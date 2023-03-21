بوتين يستقبل شي جين بينغ في الكرملين... فيديو
12:25 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 13:32 GMT 21.03.2023)
© Sputnik . Pavel Byrkin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
بدأت محادثات على مستوى ضيق، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين .
وحضر المحادثات من الجانب الروسي نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعدا الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين ويوري أوشاكوف، السفير فوق العادة ومفوض روسيا الاتحادية لدى الصين إيغور مورغولوف، وزير الدفاع سيرغي شويغو، رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني دميتري شوغاييف، رئيس وكالة الفضاء الروسية يوري بوريسوف.
أعلن الرئيس الروسي أنه تمكن من مناقشة القضايا الدولية الحالية والعلاقات الثنائية مع شي جين بينغ.
وقال الرئيس الروسي خلال استقبال نظيره الصيني في قصر الكرملين قبيل بدء المباحثات الثنائية: "أود أن أرحب بكم جميعا. تمت مناقشة القضايا الحالية ذات الطابع الدولي وعلاقاتنا الثنائية".
© Sputnik . Pavel Byrkin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
© Sputnik . Pavel Byrkin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
© Sputnik . Pavel Byrkin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
© Sputnik . Pavel Byrkin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
© Sputnik . Pavel Byrkin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
© Sputnik . Pavel Byrkin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
9/9
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
1/9
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
2/9
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
3/9
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
4/9
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
5/9
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
6/9
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
7/9
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
8/9
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
9/9
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
واستقبل بوتين الزعيم الصيني في الكرملين، بعد ساعات من انتهاء اجتماع الرئيس الصيني مع رئيس الوزراء الروسي في مقر الحكومة الروسية.