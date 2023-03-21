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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230321/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1074968541.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

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05:25 GMT 21.03.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:25 GMT 21.03.2023
الخارجية الروسية: واشنطن ولندن وباريس وبرلين لا يمكنها لعب دور الوسيط في التسوية الأوكرانية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لا يمكنها لعب دور الوسيط في عملية السلام في أوكرانيا، كون هذه الدول مشاركة في الصراع مع روسيا على أراضي أوكرانيا.
05:25 GMT 21.03.2023
القوات المسلحة الروسية تدمر معدات أوكرانية بصاروخ "أتاكا"
صرح قائد المجموعة التكتيكية المضادة للدبابات "بايكال" أن القوات المسلحة الروسية دمرت المعدات الأوكرانية باستخدام منظومة صواريخ مضادة للدبابات ذاتية الحركة طراز "شتورم-إس" خلال القتال بالقرب من مارينكا.
05:24 GMT 21.03.2023
سلطات القرم: إسقاط مسيرات أوكرانية ملغمة بالشظايا استهدفت منشآت مدنية
قال مستشار رئيس القرم، أوليغ كريوتشكوف، اليوم الثلاثاء، إن جميع الطائرات بدون طيار التي أسقطت فوق دزانكوي بالقرم، كانت تستهدف أهدافا مدنية وكانت ملغمة بالشظايا.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:54 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مارس, 09:12 GMT
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