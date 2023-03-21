تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:25 GMT 21.03.2023
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لا يمكنها لعب دور الوسيط في عملية السلام في أوكرانيا، كون هذه الدول مشاركة في الصراع مع روسيا على أراضي أوكرانيا.
05:25 GMT 21.03.2023
صرح قائد المجموعة التكتيكية المضادة للدبابات "بايكال" أن القوات المسلحة الروسية دمرت المعدات الأوكرانية باستخدام منظومة صواريخ مضادة للدبابات ذاتية الحركة طراز "شتورم-إس" خلال القتال بالقرب من مارينكا.
05:24 GMT 21.03.2023
قال مستشار رئيس القرم، أوليغ كريوتشكوف، اليوم الثلاثاء، إن جميع الطائرات بدون طيار التي أسقطت فوق دزانكوي بالقرم، كانت تستهدف أهدافا مدنية وكانت ملغمة بالشظايا.