبادل، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من العسكريين والمدنيين، ونزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض؛ فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.