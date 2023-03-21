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بوتين: روسيا تؤيد استخدام اليوان الصيني في التجارة بين آسيا ودول أميركا اللاتينية... فيديو
بوتين: روسيا تؤيد استخدام اليوان الصيني في التجارة بين آسيا ودول أميركا اللاتينية... فيديو
عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، محادثات موسعة في قصر الكرملين. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
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روسيا
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محادثات موسعة بين بوتين وشي جين بينغ في موسكو
محادثات موسعة بين بوتين وشي جين بينغ في موسكو
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры

بوتين: روسيا تؤيد استخدام اليوان الصيني في التجارة بين آسيا ودول أميركا اللاتينية... فيديو

14:23 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 15:16 GMT 21.03.2023)
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حصري
عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، محادثات موسعة في قصر الكرملين.
أكد بوتين خلال المحادثات الموسعة مع نظيره الصيني، بحث الجوانب العملية للتعاون في مختلف المجالات بين الدولتين.

وقال بوتين: "الآن وخلال المحادثات الموسعة بمشاركة الوفود، لا بد من النظر بالتفصيل في الجوانب العملية لتعاوننا في مختلف المجالات".

وأعلن بوتين أن روسيا تدعم استخدام اليوان الصيني في العمليات الحسابية بين روسيا ودول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

"نحن مع استخدام اليوان الصيني في العمليات الحسابية بين روسيا الاتحادية ودول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وأنا واثق من أن هذه الأشكال من العمليات سيتم تطويرها بين شركاء روس وزملاء من دول ثالثة باليوان"

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فلاديمير بوتين
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
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وأشار بوتين إلى أنه تم الاتفاق تقريباً مع نظيره الصيني على جميع المعايير بشأن مشروع "تيار سيبيريا-2".

"بحثنا للتو مشروعًا مثمراً وهو خط أنابيب الغاز الجديد "تيار سيبيريا-2" عبر منغوليا. تم الاتفاق تقريباً على جميع المعايير بشأن هذا المشروع. 50 مليار متر مكعب من الغاز - إمدادات موثوقة ودائمة من روسيا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وقبلها، عقد شي جين بينغ، اليوم، لقاء مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أعقبته محادثات على نطاق ضيق بين بوتين و جين بينغ، بالكرملين، شارك فيها نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعدا الرئيس- مكسيم أوريشكين ويوري أوشاكوف، والسفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس المصرف المركزي إلفيرا نابيولينا، ومدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني دميتري شوغايف، رئيس "روسكوسموس" يوري بوريسوف.

وشارك في المحادثات الموسعة، النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوأوسوف، ونائب رئيس الوزراء أندريه تشيرنيشينكو، وزير الصناعة دينيس مانتوروف، ونائب رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، ونائب رئيس الوزراء يوري تروتنيف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، وزير النقل فيتالي سافيلييف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، رئيس "روس آتوم" أليكسي ليخاتشيوف، رئيس "روسنفط" إيغور سيتشين، ونائب رئيس الإدارة الرئاسية للسياسة الخارجية دينيس أغافونوف.

ووصل الرئيس الصيني على رأس وفد كبير، إلى موسكو، يوم أمس الاثنين، في زيارة دولة إلى روسيا، تمتد إلى 22 آذار/مارس؛ وهي أول زيارة خارجية له، بعد إعادة انتخابه رئيساً للبلاد، لولاية ثالثة.
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15:18 GMT 21.03.2023
وتين: روسيا والصين تسعيان لإنشاء هيئة عمل بشأن مشروع طريق بحر الشمال والتعاون قائم
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المحادثات الموسعة مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أن روسيا والصين عازمتان على إنشاء هيئة عمل بشأن مشروع طريق بحر الشمال، موضحا أن التعاون قائم.

وقال بوتين: "التعاون مع الشركاء الصينيين في تطوير إمكانات العبور في طريق بحر الشمال واعد. كما قلت، مستعدون لإنشاء هيئة عمل مشتركة لتطوير طريق بحر الشمال"

14:39 GMT 21.03.2023
تصويت... هل ينجح الرئيس الصيني بإيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
تصويت... هل ينجح الرئيس الصيني بإيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية؟
14:41 GMT
14:27 GMT 21.03.2023
بوتين: مستمرون بتشجيع التسويات المتبادلة بين روسيا والصين بالعملات الوطنية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المحادثات الموسعة مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، ضرورة زيادة تشجيع تنفيذ التسويات المتبادلة بين روسيا والصين بالعملات الوطنية.

وقال بوتين: "يجب أن يتم استخدام العملات الوطنية بشكل متزايد في التجارة المتبادلة. ينبغي تشجيع هذه الخطوة بشكل أكبر، وكذلك توسيع الوجود المتبادل للهياكل المالية والمصرفية في أسواق بلدينا".

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