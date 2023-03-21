https://sputnikarabic.ae/20230321/بلومبرغ-الولايات-المتحدة-تفكر-في-توسيع-تغطية-تأمين-جميع-الودائع-المصرفية-1074988720.html

بلومبرغ: الولايات المتحدة تفكر في توسيع تغطية التأمين على جميع الودائع المصرفية

بلومبرغ: الولايات المتحدة تفكر في توسيع تغطية التأمين على جميع الودائع المصرفية

يدرس المسؤولون الأمريكيون السبل التي يمكنهم من خلالها توسيع تغطية مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية مؤقتًا لتشمل جميع الودائع. 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T12:50+0000

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ووفقا لوكالة "بلومبرغ" فإن هذه الخطوة يسعى إليها ائتلاف من البنوك بحجة أنها ضرورية لتجنب أزمة مالية محتملة.ونقلت الوكالة عن "أشخاص على دراية بالمحادثات" أن موظفي وزارة الخزانة يقومون بمراجعة ما إذا كان لدى المنظمين الفيدراليين سلطة طوارئ كافية للتأمين مؤقتًا على الودائع التي تزيد عن الحد الأقصى الحالي البالغ 250 ألف دولار على معظم الحسابات دون موافقة رسمية من الكونغرس المنقسم بشدة.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض مايكل كيكوكاوا "سنستخدم الأدوات المتوفرة لدينا لدعم البنوك المجتمعية"، دون أن يتناول بشكل مباشر ما إذا كان الإجراء قيد الدراسة أم لا.استقرار الودائعوقال: "منذ أن اتخذت إدارتنا والجهات التنظيمية إجراءات حاسمة في نهاية الأسبوع الماضي، شهدنا استقرار الودائع في البنوك الإقليمية في جميع أنحاء البلاد، وفي بعض الحالات، انعكست التدفقات الخارجة بشكل متواضع".وبينما تسعى شركة رابعة جاهدة لتجنب مصير مماثل... تراجعت أسهم ذلك البنك، First Republic Bank، بنسبة 90٪ منذ بداية الشهر حيث حاول قادة الصناعة إيجاد طريقة لتعزيز الموارد المالية للشركة.من جهتها قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الولايات المتحدة مستعدة لتكرار الإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا لحماية المودعين في البنوك إذا تم تهديد المقرضين الصغار ، على الرغم من أنها لم تتناول إمكانية التوسع المؤقت في تأمين الودائع.قالت يلين: "كان تدخلنا ضروريًا لحماية النظام المصرفي الأمريكي الأوسع، ويمكن أن يكون هناك ما يبرر إجراءات مماثلة إذا عانت المؤسسات الصغيرة من تدفقات الودائع التي تشكل خطر العدوى"، وفقًا لمقتطفات من الملاحظات التي من المقرر أن تدلي بها في مؤتمر الصناعة المصرفية في واشنطن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.سابقة خطيرةحث تحالف البنوك الأمريكية متوسطة الحجم، والذي يضم بنوكًا لديها أصول تصل إلى 100 مليار دولار، المنظمين على رفع الحد الأقصى الحالي للتأمين على الودائع، وفقًا لرسالة بتاريخ 17 مارس اطلعت عليها بلومبرج.وأعربت المنظمة عن قلقها من أنه في حالة فشل مقرض إقليمي آخر، فإن المزيد من المودعين سوف ينقلون أموالهم إلى أكبر البنوك في البلاد، بغض النظر عن الصحة الأساسية لمنافسيهم الأصغر.يشار إلى أنه في 10 مارس/ آذار، أغلق المنظمون في كاليفورنيا بنك وادي السيليكون (SVB) ، الذي أصبح أكبر بنك أمريكي ينهار منذ الأزمة المالية لعام 2008. تم تحويل جميع الودائع المؤمن عليها من SVB إلى هيكل منفصل ، بنك تأمين الودائع الوطني في سانتا كلارا. بالإضافة إلى ذلك ، أغلقت السلطات بنك Signature في نيويورك بسبب المخاطر النظامية. كان هذا ثالث أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة.طالع أيضا: بايدن يعلن التوصل إلى حل لأزمة بنك "سيليكون فالي"

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