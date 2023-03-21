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https://sputnikarabic.ae/20230321/بوتين-وشي-جين-بينغ-يعقدان-محادثات-ثنائية-في-موسكو-1074987620.html
بوتين يستقبل شي جين بينغ في الكرملين... فيديو
بوتين يستقبل شي جين بينغ في الكرملين... فيديو
بدأت محادثات على مستوى ضيق، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين . 21.03.2023, سبوتنيك عربي
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وحضر المحادثات من الجانب الروسي نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعدا الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين ويوري أوشاكوف، السفير فوق العادة ومفوض روسيا الاتحادية لدى الصين إيغور مورغولوف، وزير الدفاع سيرغي شويغو، رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني دميتري شوغاييف، رئيس وكالة الفضاء الروسية يوري بوريسوف.أعلن الرئيس الروسي أنه تمكن من مناقشة القضايا الدولية الحالية والعلاقات الثنائية مع شي جين بينغ.واستقبل بوتين الزعيم الصيني في الكرملين، بعد ساعات من انتهاء اجتماع الرئيس الصيني مع رئيس الوزراء الروسي في مقر الحكومة الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230321/الرئيس-الصيني-يصل-إلى-مقر-الحكومة-الروسية-لإجراء-محادثات-مع-رئيس-الوزراء-الروسي-1074974333.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين يستقبل شي جين بينغ في الكرملين... فيديو

12:25 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 13:32 GMT 21.03.2023)
© Sputnik . Pavel Byrkin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© Sputnik . Pavel Byrkin
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بدأت محادثات على مستوى ضيق، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين .
وحضر المحادثات من الجانب الروسي نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعدا الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين ويوري أوشاكوف، السفير فوق العادة ومفوض روسيا الاتحادية لدى الصين إيغور مورغولوف، وزير الدفاع سيرغي شويغو، رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني دميتري شوغاييف، رئيس وكالة الفضاء الروسية يوري بوريسوف.
أعلن الرئيس الروسي أنه تمكن من مناقشة القضايا الدولية الحالية والعلاقات الثنائية مع شي جين بينغ.
الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
الرئيس الصيني: اخترت زيارة روسيا أولا لأننا نشكل أكبر القوى والشركاء الاستراتيجيين
08:15 GMT

وقال الرئيس الروسي خلال استقبال نظيره الصيني في قصر الكرملين قبيل بدء المباحثات الثنائية: "أود أن أرحب بكم جميعا. تمت مناقشة القضايا الحالية ذات الطابع الدولي وعلاقاتنا الثنائية".

© Sputnik . Pavel Byrkin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Pavel Byrkin
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
© Sputnik . Pavel Byrkin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Pavel Byrkin
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الانتقال إلى بنك الصور
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
© Sputnik . Pavel Byrkin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Pavel Byrkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
© Sputnik . Pavel Byrkin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Pavel Byrkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
© Sputnik . Pavel Byrkin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Pavel Byrkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
© Sputnik . Pavel Byrkin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Pavel Byrkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
1/9
© Sputnik . Pavel Byrkin
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
2/9
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
3/9
© Sputnik . Pavel Byrkin
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
4/9
© Sputnik . Grigory Sysoev
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
5/9
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
6/9
© Sputnik . Pavel Byrkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
7/9
© Sputnik . Pavel Byrkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
8/9
© Sputnik . Pavel Byrkin
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
9/9
© Sputnik . Pavel Byrkin
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الانتقال إلى بنك الصور
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
واستقبل بوتين الزعيم الصيني في الكرملين، بعد ساعات من انتهاء اجتماع الرئيس الصيني مع رئيس الوزراء الروسي في مقر الحكومة الروسية.
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