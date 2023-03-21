https://sputnikarabic.ae/20230321/بوتين-روسيا-ستضطر-للرد-إذا-بدأ-الغرب-في-استخدام-أسلحة-ذات-مكون-نووي--1075001754.html
بوتين: روسيا ستضطر للرد إذا بدأ الغرب في استخدام أسلحة ذات مكون نووي
بوتين: روسيا ستضطر للرد إذا بدأ الغرب في استخدام أسلحة ذات مكون نووي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستضطر للرد إذا بدأ الغرب في استخدام أسلحة ذات مكون نووي. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T17:43+0000
2023-03-21T17:43+0000
2023-03-21T17:45+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073821624_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5705ea4e90f648df7ede4e48cfebb8dd.jpg
وقال بوتين للصحفيين بعد محادثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ: "أود أن أشير في هذا الصدد إلى أنه إذا حدث هذا، فستضطر روسيا للرد، مع الأخذ في الاعتبار أن الغرب الجماعي بدأ بالفعل في استخدام الأسلحة ذات المكون النووي".وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي إن بريطانيا ستنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعليقا على خطط بريطانيا لتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، إن "بريطانيا مستعدة ليس فقط لتحمل مخاطر هذه العملية، ولكن لانتهاك القانون الإنساني الدولي كما كان الحال في عام 1999 في يوغوسلافيا، والعديد من الأشياء الأخرى التي يسمحون بها لأنفسهم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
https://sputnikarabic.ae/20230321/لافروف-يعلق-على-خطط-بريطانيا-لإرسال-اليورانيوم-المنضب-إلى-كييف--1075000624.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073821624_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_0a8bce0c4e9731c9a25fdaa0fa16608d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
بوتين: روسيا ستضطر للرد إذا بدأ الغرب في استخدام أسلحة ذات مكون نووي
17:43 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 17:45 GMT 21.03.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستضطر للرد إذا بدأ الغرب في استخدام أسلحة ذات مكون نووي.
وقال بوتين للصحفيين بعد محادثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ: "أود أن أشير في هذا الصدد إلى أنه إذا حدث هذا، فستضطر روسيا للرد، مع الأخذ في الاعتبار أن الغرب الجماعي بدأ بالفعل في استخدام الأسلحة ذات المكون النووي".
وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي إن بريطانيا ستنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعليقا على خطط بريطانيا لتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، إن "بريطانيا مستعدة ليس فقط لتحمل مخاطر هذه العملية، ولكن لانتهاك القانون الإنساني الدولي كما كان الحال في عام 1999 في يوغوسلافيا، والعديد من الأشياء الأخرى التي يسمحون بها لأنفسهم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".