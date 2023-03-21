https://sputnikarabic.ae/20230321/بريطانيا-تلزم-أوكرانيا-بتفجير-دبابات-تشالنجر-2-1074970020.html
بريطانيا تلزم أوكرانيا بتفجير دبابات "تشالنجر 2"
بريطانيا تلزم أوكرانيا بتفجير دبابات "تشالنجر 2"
وضعت المملكة المتحدة أمام أوكرانيا شرطا هاما لإرسال دبابات "تشالنجر 2"، بألا تقع هذه المركبات في أيدي الجيش الروسي. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T07:01+0000
2023-03-21T07:01+0000
2023-03-21T07:11+0000
رصد عسكري
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للقيام بذلك، طالب البريطانيون بتركيب عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد في كل دبابة يتم تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، قادرة على تدمير الدبابة إذا لم تتمكن القوات من إخلائها من ساحة المعركة.يخشى الجيش البريطاني بشدة أن يكتشف الخبراء الروس التقنيات السرية في تشالنجر - على سبيل المثال، تكوين درع تشوبهام متعدد الطبقات المدمج الذي يستخدم لدبابات أبرامز الأمريكية أيضا. للقيام بذلك، يتم وضع "خطة طوارئ"، ويتم الحفاظ على سرية تفاصيلها. أحد الخيارات هو عدم استخدام هذه الدبابات في تلك القطاعات من الجبهة حيث يكون هجوم الجيش الروسي ممكنًا. صدرت أوامر للقوات الأوكرانية المدربة على الدبابات البريطانية ببذل كل ما في وسعها لإخلاء المركبات من ساحة المعركة - حتى تحت نيران العدو.وفقًا لمتطلبات لندن، سيكون من الأفضل إبقاء تشالنجر 2 في المؤخرة أو إطلاقها في معركة مع شاحنة سحب، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".يذكر أن بريطانيا وعدت أوكرانيا بتسليم 14 دبابة حديثة في مارس وأبريل. وفقًا لخبراء مستقلين - بمن فيهم الغربيون - لن يكون لمثل هذا العدد أي تأثير ملحوظ على مسار الأعمال القتالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تشالنجر 2 الثقيلة والهائلة ليست مناسبة جدًا للقيادة عبر الحقول الموحلة وجزء من الجسور الأوكرانية وللمعارك الحضرية.
https://sputnikarabic.ae/20230307/مجلة-مشكلات-تشالنجر-2-البريطانية-الموردة-إلى-أوكرانيا-تعاكس-الضجة-التي-أحاطت-بها-1074412501.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
بريطانيا تلزم أوكرانيا بتفجير دبابات "تشالنجر 2"
07:01 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 07:11 GMT 21.03.2023) تابعنا عبر
وضعت المملكة المتحدة أمام أوكرانيا شرطا هاما لإرسال دبابات "تشالنجر 2"، بألا تقع هذه المركبات في أيدي الجيش الروسي.
للقيام بذلك، طالب البريطانيون بتركيب عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد في كل دبابة يتم تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، قادرة على تدمير الدبابة إذا لم تتمكن القوات من إخلائها من ساحة المعركة.
يخشى الجيش البريطاني بشدة أن يكتشف الخبراء الروس التقنيات السرية في تشالنجر - على سبيل المثال، تكوين درع تشوبهام متعدد الطبقات المدمج الذي يستخدم لدبابات أبرامز الأمريكية أيضا. للقيام بذلك، يتم وضع "خطة طوارئ"، ويتم الحفاظ على سرية تفاصيلها. أحد الخيارات هو عدم استخدام هذه الدبابات في تلك القطاعات من الجبهة حيث يكون هجوم الجيش الروسي ممكنًا. صدرت أوامر للقوات الأوكرانية المدربة على الدبابات البريطانية ببذل كل ما في وسعها لإخلاء المركبات من ساحة المعركة - حتى تحت نيران العدو.
وفقًا لمتطلبات لندن، سيكون من الأفضل إبقاء تشالنجر 2
في المؤخرة أو إطلاقها في معركة مع شاحنة سحب، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
يذكر أن بريطانيا وعدت أوكرانيا بتسليم 14 دبابة حديثة في مارس وأبريل. وفقًا لخبراء مستقلين - بمن فيهم الغربيون - لن يكون لمثل هذا العدد أي تأثير ملحوظ على مسار الأعمال القتالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تشالنجر 2 الثقيلة والهائلة ليست مناسبة جدًا للقيادة عبر الحقول الموحلة وجزء من الجسور الأوكرانية وللمعارك الحضرية.