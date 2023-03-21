https://sputnikarabic.ae/20230321/بوتين-وشي-جين-بينغ-يعقدان-محادثات-ثنائية-في-موسكو-1074987620.html

بوتين يستقبل شي جين بينغ في الكرملين... فيديو

بوتين يستقبل شي جين بينغ في الكرملين... فيديو

بدأت محادثات على مستوى ضيق، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين . 21.03.2023, سبوتنيك عربي

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روسيا

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وحضر المحادثات من الجانب الروسي نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعدا الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين ويوري أوشاكوف، السفير فوق العادة ومفوض روسيا الاتحادية لدى الصين إيغور مورغولوف، وزير الدفاع سيرغي شويغو، رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني دميتري شوغاييف، رئيس وكالة الفضاء الروسية يوري بوريسوف.أعلن الرئيس الروسي أنه تمكن من مناقشة القضايا الدولية الحالية والعلاقات الثنائية مع شي جين بينغ.واستقبل بوتين الزعيم الصيني في الكرملين، بعد ساعات من انتهاء اجتماع الرئيس الصيني مع رئيس الوزراء الروسي في مقر الحكومة الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230321/الرئيس-الصيني-يصل-إلى-مقر-الحكومة-الروسية-لإجراء-محادثات-مع-رئيس-الوزراء-الروسي-1074974333.html

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