بوتين: روسيا تؤيد استخدام اليوان الصيني في التجارة بين آسيا ودول أميركا اللاتينية... فيديو

عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، محادثات موسعة في قصر الكرملين.

أكد بوتين خلال المحادثات الموسعة مع نظيره الصيني، بحث الجوانب العملية للتعاون في مختلف المجالات بين الدولتين.

وقال بوتين: "الآن وخلال المحادثات الموسعة بمشاركة الوفود، لا بد من النظر بالتفصيل في الجوانب العملية لتعاوننا في مختلف المجالات".

وأعلن بوتين أن روسيا تدعم استخدام اليوان الصيني في العمليات الحسابية بين روسيا ودول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

"نحن مع استخدام اليوان الصيني في العمليات الحسابية بين روسيا الاتحادية ودول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وأنا واثق من أن هذه الأشكال من العمليات سيتم تطويرها بين شركاء روس وزملاء من دول ثالثة باليوان" فلاديمير بوتين الرئيس الروسي الرئيس الروسي

وأشار بوتين إلى أنه تم الاتفاق تقريباً مع نظيره الصيني على جميع المعايير بشأن مشروع "تيار سيبيريا-2".

"بحثنا للتو مشروعًا مثمراً وهو خط أنابيب الغاز الجديد "تيار سيبيريا-2" عبر منغوليا. تم الاتفاق تقريباً على جميع المعايير بشأن هذا المشروع. 50 مليار متر مكعب من الغاز - إمدادات موثوقة ودائمة من روسيا". فلاديمير بوتين الرئيس الروسي الرئيس الروسي

وقبلها، عقد شي جين بينغ، اليوم، لقاء مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أعقبته محادثات على نطاق ضيق بين بوتين و جين بينغ، بالكرملين، شارك فيها نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعدا الرئيس- مكسيم أوريشكين ويوري أوشاكوف، والسفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس المصرف المركزي إلفيرا نابيولينا، ومدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني دميتري شوغايف، رئيس "روسكوسموس" يوري بوريسوف.

وشارك في المحادثات الموسعة، النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوأوسوف، ونائب رئيس الوزراء أندريه تشيرنيشينكو، وزير الصناعة دينيس مانتوروف، ونائب رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، ونائب رئيس الوزراء يوري تروتنيف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، وزير النقل فيتالي سافيلييف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، رئيس "روس آتوم" أليكسي ليخاتشيوف، رئيس "روسنفط" إيغور سيتشين، ونائب رئيس الإدارة الرئاسية للسياسة الخارجية دينيس أغافونوف.