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https://sputnikarabic.ae/20230321/بوتين-روسيا-ستضطر-للرد-إذا-بدأ-الغرب-في-استخدام-أسلحة-ذات-مكون-نووي--1075001754.html
بوتين: روسيا ستضطر للرد إذا بدأ الغرب في استخدام أسلحة ذات مكون نووي
بوتين: روسيا ستضطر للرد إذا بدأ الغرب في استخدام أسلحة ذات مكون نووي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستضطر للرد إذا بدأ الغرب في استخدام أسلحة ذات مكون نووي. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T17:43+0000
2023-03-21T17:45+0000
روسيا
العالم
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وقال بوتين للصحفيين بعد محادثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ: "أود أن أشير في هذا الصدد إلى أنه إذا حدث هذا، فستضطر روسيا للرد، مع الأخذ في الاعتبار أن الغرب الجماعي بدأ بالفعل في استخدام الأسلحة ذات المكون النووي".وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي إن بريطانيا ستنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعليقا على خطط بريطانيا لتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، إن "بريطانيا مستعدة ليس فقط لتحمل مخاطر هذه العملية، ولكن لانتهاك القانون الإنساني الدولي كما كان الحال في عام 1999 في يوغوسلافيا، والعديد من الأشياء الأخرى التي يسمحون بها لأنفسهم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
https://sputnikarabic.ae/20230321/لافروف-يعلق-على-خطط-بريطانيا-لإرسال-اليورانيوم-المنضب-إلى-كييف--1075000624.html
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روسيا, العالم

بوتين: روسيا ستضطر للرد إذا بدأ الغرب في استخدام أسلحة ذات مكون نووي

17:43 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 17:45 GMT 21.03.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستضطر للرد إذا بدأ الغرب في استخدام أسلحة ذات مكون نووي.
وقال بوتين للصحفيين بعد محادثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ: "أود أن أشير في هذا الصدد إلى أنه إذا حدث هذا، فستضطر روسيا للرد، مع الأخذ في الاعتبار أن الغرب الجماعي بدأ بالفعل في استخدام الأسلحة ذات المكون النووي".
وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي إن بريطانيا ستنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
لافروف يعلق على خطط بريطانيا لإرسال قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف
16:37 GMT
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعليقا على خطط بريطانيا لتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، إن "بريطانيا مستعدة ليس فقط لتحمل مخاطر هذه العملية، ولكن لانتهاك القانون الإنساني الدولي كما كان الحال في عام 1999 في يوغوسلافيا، والعديد من الأشياء الأخرى التي يسمحون بها لأنفسهم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
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